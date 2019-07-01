В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... китайцы переименовали Ялту

Говорят, крымчан изрядно повеселили пляжные полотенца, изготовленные трудолюбивыми китайцами. На изделии не поленились изобразить карту Крыма и даже обозначили некоторые населенные пункты, в основном на побережье. Среди них: Евпатория, Судак, Алушта и… Яма. Нет, это не какой-то новый, доселе неизвестный курорт. Судя по месторасположению, Ямой производитель считает курортную столицу Южнобережья Ялту. Балаклаву и Бахчисарай, к слову, тоже перекрестили в «Бапакпаву» и «Бахчцсарай».