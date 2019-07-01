Дмитрий Беглицэ: «Наш родильный дом – это классика передачи опыта от старшего поколения молодому»

Почему сейчас наблюдается спад рождаемости? Стало ли хуже здоровье младенцев? Обеспечены ли роддома всем необходимым? Насколько остро стоит проблема дефицита кадров?.. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» пообщался с главным врачом ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1», главным внештатным специалистом по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Крым, кандидатом медицинских наук Дмитрием Беглицэ.

Без революций

— Жизнь так складывается, что у меня есть возможность наблюдать, как меняется симферопольский роддом № 1. Причем на протяжении десятилетий. С тем, как здесь сейчас и как было раньше, лет 20 назад к примеру, — разница огромная. Стало лучше. Да, изменения происходят весьма, скажем так... постепенно, и иногда хочется, чтобы они шли быстрее, но, с другой стороны, нужны ли в таком деле резкие «скачки»?

— Единственное, что дает нам возможность сделать выводы — это сравнить какие-то процессы, которые были в прошлом и которые стали сейчас. И правильно вы подметили, что революционные пути в нашей специальности неприемлемы. Всё изменяется эволюционно. Изменяется понимание в обществе вопросов организации медицинской помощи, появляются запросы и меняется медицина. И эти изменения, связанные с использованием технологий, которые направлены на семью, на крымской территории начались постепенно с 2003-2004 года...

— То есть, что именно? Какие технологии?

— Это так называемые технологии «лицом к семье», или родовспоможение, ориентированное на потребности семьи. Первое — это сопровождение во время беременности и, особенно, во время родов близкими людьми. Участие во всех процессах, которые идут во время беременности, не только медиков, но и членов семьи. В чем здесь фишка? Беременность и роды — это не болезнь, и медицина там нужна очень редко, только в случае развития каких-то осложнений. А социальная поддержка близких людей обеспечивает женщине комфорт. И когда женщина чувствует комфорт, тогда все процессы, связанные с родами, проходят намного мягче. Она чувствует уверенность в своих силах, поддержку близкого человека и психологически настраивается на положительный исход. Вторая технология — это создание комфортных условий в родильном доме. Недалеко были те времена, когда рожающая женщина находилась рядом с другой роженицей. То есть, две, три, четыре женщины сопровождали друг друга в процессе родов. Сегодня такие технологии уже неприемлемы и используется индивидуальный родильный зал. Женщина, находясь одна в зале, чувствует покой, комфорт, индивидуальную поддержку, возможность использования в первом периоде родов, когда идут схватки, теплой воды в ванной, чтобы снизить боль и интенсивность схваток. Уходит и банальное чувство стеснения, которое женщина испытывает в этот сложный период, то есть когда чужие люди на нее смотрят, она пугается, теряется. Вот индивидуальный родильный зал и помогает создать такую теплую обстановку.

— А партнерские роды насколько сейчас востребованы и популярны?

— Как раз третья технология — это сопровождение партнера или близкого человека рожающей женщины. По статистике нашего родильного дома, это около 80%. Мы проводили ориентировочную статистику с 2010 по 2018 год, и на территории Крыма эта услуга очень востребована.

— В Крыму 80%, а какая тенденция по России, по миру? Или это как-то от менталитета зависит, где-то меньше, где-то больше?

— Эта технология пришла в нашу культуру, на нашу территорию из западных стран. Её используют уже давно. И в общем-то давно признано, что нет никакого смысла женщину отрывать от семьи, потому что семья никак не может помешать или навредить при родах, а наоборот, даже может помочь. На эту тему были проведены серьезные исследования, сравнивались ситуации, когда женщина рожала одна или в условиях партнерской поддержки. И получены четкие доказательства того, что при участии партнера реже используются медикаментозные обезболивающие. Необходимость введения медицинских препаратов для купирования боли значительно реже, если присутствует психологическая поддержка близкого человека. К тому же удовлетворенность родами у женщины значительно выше, когда она находится рядом с близким человеком. Это очень важно, так как если женщина удовлетворена процессом родов, значит процесс следующей беременности и родов будет проходить на фоне позитива. И в нашей практике мы очень часто видим женщин, которые рожали в других условиях, а теперь рожают в условиях партнерской поддержки и тех технологий, о которых мы говорили, они говорят, что это небо и земля, несмотря на то, что они стали старше и возможность осложнения беременности выросла. Поэтому партнерская поддержка во время родов на территории Российской Федерации — это уже не просто мода, это обычный, нормальный и всем понятный процесс.

