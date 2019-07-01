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Лиха беда начало...

Зачем уничтожают деревья на окраине Симферополя?

С просьбой о помощи к нашим коллегам, журналистам телеканала «ИТВ», обратились жители Симферополя. Дело в том, что в симферопольском районе Марьино начались строительные работы и уже вырыт котлован, но ради этого было уничтожено несколько крупных сосен. Неравнодушные горожане опасаются, что и другие деревья в том районе могут также пострадать. «Крымский ТелеграфЪ» тоже решил подключиться к освещению этой проблемы.

«Так бездарно срубают...»

Крымская сосна (сосна Палласа) до недавнего времени была внесена в Красную книгу РФ, но в 2019 году ее оттуда исключили, и теперь под защиту государства как краснокнижные растения попадают лишь сосны Палласа, произрастающие на территории Краснодарского края и Севастополя. На просторах Интернета мнения по этому поводу были разные, но большинство крымчан сходились в том, что это может привести к вырубке уникальных крымских лесов. С этим согласны и жители Симферополя, района Марьино, которые долгие годы собственными силами спасали зеленые насаждения от насекомых. К сожалению, спасти сосны в районе улицы Родниковой от рук людей не удалось. Шесть крымских сосен там уже вырублены.

«Неужели нет мест под строительство в другом месте, чтобы сохранить нашу природную среду? Наши сосны мы спасали, брызгали и обрабатывали от жучка. С большим трудом, кстати говоря, спасли этот массив, потому что несколько лет назад он подвергся нападению вредителей», — возмущается местная жительница Ольга Бида.

По словам местных жителей, деревья были высажены еще в 50-60-х годах прошлого века. Диаметр каждой срубленной сосны, как можно судить по срубам, более 35 см. Да и на некоторых растущих там же деревьях уже нанесены метки, которые показывают, что они следующие в очередь на спил. А ведь эта зеленая зона — одно из любимых мест горожан для прогулок и отдыха...

«Напротив — массив не обработанный. И там продолжают сосны болеть и погибать. А у нас хорошие, здоровые сосны. И их уничтожают... Что останется нашим детям?» — говорит местный житель Игорь Евтушенко. «Сосны срубленные валяются. У них плачут стволы, плачут пеньки. И наши дети это видят. Вот это варварство. Сейчас в России горит много леса и идет борьба за каждое дерево, а у нас вот так бездарно деревья срубают», — добавляет другая местная жительница Клара Шевцова.

В поисках справедливости местные жители обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, а также в полицию в Симферополе.

Ольга Кондрашова, начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК:

«Заявление было принято. Зарегистрировано в установленном законом порядке. Сейчас эта информация проверяется. По итогам проверки будет приниматься решение в рамках действующего законодательства».

За комментариями по данной теме журналисты обратились и в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, и в администрацию Симферополя. Но ответа пока не было.

Вопросы множатся

А тем временем, как сообщили в редакцию горожане, на месте срубленных сосен начала работать строительная техника. Журналисты снова выехали на место, и действительно техника работала, однако новых срубленных сосен не было. По приезде журналисты встретились с человеком, который представился владельцем участка. Удалось посмотреть документы, которые подтверждают право собственности на земельный участок и тот факт, что снос деревьев, находящихся на территории владельца, оплачен. Правда, было это сделано еще при Украине, и, насколько законны документы, которые смогли увидеть журналисты, покажет проверка МВД, а также Минэкологии и природных ресурсов РК.

Также нам стало известно, что через пару дней после вышеописанных событий скандальный участок с вырубленными деревьями посетила комиссия от администрации Симферополя. Вырубок прибывшие не обнаружили, поговорили с местной жительницей и составили соответствующий акт.

Ольга Бида:

«Они мне сказали, что всё бесполезно. Если участок выделен под собственные земли, то они таковыми и остаются. Сначала прибывшие составили акт, в котором говорилось, что никаких снесенных деревьев не обнаружено. Я отказалась его подписывать. Ведь невооруженным глазом можно увидеть распиленные ветки и бревна, присыпанные землей. Тогда акт дополнили, но не указали, что землеустроительные работы вышли за границы участка, где также остались следы срубленных деревьев. Ни слова не сказано и о деревьях, помеченных под сруб на смежном участке».

Со слов местной жительницы, имело место и изменение ландшафта. Дескать, когда только начинались строительные работы, собственник указывал одну площадь, а на данный момент его территория уже вышла за первоначальные пределы на два метра. Да еще и земля, которая кучами лежит по периметру участка, вся сыплется вниз к трассе. А после дождей она совсем «стекла» на Ялтинскую трассу...

Также, как рассказывают местные жители, в 2015 году, при оформлении земель, здесь был составлен кадастровый план, согласно которому на той территории, где были снесены деревья и началась стройка, располагались земли лесхоза. И, по уверениям граждан, предполагаемый застройщик в ответ на их возмущение показывает какие-то невнятные копии каких-то документов, которые якобы свидетельствуют, что стройка идет вовсе не на землях лесхоза...

В общем, точка в этой истории явно не поставлена и, как говорится, продолжение следует.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года

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Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:20

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