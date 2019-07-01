Исчезнувшее наследие

Крымский аналог Великой китайской стены

Пожалуй, Крым — единственное в России место, где в древности рукотворные оборонительные сооружения защищали не отдельные крепости или поселения, а всю подконтрольную территорию. Прежде мы уже рассказывали о системе гигантских, протянувшихся на многие десятки километров земляных валов, ограждавших с IV века до нашей эры земли Боспорского царства на нынешнем Керченском полуострове. Теперь же расскажем о том, что происходило и в раннем средневековье, когда южное побережье полуострова находилось под властью Византийской империи, а на горных перевалах появилась внушительная рукотворная система обороны. Речь о так называемых Длинных стенах.

Что такое Длинные стены?

Многокилометровый оборонительный рубеж, частью — рукотворный, частью — природный. Эта комбинированная система укреплений в средневековье протянулась по горным перевалам от Фороса до Рыбачьего, от Батилимана до края Караби-Яйлы над ущельем Чигенитра. Некоторые участки стен были совсем небольшими — менее сотни метров, некоторые — более километра. В те времена пробраться из предгорного Крыма к берегу моря, не минуя перевалы, было практически невозможно. Таким образом, Длинные стены защищали самый лакомый (и тогда, и сейчас) кусок крымской земли — Южнобережье.

Кто их построил?

Основное и самое раннее историческое свидетельство о Длинных стенах в Крыму принадлежит византийскому историку Прокопию Кесарийскому, жившему во времена правления императора Юстиниана I (483-565 гг. н. э.). Вот что он писал, рассказывая о деяниях своего императора на территории полуострова, вернее — той его части, которая находилась в VI веке под властью Византии: «Так как казалось, что местность легко доступна для нападения врагов, то император укрепил все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство из-за вторжения в их страну врагов».

Также есть версия, что Длинные стены были построены на основе уже существовавших более древних укреплений в Крымских горах. И первыми создателями этих укреплений были тавры. В частности, известный краевед XIX века Мария Сосногорова относила стены к мегалитическим сооружениям, поскольку огромные размеры глыб в их основании и примитивность кладки наводили на мысль о глубокой древности. Речь — о характерной для тавров так называемой циклопической кладке насухо (без применения скрепляющего камни раствора) с использованием скальных выступов и обрывов и включением в нее отдельных каменных глыб, нагроможденных самой природой.

Там есть самая разнообразная строительная техника: и кладка всухую, и на известковом растворе, и на глине, и из крупных камней, и из мелких... Есть и такие места, где различные строительные приемы зафиксированы на одном и том же участке. Похоже, это следы ремонта. Но ремонтировались уже существовавшие прежде какие-то участки стен или это был ремонт построенных при Юстиниане стен — вопрос. Дело в том, что там очень мало археологического материала, в первую очередь — керамики. Это и понятно, там, возле стен, на перевалах, никто не жил постоянно. Дозоры, караулы...

Кто такие крымские готы?

Крымские готы — германское христианское племя, появившееся на полуострове в III веке во время Великого переселения народов и обосновавшееся в итоге на несколько столетий в горной и предгорной его части. Есть даже такой термин — Крымская Готия, связанный с этим народом. В период правления Юстиниана I происходит усиление византийского влияния в Крыму и готы, как считается, влились в греко-византийскую общину полуострова. Их силами, похоже, и были построены Длинные стены времён Византийской империи. А руководили работами, выражаясь современным языком, византийские инженеры.

Кто такие тавры?

Тавры — народ, населявший в древности Южное побережье и горную часть Крыма. Как и когда они оказались на полуострове — предмет научных споров, но археологи датируют их появление здесь не позднее IV тысячелетия до н. э. Они создавали загадочные массивные каменные сооружения, самым типичным примером которых являются «таврские ящики» — погребальные или ритуальные конструкции по типу кавказских дольменов. Этническая принадлежность тавров до конца не ясна, хотя некоторые исследователи склонны относить их к индоевропейцам. Также тавры упомянуты в трудах греческих и римских историков и географов (первые упоминания — VI век до н. э., последние — I век н. э.).

Как строили?

Историк Евгений Веймарн, возглавлявший в пятидесятые годы прошлого века специальную экспедицию под эгидой Института археологии АН УССР, оставил научные работы, посвященные Длинным стенам, их созданию и их создателям. За минувшие с тех пор несколько десятилетий чего-либо существенного по этому вопросу не прибавилось. Все современные исследования лишь некоторым образом дополняют работы ещё советского времени. Есть, конечно, публикации, так сказать, в русле альтернативной истории, но там — сплошная метафизика...

Итак, что же известно о внешнем виде, размерах и способе строительства Длинных стен?

На примере одного из исследованных Евгением Веймарном участков, который примыкает к западному отрогу горы Чатыр-Даг, можно сделать небольшую виртуальную реконструкцию. Эти стены были в основании шириной до двух с половиной метров, а в верхней части до полутора метров. Высота колебалась от одного метра до двух. А поставлены они были так, что к противнику всегда оказывался обращен крутой склон.

Сооружались же укрепления следующим образом. На поверхность почвы клались на равном расстоянии друг от друга два ряда крупных, уплощенных, слегка обработанных камней, образующих два нижних панциря стены — внешний и тыльный. Затем пространство между этими рядами заполнялось крупным бутом. Далее на нижний ряд камней клался следующий ряд, который при этом слегка сдвигался внутрь. Пространство между ними также заполнялось бутом. Затем следующий ряд и так далее, до тех пор пока стена не достигала нужной высоты. После этого кладка накрывалась большой плоской плитой, которая скрепляла камни своим весом и служила верхом стены. По сути, это была не настоящая крепостная стена, а некая боевая ограда.

Где находили следы?

В настоящее время следы Длинных стен по некоторым приметам (особый развал камней, остатки фундаментов среди зарослей и т. д.) могут видеть лишь специалисты. Почти все эти укрепления были или сильно повреждены, или вообще разрушены, разобраны на стройматериал местными жителями столетия назад. Остались некоторые места, там, куда совсем уж трудно было добраться.

Наиболее существенные следы сохранились, в частности, на перевале Кебит-Богаз — путь из Альминской и Салгирской долин на ЮБК; на перевалах между обрывами южнобережной яйлы — Байдарском, Бузлукском и Тарпанбаирском; над Гурзуфом; в районе горы Роман-Кош; в районе Батилимана, на заброшенной дороге, ведущей из села Орлиное в Ласпи; в районе Ангарского перевала между массивами Демерджи и Чатыр-Дага; над ущельем Чигенитра (на восток, за Алуштой); на перевале Таш-Хабах-Богаз на Караби-яйле.

От кого стены защищали готов?

Любопытны и исторические споры вокруг вопроса — от кого Юстиниан I хотел защитить крымских готов, своих союзников? Есть, например, мнение, что от неких кочевников, вторгавшихся на полуостров и в горную его часть. Но есть и версия, говорящая об угрозе, которую представляли для готов их соседи — население предгорного Крыма, состоявшее главным образом из скифо-сарматских племен. Дескать, именно на скифо-сарматов и нападали пришлые в Крым кочевники, вынуждая местных жителей покинуть свои обжитые места и переселиться в горные долины, а потом и уходить в горы, даже пытаться перебраться на побережье. От них-то и отгораживались при содействии Византии крымские готы. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что современные созданию Длинных стен археологические материалы (главным образом — могильники), связанные со скифо-сарматской культурой, не заходят глубоко в горы, доходя только до южной стороны Внутренней гряды.