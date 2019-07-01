Спуску не даёт

Глава Крыма всё больше недоволен качеством работы крымских перевозчиков

Очередное выездное совещание крымского правительства — на сей раз в Черноморском районе — не обошлось без чрезвычайного происшествия. Из-за непогоды на одной из подстанций случилась авария, обесточившая восемь окрестных сёл и непосредственно зал заседания, в котором собрались представители Совета министров. В связи с отсутствием электричества на несколько минут была прекращена телетрансляция совещания, но, к счастью, благодаря резервным источникам, энергоснабжение в зале было быстро восстановлено. В остальном заседание прошло довольно гладко.

Эффективно, но не во всём

Как вы помните, в начале недели премьер-министр выразил недоверие главе администрации Ленинского района Светлане Ивановой. Та незамедлительно написала заявление об отставке. «Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района, предоставленные мне комитетом по противодействию коррупции РК, который входит в состав Совета министров. Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия», — заявил Сергей Аксёнов. Он также выразил уверенность, что правоохранительные и судебные органы разберутся в деле Ивановой и вынесут в её отношении справедливое решение.

Пожалуй, от таких новостей тревожно стало многим чиновникам. И, признаться, были подозрения, что приезд главы правительства в Черноморский район вскроет новые болевые точки и определит очередные «слабые звенья» в управленческой сети республики. Но нет! Глава Крыма Сергей Аксёнов, напротив, отметил эффективную деятельность местных органов власти. Кстати, жалоб в аппарат крымского правительства из Черноморского района действительно приходит довольно мало. А ведь именно этот показатель является самым красноречивым барометром общественных настроений.

Как и везде, в регионе есть проблема с утилизацией отходов. Стихийные свалки появляются то тут, то там: на пляжах, близ заповедных зон, в жилых районах. Своими силами регион с обилием мусорных завалов уже не справляется. Благо премьер-министр в ходе совещания пообещал выделить для ликвидации свалок около 2 млн руб. из республиканского бюджета.

Также Сергей Аксёнов обратил внимание на не самое достойное состояние рекреационной инфраструктуры региона и поручил Министерству курортов и туризма РК рассмотреть вопрос оборудования и благоустройства местных набережных.

Легализовать всех!

Однако центральной темой обсуждения в очередной раз стал вопрос транспортного сообщения. Сергей Аксёнов заявил, что пришла пора совместно с правоохранительными органами начать борьбу с нелегальными перевозчиками по всему Крыму, и добавил, что должностные лица, которые закрывают глаза на данную проблему, будут уволены.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Начинаем жёсткий процесс по перевозчикам и разрабатываем комплекс мер: максимальные штрафы, тотальные рейды. Если не будет хватать мер ответственности, должно быть в том числе внесено предложение о конфискации транспортных средств. Также за бездействие должностных лиц будут возбуждаться уголовные дела. Когда масштаб работы под „чёрным флагом“ такой большой, понятно, что к этому привлекаются все ведомства. Не считая неуплаты налогов, в случае нелегальных перевозок полностью отсутствует безопасность пассажиров».

Очевидно, плачевное состояние общественного транспорта надоело главе правительства дальше некуда, коль скоро он поднимает этот вопрос при каждой возможности. Появляется надежда, что ситуацию таки удастся переломить.

Надо сказать, премьер-министр решительно настроен легализовать все виды пассажирских перевозок в республике. В частности, он поручил министру транспорта Сергею Карпову легализовать автобусы, обслуживающие пункты пропуска на границе с Украиной.

Сергей Аксёнов:

«С точки зрения безопасности перевозок на границе, кто, что и кому передаёт, вообще непонятно. Одна группа перевозчиков в Херсоне привозит, другая — тут встречает. То, что нужно с границы возить людей — это сто процентов. Легализуйте перевозки, дайте статус автостанции прямо возле пограничных пунктов. Пограничники готовы в этой ситуации помогать».

Справились на 100%

Кстати, если уж говорить о положении транспортных дел конкретно в Черноморском районе, то как раз на этой неделе Министерство транспорта Крыма в ходе совместной проверки с республиканским УФНС России, ГИБДД и МВД выявило ряд нарушений в работе перевозчиков, обслуживающих регион. Большая часть выявленных нарушений, как вы понимаете, касалась нелегальной перевозки пассажиров. По каждому факту были выписаны штрафы, но скромными суммами взысканий сейчас никого не испугать — работая «под чёрным флагом», перевозчик отбивает потерянные деньги буквально за пару рейсов.

Зато районные власти полностью решили проблему пассажирских перевозок во вверенном им регионе, закрыв их обеспечение на 100%. По крайней мере, так считают сами чиновники. Что ж, всегда важно самим выставить оценку собственных действий.

Людмила Глушко, глава администрации Черноморского района:

"На территории нашего региона всегда остаются актуальными пассажирские перевозки. Конечно, только благодаря тому, что глава республики в прошлый свой приезд, 22 марта 2018 года, предусмотрел и выделил нам средства, мы приобрели три "ГАЗели". Они закрыли как раз перевозки пяти населённых пунктов, которые ранее не были охвачены автобусным сообщением. Но процедура оформления и лицензирования была затянута, и только с 1 июля мы закрыли 100% обеспечение пассажирскими перевозками. Администрация сейчас мониторит маршруты, работающие в двух населённых пунктах. Все расписания согласованы с главами сельских поселений«.