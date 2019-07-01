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Говорят, что... в крымских лесах поставили «мины»

Не пожелавший представиться любитель пеших прогулок по крымским горам-лесам предупреждает: «Будьте осторожны. В Крыму на горе Ай-Петри ставят «шипы» (заточенные арматуры) против автомобилистов, желающих там погонять. Но помимо автомобилистов дырявят себе ноги и обычные пешеходы».