Наследие 90-х годов...

— Меняется ли сейчас возраст рожениц?

— Нет, возраст не меняется. Усредненные цифры — от 18 до 35 лет. Но замечена такая тенденция — увеличение числа третьих, четвертых, пятых родов, которые приходятся на возраст от 35 до 45 лет. И я считаю, что увеличение именно этого сегмента связано с тем, что люди живут спокойно, комфортно, могут планировать свою жизнь. И стало меньше женщин, которые рожают в юном возрасте, до 16 лет. Это тоже, кстати, зависит от социального благополучия в обществе.

— А вообще — больше или меньше стали рожать?

— В целом мы наблюдаем снижение количества родов. Это происходит по причине определенных демографических событий, которые происходили в 1990-е годы. В 90-е годы на нашей территории рождаемость была значительно снижена, соответственно родилось меньше людей, которые должны рожать сейчас. И вот эта тенденция четко стала проявляться последние два года. Ежегодно мы теряем около 10% родов. Цифра внушительная. Если в Крыму примерно 23000 родов в год происходит, то снижение, соответственно, на 2-3 тысячи... Мы понимаем, что это временное явление, но оно тоже отражается на нашей работе. На периферии, в регионах Крыма, количество родов снижается, и большинство родов начинает происходить в Симферополе, в крупных родильных домах, в Ялте, Евпатории. И тут дело не в ремонте роддомов, не в состоянии зданий, труб, крыш и прочего, а в готовности персонала к оказанию медицинской помощи. То есть, чем больше родов происходит в учреждении, тем более персонал готов к своей работе. А в маленьких родильных отделениях, где происходит около 300 родов в год, готовность значительно ниже.

— А по здоровью младенцев какая тенденция сейчас?

— Мы оперируем больше цифрами сухой статистики, нежели понятием здоровья новорожденных. Но за последние годы, особенно с открытием перинатальных центров, уровень младенческой заболеваемости, от 0 до 1 года, и уровень младенческой смертности постоянно снижается. На сегодняшний день Крым является одним из лидирующих регионов по снижению младенческой смертности в стране. Заболеваемость же детей растет. Тут имеют значение многие факторы... Очень много компонентов, которые влияют на индекс здоровья. Но я считаю, что на сегодняшний день всё то, что зависит от службы родовспоможения, находится на достаточно хорошем уровне.

— Скажите, а такая вещь, как роды на дому... Я посмотрел, есть даже целые сайты и сообщества на эту тему. Там говорят, почему не надо рожать в роддоме и почему надо рожать на дому... И есть приверженцы такого. Но насколько это явление распространено?

— Это явление распространено не сильно. Да, есть в нашем обществе люди, которые совершенно не приемлют условия родильных домов. По разным причинам. От страха до непринятия тех технологий, которые существуют в отношении рожениц. Но таких мало. Впрочем, Крым для такой категории людей всегда являлся привлекательной точкой. Ближе к морю, используются определённые природные ресурсы, которые якобы должны помочь женщине в процессе родов... Я думаю, что рост популярности этой технологии возникает в связи с тем, что роженицы боятся, что членов семьи не пускают на территорию, что делаются какие-то вмешательства, которые не обсуждаются с женщиной...

— Но это же не так!..

