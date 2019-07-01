Забота против воли

Зачем чиновникам понадобилось сносить жилой дом в Белогорском районе?По оперативным данным Фонда ЖКХ, Крыму и Севастополю необходимо переселить 1,68 тысячи человек из ветхого и аварийного жилья. При этом за пять лет в рамках программы реновации в республике не ввели в эксплуатацию ни единого квадратного метра. По закону вместо новой квартиры гражданам можно выдать денежную компенсацию, и этот путь для местных чиновников явно более предпочтителен. И настолько привлекателен, что они готовы расселять людей даже из неаварийных домов.

Сносить однозначно!

В далёкие советские времена в селе Ароматное Белогорского района работал достаточно зажиточный колхоз. В 1984 году хозяйство смогло позволить себе строительство двух четырёхэтажных домов на 32 квартиры каждый и обустроить всю сопутствующую инфраструктуру. Того колхоза уже и в помине нет, а дома стоят. Понятно, что они нуждаются в текущем ремонте, но в целом, по крымским меркам, здания достаточно новые.

Тем не менее, в 2015 году Администрация Ароматновского сельского поселения создала межведомственную комиссию, чтобы установить ветхость и аварийность одной из четырёхэтажек — дома № 2 на улице Школьной. При этом большая часть жильцов даже не знала, что ведётся подобная работа.

В начале 2017 года ГУП РК «Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская «Крымпроектреставрация» выдало техническое заключение, в соответствии с которым средневзвешенный физический износ конструкций дома составляет 65,6%. В дальнейшем этот документ стал основанием для издания постановления поселковой администрации о сносе четырёхэтажки, хотя по нормативам указанное состояние не считается критическим и предполагает возможность мер по сохранению здания.

В 2018 году на основании протеста прокурора Белогорского района местные власти выдали ещё одно постановление — об отмене создания комиссии, которая устанавливала аварийность четырёхэтажки на Школьной. Понятно, что с того момента все принятые упразднённым органом решения автоматически стали недействительными. Однако спустя буквально несколько дней выходит очередное постановление — о создании новой межведомственной комиссии. Ароматновская администрация явно настроилась на снос дома любой ценой.

Коса на камень

Между тем, жильцы выяснили, что местные власти без их ведома пытаются признать дом на Школьной аварийным и подлежащим сносу. Стало ясно, что людей будут куда-то переселять, но в Ароматном свободного жилья нет. Да и в целом по Крыму, как уже было сказано, в рамках государственной программы реновации не было сдано ни одной квартиры. Значит, администрация сельского поселения намерена выдать жильцам четырёхэтажки денежную компенсацию, получив на это средства из федеральной казны.

Эти новости изменили ход развития событий, чего ароматновские чиновники, по всей видимости, не ожидали. Жильцы приговорённого к сносу здания начали возмущаться: с какой стати они должны переезжать неизвестно куда? Люди стали писать заявления с требованием отменить постановление о признании дома аварийным. Однако на все обращения администрация отвечает неизменным отказом.

«Мы неоднократно обращались в администрацию Ароматновского сельского поселения с предложением добровольно отменить постановление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, — рассказывает представитель инициативной группы жильцов дома № 2 на улице Школьной Владимир Климашевский. — Здание находится в состоянии, пригодном для безопасного проживания. Возня, связанная с нагнетанием психоза по надуманной причине его ветхости и опасной аварийности, не имеет никакого отношения к его реальному техническому состоянию и к так называемой заботе местной власти о гражданах. В связи с нежеланием муниципальных чиновников прислушаться к жителям дома, о которых администрация желает „позаботиться“ против их воли таким странным способом, мы были вынуждены обратиться в суд с административным иском».

Вопреки всем аргументам

В процессе рассмотрения дела в суде жильцы дома на Школьной обратились за разъяснениями в мастерскую, техническое заключение которой стало основанием для выдачи постановления о сносе. Оказалось, что исследование предприятия «Крымпроектреставрация» нельзя использовать для принятия подобных решений: ГУП специализируется на «деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурных объектов» и не является экспертом в области «определения технического состояния, причин, условий и механизма разрушения строительных объектов». В общем, техническое заключение, выданное мастерской, не имеет юридической силы, поскольку было подготовлено проектной организацией, у которой нет сертификатов и полномочий делать экспертные заключения, в частности, по вопросам, касающимся сноса.

Выяснив это, жильцы заказали альтернативную судебную строительно-техническую экспертизу состояния здания. Согласно её результатам, износ дома составляет всего 35%, он находится в удовлетворительном состоянии и оснований для сноса не имеется. Более того, независимый эксперт, сравнивая результаты своих исследований с выводами, сделанными мастерской, установил необоснованное завышение степени износа и ветхости конструкций. Данное заключение указано в протоколе проведённой экспертизы (есть в распоряжении редакции).

«Речь идёт о нецелевом использовании средств федерального бюджета на сумму около 100 млн руб., — говорит Владимир Климашевский. — При этом для капитального ремонта дома необходимо от силы 0,5 млн руб., чтобы починить протекающую крышу и отремонтировать водоотводную отмостку вокруг здания. Учитывая, что дом находится в удовлетворительном состоянии, его снос — это, как сказали бы раньше, заговор против государства».

Несмотря на всё вышеизложенное, ароматновские чиновники не сдаются и продолжают настаивать на сносе четырёхэтажки на Школьной. Будем надеяться, что её жильцам удастся отстоять свой дом, а правоохранительные органы всё-таки вмешаются в происходящее и дадут этому свою оценку.