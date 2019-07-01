В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... за чистоту решили бороться радикально

Крымчане решили радикально бороться с теми, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. На въезде в один из дачных посёлков нарушителям уже продемонстрировали, что с ними может случиться, если они не сделают правильных и своевременных выводов. Метод, конечно, пугает своей средневековой радикальностью, но, говорят, весьма действенен.