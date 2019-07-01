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СпецпроектНеизвестный Крым

Туристы и просто любители

Россияне признали Крым лучшим в стране регионом для энотуризма

Сервис Tvil.ru провел опрос россиян в соцсетях и выяснил, что дегустировать вина и посещать тематические винные фестивали россияне предпочитают на полуострове. За Крым отдали свои голоса 60% опрошенных туристов.

Все «за» и «против»

Стоит оговориться, что в соцопросе было одно маленькое уточнение. Крым сочли лучшим для винного туризма осенью, когда на полуострове проходит традиционный праздник молодого вина и различные тематические фестивали. Стоит отметить, что в спину крымчанам дышат и конкуренты. В первую очередь, конечно, Краснодарский край, занявший второе место в том же самом опросе на звание лучшего из лучших для осеннего энотуризма. Также в опросе принимали участие Ставропольский край с праздником «Молодое вино» и Ростовская область с праздником «Донская лоза».

Энотуризм — тема сейчас весьма горячая. По данным «ТурСтата», в России насчитывается более полумиллиона энотуристов. В топ-5 российских энотуристов по спросу на винные туры входят туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Челябинска.

Само собой, при таких-то цифрах о дальнейшем развитии крымского энотуризма на полуострове говорят из года в год всё громче. И не просто говорят, а делают многое, чтобы крымские вина привлекали людей со всей страны вне зависимости от времени года. Некоторые даже считают, что чиновники в этом деле проявляют излишний энтузиазм. В конце прошлого года, к примеру, искреннее возмущение городского родительского комитета Севастополя вызвал проект правительства города называвшийся «Винная дорога», предусматривающий объединение винодельческой отрасли со сферой туризма.

В отзывах туристов, посетивших крымские винодельческие предприятия, уже этим летом тоже нет единства мнений, одна сплошная борьба противоположностей. Об одном и том же предприятии одни пишут, мол, безобразие, на экскурсию не пускают детей до 7 лет, по-видимому, завод ещё не вышел из советских времен; другие же возмущаются, что во время дегустации из-за нехватки мест малыши вынуждены усаживаться родителям на колени. Однако, к чести и гордости крымчан, гостям в общем и целом всё нравится, особенно когда экскурсовод без заиканий, бодро и обстоятельно вещает о славной истории крымского виноделия.

Со знанием дела

Однако, как признаются крымские виноделы, попадаются среди туристов и такие, которые глубиной своих познаний поражают даже видавших виды экскурсоводов. Понятно, что из таковых запоминаются, в первую очередь, именитые и знаменитые.

Рассказывают, что ещё во времена Советского Союза весьма известный энотурист Павел Кадочников, попав в массандровскую энотеку, подошел к бутылкам древнего испанского хереса и, не сдержав восторга, попросил у главного винодела разрешения коснуться их рукой. Дотронувшись до покрытых пылью веков живых свидетелей истории, Кадочников сказал, что отныне свой палец, которому посчастливилось соприкоснуться с легендой, он с гордостью будет показывать друзьям.

В 1965 году крымских виноделов несколько озадачил (в хорошем смысле этого слова) поэт Евгений Евтушенко. Виноделы были поражены тем, насколько хорошо этот человек разбирается в винах — в одном из образцов он уловил икемные тона (тип Шато Икем французских полудесертных вин). Дегустацию Евтушенко сопровождал вдохновенным прочтением баллад собственного сочинения, публикация которых в те годы была запрещена цензурой.

Английский эксперт-винодел, доктор Тейчер, во время своего пребывания в Крыму в 1958-м году во всеуслышание заявлял, что «вино столь высокого качества неуважительно пить сидя». А посол Великобритании в СССР смог осилить русский язык только после дегустации.

Юрий Чурбанов, зять Брежнева, строгий и суровый человек, после экскурсии по цехам одного из винодельческих предприятий полуострова «вышел из образа». Даже решил пошутить. Сказал: «Ну вот, ребята, так уж получилось, что попал я к вам, так сказать, экспромтом. Потому подарить мне вам нечего, но если что южную сторону на Таганке всегда обеспечу...»

И кстати, о посещениях винзаводов вместе с детьми... Бывший винодел аграрно-промышленного объединения «Массандра» (тогда «Массандра называлась именно так) Л. И. Шлейгер вспоминал: «Маршак (часто он был с сыном, физиком) не осматривал завод, поскольку хорошо его знал, не дегустировал вина, а просто сидел и дышал, как он выражался, массандровским воздухом». Речь, конечно же, идёт об уже взрослом, совершеннолетнем ребёнке. А ёще следует пояснить, что известный в будущем литератор Самуил Яковлевич Маршак поселился в Ялте, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет. Тогда врачи диагностировали у подростка болезнь легких. И влиятельный «отец советской литературы» Максим Горький ходатайствовал о «перепрописке» Маршака туда, где он смог бы дышать полной грудью, в Большую Ялту, в южнобережный посёлок Массандра, где, как известно, расположен Головной завод одноименного предприятия.

На этом самом Головном заводе побывал и ещё один весьма удивительный турист. Его имя настолько прославило себя, что экскурсию устраивали не для него, а вокруг него. Речь, конечно же, идёт о «космонавте № 1» Юрии Гагарине. Он приехал вместе с «космонавтом № 2» Германом Титовым. И весь коллектив предприятия вышел посмотреть на героев. Им устроили овацию. Позже Гагарин неоднократно возвращался в гостеприимный Крым — «без свиты, просто так».

Был и будет

Это лишь немногие из тех энотуристов, которые устремлялись в Крым в тот период, когда, по мнению ученых, на полуострове никакого энотуризма не существовало и в помине. В этих очень мудрёных статьях на все лады повторяется, что, мол, это у них, в прогрессивной Европе, винный туризм получил своё развитие рано, в 60-70-е годы прошлого века, в то время как «в России развитие энотуризма началось лишь в начале ХХI века». Что ж, может быть и так. Может быть, отдельные примеры и не могут для кого-то служить доказательством, что в Крыму ни в области виноделия, ни в области энотуризма не отставали от «прогрессивных мировых тенденций». Но хоть в перспективы-то можно верить, во все существующие проекты и концепции? Хотелось бы думать, что так.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года

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Просмотров: 174 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:44

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