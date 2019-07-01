Исключений не будет!

Как власти Симферопольского района заботятся о детской безопасности

Бюрократия, возведённая в ранг культа, непобедима не только в Крыму — это бич всей России. «Крымский ТелеграфЪ» регулярно пишет о странных, а подчас и абсурдных случаях, когда бумага оказывается важнее человека. Но заядлых столоначальников публичное порицание отнюдь не смущает. Наоборот, судя по количеству обращений в редакцию, нелепых случаев становится только больше.

Потенциальная угроза

Жители пгт Гвардейское Симферопольского района признают: за последние пять лет посёлок преобразился. Появились новые дороги, тротуары, уличное освещение. В последний раз Гвардейское столь рьяно благоустраивали ещё при Советском Союзе. Но в то же время остаются нерешёнными проблемы, которые нуждаются в особом внимании. В первую очередь — вопрос безопасности детей.

«У нас в посёлке тут и там можно увидеть открытые люки — они буквально повсюду, — рассказывает житель села Красная Зорька Роман Кашаба. — Вот сейчас летом каникулы, и у родителей меньше времени следить, как организован детский отдых, а значит, нет уверенности, что кто-то из ребят не провалится в очередной открытый люк. Ещё при Украине в нашем посёлке в такой колодец провалился восьмилетний мальчик. Прошло шесть лет, а проблема бесхозных люков как была, так и осталась».

В администрации Симферопольского района сообщают, что открытые колодцы не состоят на балансе муниципалитета. При этом ещё в 2017 году чиновники пообещали, что разыщут собственников люков и будут ходатайствовать об установке крышек. Прошло два года. Собственники, по всей видимости, так и не были установлены либо не вняли ходатайству администрации. На том местные чиновники и успокоились.

Неведомо кому в Гвардейском принадлежат не только люки, но и целые здания. Заброшенных, полуразвалившихся конструкций здесь хватает. И все — в непосредственной доступности для детей. Например, одно из таких зданий — бывшая немецкая усадьба, расположенная прямо на территории детского сада «Солнышко». Многие годы она стояла заброшенной, в советское время её использовали под один из корпусов садика. А в период тотальной приватизации у здания появился частный собственник, который до сих пор ничего с ним не делает.

Второй объект — бывший кинотеатр «Дружба», расположенный рядом с гвардейской школой-гимназией № 3. По назначению здание не используется давным-давно, какое-то время в нём располагался местный бар, а с 2010 года оно стоит заброшенным.

Администрация могла бы найти инструменты воздействия на собственников. А в случае, если взаимопонимания достичь не удастся, есть возможность принять волевое решение и взять объекты на баланс поселения. Тем более что муниципальной собственности не хватает для обеспечения социальных нужд. Однако чиновники предпочитают попросту игнорировать существование этих потенциально опасных объектов.

Один есть и хватит

Ещё один повод для беспокойства местных жителей — перекрёсток улицы Гагарина с дорогой в сторону военного городка. Здесь есть всего один пешеходный переход (на раздорожье с четырьмя направлениями), да и тот расположен крайне неудобно. А между тем дети каждый день переходят здесь проезжую часть по дороге в школу. В утренний час пик движение транспорта настолько напряжённое, что просто диву даёшься, как до сих пор получается избегать трагедий. А ведь избавить детей от риска попасть под машину так просто — достаточно установить светофор или сделать пешеходные переходы.

«Мы писали письма и главе республики, и в администрацию Симферопольского района, но в ответ приходили отписки, мол, не положено или устанавливать переходы должно какое-то другое ведомство, — говорит общественник посёлка Гвардейское Кристина Фертикова. — Например, в районе села Доброе крутой поворот и затруднённая видимость не помешали установить светофор, а у нас почему-то это является проблемой».

Ещё в 2017 году состоялся совместный выезд представителей администрации Симферопольского района и Службы автомобильных дорог РК на участок трассы республиканского значения «Симферополь — Красноперекопск» в районе военного городка в Гвардейском. «В результате выезда было установлено, что на данном участке трассы уже устроен пешеходный переход, привязанный к остановке. Согласно существующим нормам, пешеходные переходы размещаются на расстоянии 300 м друг от друга. Размещение дополнительного перехода является обоснованным, если поток людей составляет 150 человек в час, что не соответствует данному участку трассы. В связи с этим осуществить устройство пешеходного перехода на сегодняшний день не представляется возможным», — сообщили в районной администрации, резюмируя итоги своей поездки.

Иными словами, уполномоченные лица видят свою миссию в том, чтобы просто воткнуть переход где придётся, лишь бы он был на конкретно взятом участке дороги, раз уж так полагается, а удобно это людям, которые там ежедневно ходят, обеспечивает ли детскую безопасность — никого не волнует.

Через тернии на уроки

Кстати, об удобстве. Есть в Гвардейском жилой массив, который условно называют «Канал». До школы оттуда добираться сложно, особенно в плохую погоду. Чтобы попасть на уроки, детям нужно либо идти полтора километра в Первомайское, либо столько же в Красную Зорьку — школьный автобус заезжает только в эти сёла. Почему нельзя пустить автобус собственно в «Канал», ведь школьников в массиве немало? Дело в том, что, согласно нормативу, не хватает 200 метров, чтобы район считался достаточно удалённым для обеспечения транспортом. Ситуация анекдотичная, но чиновники категорически упёрлись в злосчастный документ и не желают слышать о нуждах граждан.

«Получается, что без машины в школу не добраться. Детям приходится ходить пешком через железнодорожные пути, — сетует общественник Дмитрий Клюев. — Да, я помню, что старшее поколение ходило на уроки за несколько километров сквозь снег и дождь, но не для того ли нужна власть, чтоб привести всё в соответствие требованиям времени?»

Бюрократическая рутина мешает поселку развиваться, убеждены местные жители. То и дело граждане натыкаются на непонятные нормативы, которые определены свыше и потому непреложны, в то время как реальная жизнь требует большей гибкости, а порой и исключений, особенно когда речь идёт о безопасности детей. Работать вроде как надо не для статистики, а для людей. Жаль, что далеко не все власть имущие руководствуются этим постулатом.