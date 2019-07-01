По совести и по закону

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в российском правовом поле. Сегодня расскажем о разделе имущества, находящегося в долевой собственности. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что можно делить, а что — нет

Собственники долевого имущества вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению сторон, а если согласие не достигнуто — через суд.

Существует имущество, которое, в соответствии с законом, разделить нельзя:

1) неделимые вещи, то есть вещи, раздел которых в натуре невозможен без разрушения, повреждения или изменения назначения вещи (например, автомобиль);

2) общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;

3) имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

4) имущество, составляющее ипотечное покрытие;

5) памятники и ансамбли, в том числе относящиеся к жилищному фонду, а также расположенные в границах их территорий земельные участки.

Согласно ст. 252 Гражданского кодекса РФ, внесудебный порядок раздела имущества возможен, только если остальные собственники согласны на условия такого раздела и возможно достижение договоренностей по выделу конкретных частей имущества в счет долей каждого из участников.

Если согласие между всеми собственниками достигнуто, доли к выделу определены, можно начинать процесс раздела долевой собственности. При разделе недвижимого имущества в натуре следует учитывать требования, которым должны отвечать образующиеся в результате раздела объекты недвижимости. Так, земельные участки, образуемые в результате раздела, должны соответствовать требованиям законодательства, в частности, о предельных минимальных размерах и расположении границ. То есть, к примеру, Правилами землепользования и застройки муниципального образования может быть предусмотрен минимальный размер образуемого участка для индивидуального жилищного строительства. Если при разделе образуется участок с площадью, менее установленной Правилами, такой участок образовать не получится.

Если речь идет о жилом доме или квартире, то образуемые в результате раздела объекты недвижимости должны быть изолированными, пригодными для проживания, иметь отдельный вход и независимые коммуникации. В данном случае перед разделом может понадобиться провести работы по переустройству и (или) перепланировке, естественно с документальным оформлением.

После того как образующиеся в результате раздела объекты недвижимости сформированы, следует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ, в результате которых будут подготовлены технический и (или) межевой планы, отображающие характеристики образуемых объектов.

После проделанных кадастровых работ составляется соглашение между собственниками, в котором указываются адрес, кадастровый номер и иные характеристики объекта недвижимости, сведения о собственниках, а также порядок раздела. По общему правилу, стоимость имущества, выделяемого каждому из сособственников, должна быть пропорциональна его доле. Если стоимость выделяемого имущества несоразмерна доле, разница может быть компенсирована соответствующей денежной выплатой или иной компенсацией. Условие о компенсации должно быть отражено в соглашении.

Соглашение оформляется в письменной форме по количеству собственников имущества и должно быть подписано каждым из них. Обязательного нотариального удостоверения такое соглашение не требует, кроме случая, когда документы в Госкомрегистр (Росреестр) направляются по почте.

Дальнейшие действия

Для государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности на образованные в результате раздела объекты недвижимости, а также прекращения права общей долевой собственности и снятия с кадастрового учета исходного объекта недвижимости в Госкомрегистр или МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) следует представить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителей;

2) заявление от каждого из собственников (заполняется сотрудником на месте);

3) соглашение о разделе объекта недвижимости;

4) правоустанавливающие документы на объект недвижимости;

5) нотариально заверенная доверенность на представителя (если документы подает представитель).

6) Технический план и (или) межевой план (результат кадастровых работ).

Документы подаются непосредственно в Госкомрегистр или через МФЦ.

За регистрацию права собственности уплачивается государственная пошлина, которая составляет 350 руб. — в отношении земельного участка и 2000 руб. — в отношении иных объектов недвижимости. Квитанцию об оплате желательно предоставить вместе с остальными документами.

Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация осуществляются в течение 10 рабочих дней со дня получения Росреестром заявления и документов. Если заявление было подано через МФЦ, то срок рассмотрения заявления составит 12 рабочих дней.

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