А тусовка прежняя...

Некоторые итоги накануне заключительного Гран-при в Нью-Йорке

Да, профессиональный теннис нечасто радует своих поклонников появлением новых выдающихся звёзд ракетки и белого мячика. А к таковым, прежде всего, относятся обладатели призов «Большого шлема» в одиночном, парном и смешанном разрядах, которые можно завоевать лишь на четырёх главных турнирах сезона — открытых чемпионатах Австралии, Франции, Англии, США, разумеется, если победить на них в одном сезоне.

Старт на «Зелёном континенте»

С нетерпением в начале каждого года ведущие профессионалы ждут старта Гран-при Австралии, который называет имена восьми мастеров, становящихся чемпионами этой страны и одновременно претендентами на желанный приз. Причём если в парах и в миксте среди претендентов могут оказаться парни и женщины, не входящие в мировую тусовку мастеров, то у одиночников, за редчайшим исключением, это опытнейшие исполнители, не раз вплотную подбиравшиеся к заветному призу, но так и не сумевшие им овладеть.

Итак, Австралия-2019, как говорится, дала путёвку в большое теннисное плавание одиночникам: сербу Новаку Джоковичу и японке Наоми Осака, мужской паре французов Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю, женской интернациональной паре: австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай, миксту: чешке Барборе Крейчиковой и американцу Радживу Раму.

Разумеется, их имена часто звучали в Париже, где спустя несколько месяцев стартовал Гран-при Франции. Но вот миновало две недели сражений на знаменитых кортах «Ролан Гаррос» в Булонском лесу, и ни один из лауреатов Монреаля не сумел стать чемпионом Франции-2019. Эти почётные титулы завоевали: среди одиночников опытнейший испанец Рафаэль Надаль и мало известная в широких теннисных кругах австралийка Эшли Барто, немецкая мужская пара Кевин Кравиц и Андреас Мис, женский интернациональный дуэт: венгерка Тимея Бабош и известный парный игрок француженка Кристина Младенович, интернациональный дуэт отличился и в миксте — тайванька Латиша Чжань и хорват Иван Додиг. После чего всем стало ясно, что и в этом сезоне «Большой шлем» не достанется никому.

Эти турниры имеют привлекательную финансовую основу, которая небезразлична для каждого профессионала. Ведь на заработанные на кортах средства он содержит свою команду, в которую входит тренер, врач, массажист, человек, отвечающий за питание, переезды, наконец, телохранители. Поэтому круглогодично приходится держать себя в тонусе, называемом высокой спортивной формой, чтобы тебя приглашали принять участие в самых крутых теннисных боях.

Сражения Уимблдона

Старейший и популярнейший в мире Гран-при Англии, проводимый в Уимблдоне под Лондоном в 133-й раз, собрал всех сильнейших мастеров. И, как всегда, в центре внимания был турнир одиночников. В нём считается успехом, если теннисист или теннисистка достигает четвертьфинала, какой бы классификации игрок ни был. Но, увы, очень редко до этого рубежа в последнее время добираются россияне. А ныне их вообще в Англии ожидал провал. Если наши парни — Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв — ещё сражались до четвёртого круга, то Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченко, Екатерина Александрова, Вероника Кударметова и другие девушки покинули основную турнирную сетку после поражений в первом или втором круге. Весьма тревожный симптом, особенно перед Играми XXXII Олимпиады в Токио-2020. Ну, а коль ты «пролетаешь» в одиночных сражениях, то мало желающих видеть тебя партнером, тем паче в интернациональном дуэте.

Итак, в Уимблдоне в четвертьфинал у мужчин пробились известные «тусовщики»: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, японец Кэй Нисикори. На этой стадии турнира Джокович взял верх над немцем Давидом Гоффеном — 6-4, 6-0, 6-2, Надаль — над американцем Сэмом Куэрри — 7-5, 6-2, 6-2, Федерер — над Нисикори — 4-6, 6-1, 6-4, 6-4, а молодой испанец Роберто Баутиста Агут — над талантливым аргентинцем Гвидо Пелья — 7-5, 6-4, 3-6, 6-3.

В полуфинале Джокович был всё-таки сильнее Баутисты — 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Зато два теннисных «волка» — Федерер и чемпион Франции-2019 Надаль — бились не жалея себя и соперника. Лучшим был швейцарец — 7-5, 1-6, 6-3, 6-4. Но если Федереру удалось победить чемпиона Франции, то в финале в упорнейшей борьбе его заставил капитулировать чемпион Австралии-2019 Джокович — 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12.

Так Новак стал пятикратным чемпионом Англии, а сыграв 25-й финал в турнирах «Большого шлема», отпраздновал в них шестнадцать побед!

В турнире дам легендарных мастеров в четвертьфинале оказалось меньше, чем у мужчин. Всего-то двое: американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп, и специалисты не сомневались, что обе они прошагают до финала. Семикратная чемпионка Англии Уильямс обыграла свою соотечественницу Алисон Риск — 6-4, 4-6, 6-3 и чешку Барбору Стрыцову — 6-1, 6-2, а Халеп взяла верх над китаянкой Чжан Шуай — 7-6, 6-1 и украинкой Элиной Свитолиной — 6-1, 6-3. В финале румынка без особых усилий расправилась с Уильямс-младшей — 6-2, 6-2, для которой это уже был 32-й финал турниров «Большого шлема», а Симона второй раз в своей карьере стала чемпионкой Англии.

Битва мини-команд

Разумеется, парные состязания уступают по многим показателям встречам одиночников, прежде всего в финансовом плане, но от этого они не становятся неинтересными для поклонников тенниса. На этот раз больше всех собрала аплодисментов игра недавних чемпионов Франции в миксте — тайваньки Латиши Чжань и хорвата Ивана Додига, которые и в Уимблдоне дошагали до финала, где обыграли интернациональную пару — латышку Елену Остапенко и шведа Роберта Линдстедта — 6-2, 6-3, став отныне чемпионами Франции и Англии-2019.

Впервые стали чемпионами Англии колумбийская пара Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, победившие французов Николя Маю и Эдуарда Роже-Васелена — 6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 6-3. Женский финал свёл две интернациональные мини-команды: чешку Барбору Стрыцову и тайваньку Се Шувей с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань. Победу отпраздновали первые — 6-2, 6-4.

Теперь заключительный Гран-при США, который будет разыгран через два месяца в Нью-Йорке.