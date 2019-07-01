В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... филармония навевает на горожан грусть

Говорят, особо впечатлительные симферопольцы, проходя по улице Пушкина мимо Крымской государственной филармонии, старейшего культурного учреждения полуострова, впадают в депрессию. И всё из-за того, что фасад здания, расположенного в самом центре столицы, в пешеходной зоне, где ежедневно проходят тысячи и тысячи людей, разваливается буквально на глазах. От стен и балкона отваливаются огромные куски штукатурки, на стенах – трещины. Это происходит не первый год, и состояние объекта всё хуже и хуже… Неравнодушные симферопольцы постят фотографии разрушающегося очага культуры в соцсетях и высказывают мрачные прогнозы о судьбе здания.