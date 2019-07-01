Ценности разного рода

Зарубежные СМИ рассказали о восстановлении справедливости в отношении верующих, о необычном путешествии, о пленных украинцах и украденном в Крыму «золоте»

На этой неделе иностранные издания и сайты, интересующиеся тем, что происходит на полуострове, обратили внимание на возвращение культового объекта верующим, на очередную паузу в деле о «скифском золоте», на судьбу украинских военных моряков и на очередное посещение Крыма известным путешественником.

Интерес к Конюхову

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями, единственном в своем роде. Путешественник вылетел с подмосковной площадки и с несколькими остановками достиг конечной точки маршрута — аэропорта в Евпатории. Таким образом, Конюхов пролетел более тысячи километров. В частности, из-за большого расстояния и завершения светового дня ему и его напарнику пришлось переночевать в Темрюке. «Затем они пересекли Керченский пролив и оказались в Крыму», — сообщается в заметке.

Вернули храм

В Евпатории местная религиозная организация «Церковь Сурб Никогайос» Святого Николая Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой армянской апостольской православной церкви получила в бессрочное безвозмездное пользование здания храма и церковно-приходской школы. Указанные религиозные объекты ранее были закреплены за Евпаторийским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, а их собственником является Республика Крым. Представитель религиозной организации в Евпатории Анаит Исраелян отметила, что с передачей религиозных объектов организации восстановлена историческая справедливость. Во времена СССР там находился склад, а после распада Советского Союза евпаторийские власти позволили местной общине Армянской апостольской православной церкви использовать храм и здание школы по назначению. Но с 1999 года этот процесс затянулся надолго.

Пока одни лишь слова

Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной, рассказал замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

При этом на вопрос, стоит ли в этом отношении ждать каких-либо подвижек в ближайшее время, Карасин отвечать отказался. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал он на брифинге в Киеве, перейдя на русский язык. Но как бы ни были «изощренно театральны» выступления украинского президента, сам процесс дальше «словесных упражнений» пока не идёт.

Снова проволочки

Решение по делу о «скифском золоте» снова откладывается. Теперь Апелляционный суд Нидерландов запросил у Крыма и Украины дополнительную информацию для принятия решения. Об этом говорится в пресс-релизе суда. «Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация. Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины. Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев», — говорится в сообщении суда.

Коллекция, получившая название в СМИ «скифское золото», отправилась для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Коллекция из 2111 экспонатов, среди которых украшения из драгоценных металлов, оружие и предметы быта, предоставили крупнейшие крымские музеи — Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник (сейчас Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Бахчисарайский историко-культурный заповедник (сейчас Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) и национальный заповедник «Херсонес Таврический» (сейчас Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»). Экспонаты должны были вернуться на полуостров до 1 июня 2014 года. Однако после воссоединения Крыма с Россией о своих правах на них заявила Украина.