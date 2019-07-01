Зимой – первые, летом – вторые

По итогам Универсиад нынешнего года

Вот уже немало лет зимние и летние Универсиады проводятся в один год. Причём в тот, который следует за зимними Олимпийскими играми и предшествует очередным летним Олимпийским играм. Российские спортсмены стартуют в них с 1993 года и являются на них заметным явлением, особенно в зимних дисциплинах.

Восемь и три

Самым большим достижением на Универсиадах считается победа сборной страны в общекомандном зачёте. В активе россиян за 26 лет активного участия в этих популярных состязаниях числятся одиннадцать побед: восемь приходятся на зиму: Попрад-1999, Закопань-2001, Таврвизио-2003, Эрзрум-2011, Трентино-2013, Грацер/Штребске-Плесо — 2015, Алма-Ата — 2017, Красноярск-2019, где россияне установили новый рекорд, завоевав 112 медалей, из которых 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых.

Скромнее были достижения студентов «летников». Лишь спустя четыре года после дебюта в японской Фукуоке они стали третьими призёрами в общекомандном зачёте. А затем на протяжении 24-х последующих лет никогда не опускались ниже четвёртого места. Трижды — в турецком Измире-2005, сербском Белграде-2009, Казани-2013 — занимали первое место; в испанской Пальма-де-Мальорке — 1999, корейском Тэгу-2003, Бангкоке-2007, китайском Шэньчжане-2011 — были вторыми; в Фукуоке-1995, китайском Пекине-2001, корейском Кванджу-2015 — третьими. Но, пожалуй, самого громкого успеха наши студенты добились на отечественной Универсиаде на берегах Волги, в Казани. Здесь наши парни и девушки, имея возможность соревноваться почти по тридцати видам спорта, смогли завоевать 292 медали, из которых 155 были золотыми, 75 серебряными и 62 бронзовыми. Во всяком случае, это достижение ещё не скоро будет побито.

Отбивая атаки

Казалось, что наш студенческий спорт и дальше будет прогрессировать. Но разрушительная политика на протяжении последних пяти лет в отношении российской лёгкой атлетики со стороны IAFF совместно с ВАДА отразилась и на студенческом спорте. Не допустив наших молодых бегунов, прыгунов, метателей на Универсиаду в Китайский Тайбэй — 2017, они лишили сборную России возможности побороться за место на пьедестале почёта, где она пропустила вперёд японцев, американцев и хозяев Универсиады, заняв лишь четвёртое место.

И снова этот трюк с допуском наших легкоатлетов IAFF повторил и перед стартом на 30-й летней Универсиаде в Неаполе-2019, а это, между прочим, пятьдесят дисциплин, что является четвертью всей программы Универсиады. Поэтому не удивительно, как только завершились соревнования пловцов, где молодые россияне выступили весьма успешно, завоевав 18 медалей, по шесть золотых, серебряных и бронзовых, а чемпионами стали Кирилл Пригода (дважды), Александр Кудавшев, Григорий Тарасевич, Антон Никитин, Егор Куимов, «чёрные тучи» стали наплывать на нашу команду, которую, казалось твёрдо занимавшую четвёртое общекомандное место, обошли южные корейцы, отодвинув на пятое место, а затем и хозяева мирового студенческого спортивного форума — итальянцы, отодвинув на шестую позицию.

За два дня до финиша

Неужели сборная России опустится ниже четвёртого места, чего никогда с нашими «летниками» не случалось? Ведь, по большому счёту, россиянам оставалось надеяться на нашу «палочку-выручалочку» — художественных гимнасток — и на то, что кто-нибудь может «выстрелить» из ребят и девушек из игровых сборных, баскетболистов, волейболистов, ватерполистов, футболистов. Ведь весьма слабая надежда была, откровенно говоря, на крупный успех наших тхэквондистов, стрелков из лука, яхтсменов, теннисистов.

Тем более что как-то в последнее время мы редко начали вспоминать одно из особых качеств наших людей, заключающееся в том, что чем им труднее, особенно в тот момент, когда отступать дальше некуда, тем они становятся мужественней и злее, что крайне необходимо ныне в большом спорте, даже когда в дело вступают молодые ребята и опытные соперники не выдерживают их натиска. Так произошло и ныне в Неаполе.

Как мы предполагали, с открытом забралом в бой за «золотом» устремились наши грации. И главной героиней Неаполя-2019 суждено было стать симпатичной Екатерине Селезнёвой, завоевавшей четыре золотых медали: в многоборье, в упражнениях с обручем, мячом, лентой и бронзовую награду за упражнение с булавами. По три золотых медали было вручено подругам Кати, соревновавшимся в групповых упражнениях — Алине Алиевой, Элине Таруздиной, Марине Козловой, Валерии Русиной, Ангелине Шкатовой, победившим в многоборье, в упражнениях с пятью мячами и в упражнениях с тремя обручами и двумя булавами. Семь золотых медалей из восьми возможных — такой результат можно приравнять к спортивному подвигу.

При виде такого взыграло самолюбие и у других. У стрелков из блочного лука чемпионом стал Антон Булаев, а в стрельбе из классического лука «серебряным» в личном первенстве вышел Эрдем Цыдыгов, а вместе с Бэлигто Цыгуевым Эрдем стал чемпионом Универсиады в командной стрельбе. «Бронзу» в этом виде программы завоевала женская команда: Светлана Гомбоева и Валерия Мыльникова.

А на теннисных кортах микст в составе Ивана Гахова и Яны Сизковой выиграл «золото», после чего Ваня стал «бронзовым» в одиночном разряде, а затем ещё вместе с товарищами удостоился «серебра» в командном зачёте, а Яна, с подругами — «бронзы» в аналогичном виде программы среди женщин. Порадовал «бронзой» своих почитателей и тхэквондист Рафаэль Камалов.

Ну, а среди наших игровых сборных блестяще завершили турнир девушки-волейболистки, ставшие чемпионками Универсиады, в активе парней на волейбольной площадке лишь бронзовые медали. Следует отметить, что наши женские команды на этот раз оказались сильнее мужских. Об этом свидетельствует женская «бронза» в регби-7, футболе, водном поло.

Итак, как и два года назад в Китайском Тайбэе, в общекомандном зачёте уверенно первенствовала студенческая, а по сути дела олимпийская сборная Японии (33 золотых + 21 серебряная + 28 бронзовых = 82 медали). Сенсационно на второе место поднялась сборная России (22 + 24 + 36 = 82), сумевшая на финишной прямой опередить сборные Китая (22 + 13 + 8 = 43), США (21 + 17 + 15 = 53), Южной Кореи (17 + 17 + 16 = 50), Италии (15 + 13 + 16 = 44), Китайского Тайбэя (9 + 13 + 10 = 32), Мексики (8 + 7 + 6 = 21), Ирана (7 + 3 + 7 = 17), ЮАР (6 + 8 + 4 = 18). В итоге из 112 сборных, вышедших на старт Универсиады-2019, 68 сборных завоевали награды и приняли участие в общекомандном зачёте, а 43 из них имеют в своих рядах чемпионов завершившейся Универсиады.

Через два года Универсиада-2021 будет гостить в китайском Чэнду, а ещё через два года Универсиаду-2023 будет принимать российский Екатеринбург. И есть чувство, что наша сборная приложит все силы, чтобы одержать на 32-й летней Универсиаде четвёртую по счёту общекомандную победу.