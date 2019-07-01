Новая метла по-севастопольски

В городе-герое в очередной раз сменили руководство города

На минувшей неделе в Севастополе произошли громкие, но прогнозируемые события. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора города Дмитрия Овсянникова и назначил врио главы региона Михаила Развожаева, тот, в свою очередь, распустил Правительство города и в настоящее время формирует новую команду. Что же касается депутатов, то бывший народный мэр Алексей Чалый снял свою кандидатуру с парламентских выборов и, говорят, отправился пить шампанское, отмечая отставку бывшего градоначальника...

По собственному желанию

В четверг 11 июля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подал заявление Президенту России об отставке по собственному желанию. Владимир Путин подписал соответствующий указ и освободил бывшего губернатора от должности. При этом севастопольские парламентарии полагают, что причиной подобного решения стало недовольство горожан работой главы города.

Александр Кулагин, заместитель председателя Законодательного Собрания:

«Критическая масса накипела уже. Севастопольцы очень недовольны, потому что срываются те программы, которые важны для города. Это очистные сооружения, строительство больниц. То есть крупные объекты, которые очень сильно влияют на качество жизни в Севастополе. Такие длительные сроки задержки, такие скандалы, как с Южными очистными сооружениями, скандалы с утратой имущества городского — это, конечно, не для Севастополя».

С другой стороны, президент, вместо того чтобы отчитывать губернатора за провальное освоение ФЦП и другие скандальные проекты, объявил ему благодарность: «За активное участие в общественно-политической жизни российского общества Президент России объявил благодарность Дмитрию Овсянникову», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства Севастополя. Правда, появилось оно спустя сутки после подписания указа об отставке...

Что же касается экспертов, то они считают, что федеральные власти довольны работой бывшего губернатора, хотя более полно об отношении к нему московских властей можно будет судить после его нового назначения.

«Достижения были только в одном случае»

Напомним, что Дмитрий Овсянников был назначен на должность врио губернатора Севастополя в июле 2016 года. В сентябре 2017 года в городе состоялись выборы, где за его кандидатуру проголосовал 71% избирателей, правда явка на выборах тогда составила всего 34% населения.

Комментируя его отставку, бывший народный мэр Алексей Чалый заявил журналистам, что доволен данным решением.

Алексей Чалый:

«Достижения в его правление были только в одном случае. Нам чуть ли не силком впихивали огромное количество федеральных денег, и если всё это шло под надзором федеральных чиновников, которые бесконечно занимались нашими проблемами, то да — тогда что-то получалось. Как только проекты шли только под эгидой правительства Севастополя, так шел крупный провал».

Что же касается самого бывшего губернатора, то свою отставку он объяснил политическими перипетиями.

Дмитрий Овсянников:

«Я признателен, что три года работал над развитием Севастополя, и город по многим показателям сделал шаг вперед. Это было моим приоритетом. Но, как говорится, если не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Поэтому я обратился с ходатайством об отставке».

Он также признался, что уделял мало внимания политическим вопросам, поэтому это направление оказалось «наиболее пострадавшим».

Что же касается нового врио губернатора Михаила Развожаева, он уже второй раз сменяет уволенных глав регионов. Так, осенью 2018 года он недолго управлял Хакасией.

Новый губернатор и первые поручения

Итак, Михаил Владимирович Развожаев — коренной сибиряк, родился в 1980 году в Красноярске. В 2002 году окончил Красноярский государственный педагогический университет по специальности «история». Однако молодой специалист предпочел сосредоточиться на настоящем. Спустя шесть лет он поступил на работу в администрацию Красноярского края, где занимался связями с общественностью. Сначала был пресс-секретарем главы региона, потом получил должность замначальника управления пресс-службы, а затем совместил два поста: пресс-секретаря и заместителя главы управления информационной политики Красноярского края.

В 2012-м он дослужился до замглавы администрации губернатора Красноярского края, координируя работу подразделений, которые отвечали за формирование и исполнение рабочего графика главы региона. Затем он отправился покорять столицу, где был назначен советником министра, а затем получил должность замминистра. В 2018 году, в связи с проблемными выборами в Хакасии, Владимир Путин назначил Михаила Развожаева новым главой региона. Правда, проработал он в этой должности не долго и вскоре вернулся в Москву, где ему прочили должность в федеральных органах власти. В конце 2018 года он стал главой исполкома президентского движения ОНФ и, по всей видимости, не планировал покидать эту должность, но его планам не суждено было сбыться и из белокаменной Михаила Развожаева вновь отправили «в командировку», и на этот раз в Севастополь.

К своим обязанностям на новом месте работы врио губернатора приступил достаточно быстро. За считанные дни он провел массу встреч, в том числе и с руководством ЧФ, посетил «Парк Победы», где был «мягко говоря, удивлен» качеством выполненных работ и пообещал «детально разобраться в ситуации». Что же касается первых поручений нового главы региона, то они затронули пляжи и оползневые участки.

Михаил Развожаев:

«Читая местную прессу, хочу обсудить несколько моментов. Одно из сообщений было о том, что Роспотребнадзор закрыл пляжи „Мраморный“ и „Городской“. Кроме того, расскажите, какая ситуация на сегодня складывается в СНТ „Парус“, расположенном в оползневой зоне?»

Кроме того, он также поручил скорректировать принцип работы с обращениями граждан в сфере городского хозяйства.

Михаил Развожаев:

«Давайте не будем ограничиваться сухой статистикой. Необходимо проанализировать, какой процент проблем, указанных в обращениях граждан, за неделю удалось разрешить, выявить, какие случаи требуют дополнительного обсуждения с привлечением различных ведомств».

Вслед за губернатором в отставку было отправлено и правительство города, указ подписал новый глава региона. Овсянников же, в свою очередь, поблагодарил бывших членов своей команды и показал свою трудовую книжку.

Дмитрий Овсянников:

«Я счастлив, что у меня в трудовой книжке есть запись о работе в Севастополе, я сердцем буду переживать за этот город и болеть за реализацию каждого мероприятия, основу которого мы заложили».

По прогнозам экспертов, из прошлой команды бывшего губернатора свою должность может сохранить вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. Именно он, кстати, показывал город новому главе региона. Что же касается новой команды, то не исключено, что она будет формироваться за счет чиновников с Северного Кавказа.