— Это не так, совершенно верно. Сегодня в Крыму нет оснований, чтобы рожать дома. И у нас эта практика официально не принята. К тому же роды на дому — опасная технология, так как после родов может случиться кровотечение у матери или во время родов — гипоксия у ребенка.

С чем повезло

— Сейчас часто говорят о дефиците кадров в медицине. И в Крыму, и вообще по России. Как у вас с этим? Есть ли дефицит? Идет ли молодежь?

— Наш родильный дом — это такая классика передачи опыта от старшего поколения молодому. В чем еще наше преимущество, на нашей территории расположена кафедра медицинской академии, где от студенчества до клинической ординатуры происходит воспитание медицинских работников. Кроме того, и средний медперсонал проходит все этапы стажировки в нашем роддоме. Так что на сегодняшний день есть все возрастные прослойки медперсонала, и нам действительно повезло — в нашем роддоме очень много молодежи.

— А как с обеспечением современной аппаратурой? Коснулись ли вас, в частности, последствия импортозамещения?

— Импортозамещение — не проблема. Всё оборудование, которое рекомендовано нормативными документами, имеет разное происхождение, но несмотря на это мы не испытываем трудностей или дефицита. Если нам нужно оборудование производства не российского, мы можем его покупать, а расходные материалы для оборудования, которые производятся на территории РФ, имеют хорошее качество.

Немного о личном

— Позвольте пару слов и о вашей личной жизни. Вы же, насколько я слышал, из Симферополя, родились здесь?..

— Да, я родился в родильном доме № 2. Тогда он располагался на улице Карла Либкнехта. И мой сын тоже родился в том роддоме, во втором. Да и моя профессиональная карьера много лет была связана с тем родильным домом.

— Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь необычный случай из вашей практики.

— Знаете, у акушерства всегда есть какое-то таинство, не подвластная человеческому разуму составляющая. Мы думаем, что мы можем всё прогнозировать, но вот это неопознанное в родах всегда остается... Я это к чему... У нас 15 лет назад был такой случай. Поступила в роддом женщина на позднем сроке беременности, у которой было тазовое предлежание (младенец располагался вниз не головой, а тазовым концом), но при этом она хотела рожать сама. Такая ситуация чаще решается кесаревым сечением — шанс, что малыш в самый последний момент перевернется в нужную позу, равен нулю — но она настолько была уверена, что сможет рожать сама, что не слушала врачей. А потом попросила дать ей полчаса, чтобы пообщаться со своим... биоэнергетиком и что-то исправить в ситуации...

— То есть там с ней еще кто-то был?

— Нет, дистанционно! Какой-то... назовем его консультантом, я не знаю... В общем, когда через полчаса мы зашли в палату, каково же было наше изумление! Ребенок лежал головой вниз, как надо. И в итоге она таки родила сама... Что было основное — не знаю, влияние ли этого консультанта, или женщина настолько включила какие-то скрытые ресурсы... В литературе, конечно, описывается самоповорот, но это тысячная доля процента и практически нереальная ситуация. И я с тех пор очень хорошо стал понимать, что в беременности и родах многое зависит от уверенности беременной в своих силах и естественного течения процесса.

Досье «КТ»

Беглицэ Дмитрий Анатольевич

Родился в Симферополе, в 1973 году. В 1996-м окончил Крымский государственный медицинский институт им. С. И. Георгиевского. С 1998 года — врач акушер-гинеколог, а с 2001-го — заведующий родильным отделением городского клинического родильного дома № 2 г. Симферополя. С 2012 года — заведующий родильным отделением Перинатального центра в составе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко. С 2006 по настоящее время — ассистент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО КГМУ им. С. И. Георгиевского. В 2004-2012 гг. преподаватель и руководитель международных программ ВОЗ, UNICEF, UNFPA «Эффективная перинатальная помощь» на Украине, в Киргизии и Казахстане. С 2006 года был руководителем проекта «Центр осознанного родительства».

Женат, имеет сына.