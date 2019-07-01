Ставка на молоко и креветку

Глава Крыма оценил перспективы Раздольненского района

Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин побывал на предприятии, которое разводит ракообразных в Крыму, и отведал сырых креветок. О своих впечатлениях он впоследствии рассказал на очередном выездном совещании правительства — в Раздольненском районе.

Инвесторы пришли

Начнём с хорошего. С недавних пор регион стал площадкой для активной инвестиционной деятельности в сельскохозяйственной отрасли, что благоприятно сказывается на состоянии крымского агропрома в целом.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

«Перспективным направлением развития является животноводство, в том числе за счёт активизации участия фермеров района в грантовой поддержке. К 2020 году будет увеличено поголовье крупного рогатого скота на 6,4%, — до 9,2 тыс. голов. В прошлом году одно из молокоперерабатывающих предприятий района осуществило реконструкцию производственных линий и замену устаревшего оборудования завода. Объём инвестиций составил 276 млн руб. Сегодня на предприятии перерабатывается до 30 тонн молока в день. В перспективе увеличение производства до 150 тонн».

Министр отметил также успехи региона в развитии аквакультуры: в Раздольненском районе собираются создать полномасштабное производство креветки. Предполагаемый объём инвестиций — 2,6 млрд руб. Согласно замыслу, к концу 2023 года производственные мощности по выращиванию креветки составят около 500 гектаров. Кстати, первые шаги на пути к цели уже сделаны: в этом году инвестор заводнил более 140 гектаров естественных прудов и запустил 2,2 гектара новых интенсивных водоёмов. В них сейчас растёт урожай креветки, пробу с которого и довелось снять Андрею Рюмшину. Съев живую креветку, министр остался доволен.

Несанкционированные свалки и карьер

Надо сказать, что Раздольненский район порадовал участников выездного совещания не только развивающимся агропромом — по мнению главы республики Сергея Аксёнова, регион является очень перспективным, а местная администрация работает в плотном контакте с населением. Тем не менее, проблем всё же хватает. Традиционно много нареканий среди местных жителей вызывает уровень оказания медицинской помощи. Глава Крыма пообещал, что в регионе будут построены две станции скорой помощи: в Новосёловском и Славнoвском сельских поселениях. Безусловно, это сделает врачебную помощь более доступной для жителей многих окрестных сёл. Правда, когда именно произойдёт строительство, пока не уточняется.

Если же говорить о конкретике, то она есть в отношении денег, которые в ближайшие несколько лет будут выделены Раздольненскому району из бюджета республики. В частности, 7 млн руб. крымская казна даст на разработку проектно-сметной документации очистных сооружений в пгт Раздольное, ещё 16 млн — на ремонт водных сетей региона (это произойдёт уже в следующем бюджетном году).

В своих обращениях к главе Крыма жители региона часто жалуются на местную экологию. В частности, в Раздольненском районе существует шесть стихийных свалок, но никаких мер по их рекультивации не принимается. Возможно, теперь дело сдвинется с мёртвой точки: заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Энвер Аблаев пообещал, что три свалки будут ликвидированы до конца этого года, остальные исчезнут с лица Раздольненского района в следующем году. Ну, посмотрим.

Ещё один больной для региона вопрос, связанный с экологией, — добыча песка на Бакальской косе. Крымские власти вроде бы отправили в Правительство РФ обращение с просьбой не продлевать лицензию на этот промысел, но работы почему-то продолжаются.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Если это так, я прошу Прокуратуру РК и Генпрокуратуру РФ провести служебное расследование, на каком основании Федеральное агентство по недропользованию выдало лицензию предприятию без согласования с местными органами власти. Должна быть дана оценка действиям должностных лиц и оценка ущерба, который был нанесён непосредственно добычей песка. Если решения не будет, я готов обратиться с этим вопросом к председателю Правительства Российской Федерации».

Один на всех

В очередной раз участники выездного совещания уделили много внимания вопросам транспорта и дорожного строительства, которые, как вы понимаете, сейчас в приоритете у главы республики. Если говорить о Раздольненском районе, то правительство Крыма пообещало возобновить работу двух автобусных маршрутов, соединяющих административный центр региона с Евпаторией. Причём они будут запущены уже на следующей неделе.

Андрей Ксензов, заместитель министра транспорта РК:

«По маршруту Раздольное — Евпатория у нас есть два направления: через село Нива и через сёла Серебрянка, Чехово, Соколы. Приняли решение и дополнительно изыскали возможность с перевозчиком: с понедельника эти маршруты будут возобновлены. Рейсы работали до февраля, но по экономическим причинам произошёл сбой. Также у граждан были вопросы по исчезновению автобусных маршрутов Раздольное — Джанкой и Раздольное — Красноперекопск. Они были вычеркнуты из реестра, но в этом году их вернули. Мы готовим на октябрь соответствующий конкурс».

Во время обсуждения транспортных проблем глава Крыма заметил, что на ремонт дорог полуострова из республиканского бюджета выделено около 49 млн руб. При этом федеральное правительство намерено определить единого подрядчика строительства и капитального ремонта.

Сергей Аксёнов:

«В течение двух недель будет принято решение о назначении единственного исполнителя в лице „ВАД“ или „Центрдорстрой“. С 1 января будет действовать трёхгодичный контракт по ремонту и строительству дорог. В таком случае у нас не будет задержек в дальнейшем, поскольку процедуры торгов не потребуется. Часть местных организаций будет работать в субподряде, но генеральный подрядчик будет полностью отвечать за качество, сроки эксплуатации и гарантию».

Что касается кандидатов на статус генподрядчика, то АО «ВАД» — это то предприятие, которое строит трассу «Таврида», а АО «Центродорстрой» — то, которое занимается реконструкцией трассы между Симферополем и Евпаторией. Кто из них работает лучше, быстрее и качественней, решать не нам и не местным властям — последнее слово на сей раз за собой оставил федеральный центр.