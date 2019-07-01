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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на столичном вокзале не знают русский язык

Андрей М. не перестаёт удивляться: «Железнодорожный вокзал в Симферополе встречает гостей безграмотностью с 2015 года. Правило первого класса: ЧА-ЩА пиши с буквой А! Стыдно и обидно! Что подумают о нас, крымчанах...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:16

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