Такой же, но другой На этой неделе глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил крымским журналистам, что к зиме в одном из парков этого города появится инсталляция в виде Крымского моста. «Мы планируем в парке Комсомольский инсталляцию Крымского моста – фотозону», – уточнил он. Но, как выяснилось, это будет не точная копия всего сооружения и «инсталляционный мост» будет сделан не с двумя арками (автомобильной и железнодорожной), а с одной. Строители этой модной декорации хотят сделать там некую пешеходную фотозону, предполагаемая протяженность которой будет 69 метров. Для пущей красоты добавят и фонтан. А по периметру расположат столбы освещения, скамейки, урны. Согласно опубликованным на портале закупок документам, начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 14,7 млн рублей. Вот такой получается «фотомост». Типа Крымский, но… другой. Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 538 от 26 июля 2019 года

Художник Артём Куркин Еще статьи: Крымский мост и экономия Все на мост! Здесь – птица по имени Сима, там – красота за счёт бюджета Мост – защитник хамсят Не без позитива