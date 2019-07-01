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Пора порадоваться

Женская самооценка напрямую зависит от солнечной радиации...

...Этим же способом слабый пол лечит SAD (seasonal affective disorder), болезнь, полное название которой по-русски звучит как «сезонное аффективное расстройство настроения».

Тело — в дело

Едва солнце начинает светить ярче, как женщины берутся за дело — скидывают лишние килограммы и предметы одежды. Казалось бы, это вполне обыденная сезонная закономерность. Однако европейским психологам так не показалось, и они не поленились опросить порядка двух тысяч женщин на предмет «Почему и к чему всё это?». Оказалось, что под теплыми солнечными лучами женщины распускаются подобно почкам на деревьях, распускаются в очень человеческом смысле этого слова, то бишь становятся раскованнее и доступнее для противоположного пола. 59% респонденток напрямую заявили, что в летний период чувствуют себя гораздо сексуальнее. 54% летом себя нравятся вне зависимости от наличия или отсутствия лишних килограммов на талии. 88% женщин, независимо от характера, то бишь даже самые закоренелые «мымры», в солнечные дни больше улыбаются. А подавляющее большинство (83%) и вовсе ощущает себя на седьмом небе от счастья.

У мужчин, кстати, эдакой сезонной вспышки сексуального оживления никоим образом не наблюдается. Психологам в этой связи осталось только предположить, что причина подобного равнодушия к солнцу, вероятно, кроется в наличии большего количества должностных обязанностей, большей загруженностью на рабочих местах и более строгим дресс-кодом, диктующим необходимость париться в костюмах даже на тридцатиградусной жаре. Хотя в нашем мире гендерного равноправия подобные постулаты более, чем сомнительны.

Зависимая независимость

Мужчины не зависят от солнца, зато зависят от женщин. Да, мужчинам очень и очень нравятся полуоголённые горячие красотки, ещё больше — красотки практически полностью раздетые. Представители сильного пола признались, что считают одним из главных достоинств лета, как времени года женщин в бикини. Правда, увы, далеко не все мужчины способны при виде красивого женского тела выразить свои эмоции культурно. Восторженные посвистывания вдогонку или при встрече раздражают 12% молодых женщин и портят им настроение в течение всего лета.

Предупрежден, значит вооружён

Упомянутые 12% возмущенных мужскими посвистываниями женщин, согласитесь, не такая уж большая цифра. Видимо, остальные подобных знаков внимания не удостаивались, а те, кто удостаивался, но не имеет ничего против, считают их вполне заслуженной наградой за труды. Да, для того, чтобы иметь возможность надеть что-то маленькое и облегающее слабый пол усердно трудится над собой в течение всего года. 46% женщин заранее начинают корректировать свою фигуру в спортзалах и фитнес-клубах, чего опять таки не скажешь о мужчинах. У них или нет времени, или нет желания, или отсутствует и то и другое — только 27% мужчин предпринимают какие-то усилия, чтобы летом выглядеть подобно статуе «Давид» работы Микеланджело, остальные же считаю, что не в кубиках на животе счастье.

Когда женщины путём изнурительных тренировок достигают желаемого эффекта, у них, естественно, появляется желание, чтобы лето уже наступило. Если этого по естественным причинам не происходит, женщины начинают торопить время и перестают обращать внимания на погодные условия. Их тело жаждет солнца. Почти половина (39%) европейских дам признались, что начинают ощущать «закипание крови» уже весной и озабоченно перебирают свои летние туалеты. Каждая седьмая женщина (15%) имеет привычку выскакивать на улицу излишне легко одетой, даже в пасмурный день, а горячая молодежь (возраст от 18 до 24лет) поступает так и того чаще (их 21%). Ещё треть женщин, словно фанатичные солнцепоклонники, раздеваются до купальников уже при температуре 16 градусов по Цельсию. Каждая восьмая (12%) европейская женщина, кстати, не мечтая о дорогих курортах, практично загорает и при 13 градусах. А самые отчаянные (их больше 15%) загорают даже в пасмурную облачную погоду.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года

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Просмотров: 63 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:45

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