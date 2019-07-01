Куда зовёт саблезубый кот?

Уникальная находка на трассе «Таврида» станет кладом для крымского туризма

В июне прошлого года во время строительства трассы «Таврида» рабочие обнаружили уникальную карстовую пещеру в районе поселка Зуя Белогорского района. «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал об обнаружении этой пещеры в 2018 году, но в то время информация об этом объекте еще только начинала поступать. Теперь же у исследователей данных гораздо больше. По мнению ученых, пещера образовалась 5-7 млн лет назад. Находка интересна не только в качестве научного объекта, но и как площадка для привлечения туристов. Первые экскурсии планируется запустить уже к 2021 году.

Сроки горят, а пещера не сдвигается

Как уже сообщалось ранее, строительство федеральной трассы пришлось приостановить на некоторое время, поскольку обнаруженный вход в пещеру находится прямо на дороге. Находка хоть и представляет научную ценность, сроки сдачи «Тавриды» никто не отменял. Поэтому, для того чтобы сохранить уникальный объект (интересный специалистам и с исторической, и с природной точки зрения) и одновременно продолжить строительство трассы, ученые Крымского федерального университета предложили решение — укрепить дорожное полотно. К мнению ученых прислушались, и на данный момент ведутся работы по укреплению трассы. Известны и некоторые подробности этого процесса. Например, то, что вход в пещеру закроет специальная железобетонная плита размером в 130 м и таким образом защитит трассу от провалов. А фундаментом этой плиты станут 95 свай.

Сейчас же исследовательские работы там прекращены до тех пор, пока не будет сделан новый вход в пещеру. Вернее планируется сделать сразу два входа, чтобы создать в подземных карстовых полостях вентиляцию.

Пещерные находки

Впрочем, хоть работа ученых, как мы говорили, в настоящий момент приостановлена, на протяжении года уже были проведены довольно масштабные исследования. В частности, пещеру исследовали географы, геодезисты, микробиологи, палеонтологи, минерологи и др. специалисты.

Проведена томография недр земли, сделана геодезическая съемка. В результате исследования выяснилось, что протяженность найденного объекта составила 1,3 км, но это далеко не вся площадь. Пещерная система образует форму решетки, и если продолжать изучение, то ее размеры окажутся в несколько раз больше, чем могли предположить ученые.

В пещере палеонтологи обнаружили останки животных. Список фауны составили: лисы, волки, медведи, саблезубые кошки, винторогий баран, страус, мастодонт, носорог. Большинство останков были погрызаны и исцарапаны, не осталось ни одного целого скелета. По словам ведущего методиста Зоологического музея имени М. И. Глобенко Крымского федерального университета Дмитрия Старцева, в пещере постоянными жителями были гигантские гиены пахикрокута, а найденные останки животных были их добычей. Примерный возраст останков около 1,5-2 млн лет (доледниковый период), более точно ученые смогут определить после детального изучения. Найденные останки являются самыми древними не только в Крыму, но и в России.

Лакомый кусочек

На исследования и развитие туристическо-экскурсионного комплекса и научно-исследовательского стационара университету выделили 150 млн рублей.

Пещера — не просто объект научного исследования. Геннадий Самохин, председатель Российского союза спелеологов, рассказал о планах на будущее по освоению пещерной территории. Цель проекта — создать образовательное и культурно-просветительское и научно-практическое пространство.

Разработан проект по строительству научного стационара, в котором будут созданы все условия для ученых. Также в планах организовать пространство для привлечения туристов: обустройство ландшафтного парка, палеонтологический музей, в котором будут представлены экспонаты в форме голограммы и 3D изображений. Останки животных будут представлены в числе экспонатов наземного музейного комплекса.

На сегодняшний день разрабатывается персональный логотип, символом проекта должен стать гостеприимный котенок по имени Таврик. Во время раскопок среди останков животных обнаружили семью саблезубых котов: самка, самец и детеныш. Благодаря этой находке, ученым и пришла в голову идея сделать символом проекта кота Таврика. Логотип будет размещаться на сувенирной продукции. Уже в скором времени будут представлены первые эскизы.

Полностью закончить туристический комплекс планируется через 4-5 лет. Чтобы поддерживать дальнейшее существование проекта, планируется привлекать и представителей малого бизнеса: виноделов, фермеров, ремесленников и т.д. Туристы смогут не только культурно провести время, но и приобрести продукцию местных производителей. Учитывая географическое положение объекта, для местных предпринимателей пещера станет надежной площадкой для развития бизнеса.

А первое приглашение стать экскурсантом получил кот Мостик — символ Крымского моста.