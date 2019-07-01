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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... китайцы переименовали Ялту

Говорят, крымчан изрядно повеселили пляжные полотенца, изготовленные трудолюбивыми китайцами. На изделии не поленились изобразить карту Крыма и даже обозначили некоторые населенные пункты, в основном на побережье. Среди них: Евпатория, Судак, Алушта и… Яма. Нет, это не какой-то новый, доселе неизвестный курорт. Судя по месторасположению, Ямой производитель считает курортную столицу Южнобережья Ялту. Балаклаву и Бахчисарай, к слову, тоже перекрестили в «Бапакпаву» и «Бахчцсарай».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года

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Просмотров: 359 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:19

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