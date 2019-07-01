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СоциумПроблема

Исключений не будет!

Как власти Симферопольского района заботятся о детской безопасности

Бюрократия, возведённая в ранг культа, непобедима не только в Крыму — это бич всей России. «Крымский ТелеграфЪ» регулярно пишет о странных, а подчас и абсурдных случаях, когда бумага оказывается важнее человека. Но заядлых столоначальников публичное порицание отнюдь не смущает. Наоборот, судя по количеству обращений в редакцию, нелепых случаев становится только больше.

В Гвардейском повсюду открытые люки

Потенциальная угроза

Жители пгт Гвардейское Симферопольского района признают: за последние пять лет посёлок преобразился. Появились новые дороги, тротуары, уличное освещение. В последний раз Гвардейское столь рьяно благоустраивали ещё при Советском Союзе. Но в то же время остаются нерешёнными проблемы, которые нуждаются в особом внимании. В первую очередь — вопрос безопасности детей.

«У нас в посёлке тут и там можно увидеть открытые люки — они буквально повсюду, — рассказывает житель села Красная Зорька Роман Кашаба. — Вот сейчас летом каникулы, и у родителей меньше времени следить, как организован детский отдых, а значит, нет уверенности, что кто-то из ребят не провалится в очередной открытый люк. Ещё при Украине в нашем посёлке в такой колодец провалился восьмилетний мальчик. Прошло шесть лет, а проблема бесхозных люков как была, так и осталась».

В администрации Симферопольского района сообщают, что открытые колодцы не состоят на балансе муниципалитета. При этом ещё в 2017 году чиновники пообещали, что разыщут собственников люков и будут ходатайствовать об установке крышек. Прошло два года. Собственники, по всей видимости, так и не были установлены либо не вняли ходатайству администрации. На том местные чиновники и успокоились.

Неведомо кому в Гвардейском принадлежат не только люки, но и целые здания. Заброшенных, полуразвалившихся конструкций здесь хватает. И все — в непосредственной доступности для детей. Например, одно из таких зданий — бывшая немецкая усадьба, расположенная прямо на территории детского сада «Солнышко». Многие годы она стояла заброшенной, в советское время её использовали под один из корпусов садика. А в период тотальной приватизации у здания появился частный собственник, который до сих пор ничего с ним не делает.

Второй объект — бывший кинотеатр «Дружба», расположенный рядом с гвардейской школой-гимназией № 3. По назначению здание не используется давным-давно, какое-то время в нём располагался местный бар, а с 2010 года оно стоит заброшенным.

Администрация могла бы найти инструменты воздействия на собственников. А в случае, если взаимопонимания достичь не удастся, есть возможность принять волевое решение и взять объекты на баланс поселения. Тем более что муниципальной собственности не хватает для обеспечения социальных нужд. Однако чиновники предпочитают попросту игнорировать существование этих потенциально опасных объектов.

Заброшенный кинотеатр чиновники просто игнорируют

Один есть и хватит

Ещё один повод для беспокойства местных жителей — перекрёсток улицы Гагарина с дорогой в сторону военного городка. Здесь есть всего один пешеходный переход (на раздорожье с четырьмя направлениями), да и тот расположен крайне неудобно. А между тем дети каждый день переходят здесь проезжую часть по дороге в школу. В утренний час пик движение транспорта настолько напряжённое, что просто диву даёшься, как до сих пор получается избегать трагедий. А ведь избавить детей от риска попасть под машину так просто — достаточно установить светофор или сделать пешеходные переходы.

«Мы писали письма и главе республики, и в администрацию Симферопольского района, но в ответ приходили отписки, мол, не положено или устанавливать переходы должно какое-то другое ведомство, — говорит общественник посёлка Гвардейское Кристина Фертикова. — Например, в районе села Доброе крутой поворот и затруднённая видимость не помешали установить светофор, а у нас почему-то это является проблемой».

Ещё в 2017 году состоялся совместный выезд представителей администрации Симферопольского района и Службы автомобильных дорог РК на участок трассы республиканского значения «Симферополь — Красноперекопск» в районе военного городка в Гвардейском. «В результате выезда было установлено, что на данном участке трассы уже устроен пешеходный переход, привязанный к остановке. Согласно существующим нормам, пешеходные переходы размещаются на расстоянии 300 м друг от друга. Размещение дополнительного перехода является обоснованным, если поток людей составляет 150 человек в час, что не соответствует данному участку трассы. В связи с этим осуществить устройство пешеходного перехода на сегодняшний день не представляется возможным», — сообщили в районной администрации, резюмируя итоги своей поездки.

Иными словами, уполномоченные лица видят свою миссию в том, чтобы просто воткнуть переход где придётся, лишь бы он был на конкретно взятом участке дороги, раз уж так полагается, а удобно это людям, которые там ежедневно ходят, обеспечивает ли детскую безопасность — никого не волнует.

Через тернии на уроки

Кстати, об удобстве. Есть в Гвардейском жилой массив, который условно называют «Канал». До школы оттуда добираться сложно, особенно в плохую погоду. Чтобы попасть на уроки, детям нужно либо идти полтора километра в Первомайское, либо столько же в Красную Зорьку — школьный автобус заезжает только в эти сёла. Почему нельзя пустить автобус собственно в «Канал», ведь школьников в массиве немало? Дело в том, что, согласно нормативу, не хватает 200 метров, чтобы район считался достаточно удалённым для обеспечения транспортом. Ситуация анекдотичная, но чиновники категорически упёрлись в злосчастный документ и не желают слышать о нуждах граждан.

«Получается, что без машины в школу не добраться. Детям приходится ходить пешком через железнодорожные пути, — сетует общественник Дмитрий Клюев. — Да, я помню, что старшее поколение ходило на уроки за несколько километров сквозь снег и дождь, но не для того ли нужна власть, чтоб привести всё в соответствие требованиям времени?»

Бюрократическая рутина мешает поселку развиваться, убеждены местные жители. То и дело граждане натыкаются на непонятные нормативы, которые определены свыше и потому непреложны, в то время как реальная жизнь требует большей гибкости, а порой и исключений, особенно когда речь идёт о безопасности детей. Работать вроде как надо не для статистики, а для людей. Жаль, что далеко не все власть имущие руководствуются этим постулатом.

Софья Николаева
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года

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Просмотров: 78 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:51

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