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Говорят, что... китайцы переименовали Ялту
Говорят, крымчан изрядно повеселили пляжные полотенца, изготовленные трудолюбивыми китайцами. На изделии не поленились изобразить карту Крыма и даже обозначили некоторые населенные пункты, в основном на побережье. Среди них: Евпатория, Судак, Алушта и… Яма. Нет, это не какой-то новый, доселе неизвестный курорт. Судя по месторасположению, Ямой производитель считает курортную столицу Южнобережья Ялту. Балаклаву и Бахчисарай, к слову, тоже перекрестили в «Бапакпаву» и «Бахчцсарай».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года
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