Такой же, но другой

На этой неделе глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил крымским журналистам, что к зиме в одном из парков этого города появится инсталляция в виде Крымского моста. «Мы планируем в парке Комсомольский инсталляцию Крымского моста – фотозону», – уточнил он. Но, как выяснилось, это будет не точная копия всего сооружения и «инсталляционный мост» будет сделан не с двумя арками (автомобильной и железнодорожной), а с одной. Строители этой модной декорации хотят сделать там некую пешеходную фотозону, предполагаемая протяженность которой будет 69 метров. Для пущей красоты добавят и фонтан. А по периметру расположат столбы освещения, скамейки, урны. Согласно опубликованным на портале закупок документам, начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 14,7 млн рублей. Вот такой получается «фотомост». Типа Крымский, но… другой.