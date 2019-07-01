Говорят, что... для жителей ЮБК пляжи недоступны

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Житель Южного берега Крыма возмущён: «Алушта! Ну надо о людях думать! Хочу поднять тему, касающуюся графика работы пляжей. Сейчас почти все пляжи работают до 20:00. После 20:00 на пляж не пускают. А что делать местным жителям, которые работают до позднего вечера и только после работы (после 20:00) могут себе позволить выйти на пляж окунуться? Всё в закрытых калитках! Раньше всегда можно было спуститься вечером и после восьми, посидеть возле воды, поплавать. А теперь появился кем-то установленный график, что за ерунда?»