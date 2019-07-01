В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на столичном вокзале не знают русский язык

Андрей М. не перестаёт удивляться: «Железнодорожный вокзал в Симферополе встречает гостей безграмотностью с 2015 года. Правило первого класса: ЧА-ЩА пиши с буквой А! Стыдно и обидно! Что подумают о нас, крымчанах...»