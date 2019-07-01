В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... методы утепления теплотрасс грозят экологии

Бдительные жители улицы Заречной в пгт Комсомольское, что находится в черте г. Симферополя, заметили недочёты в утеплении теплотрасс. Говорят, мол, негоже работать под девизом «одно лечим, другое калечим». Уж больно много мусора после себя оставляют коммунальщики, так и до экологической катастрофы доработаться можно. «В прошлый раз на вопрос: «Кто это уберёт и когда?» работники ответили: «Как закончим всё, так и уберем». В результате старая «обшивка» поросла травой. Нынешняя ситуация на фото. Скажите, кто это должен убрать?» – вопрошают симферопольцы в соцсетях.