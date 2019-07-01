Стафилококк и грязные руки

В крымских лагерях снова зафиксированы массовые отравления детей

На этой неделе жуткий пожар случился в детском палаточном лагере в Хабаровском крае: огонь уничтожил всё на площади в 240 кв. метров. Погибли четверо детей, ещё восемь пострадали... Летом тема безопасности детей становится особенно актуальной. Тем более в Крыму, коль скоро местные власти позиционируют полуостров в качестве всероссийского центра детского отдыха. Вот только достаточно ли мер принимается для того, чтобы обеспечивать маленьким гостям должную степень защищённости?

Каждый год одно и то же

Прошлым летом общественность была взбудоражена массовым отравлением в севастопольском детском оздоровительном центре «Ласпи». Тогда сразу для 480 детей отдых закончился, едва успев начаться. Через три дня после открытия первой смены 16 ребят и пятеро вожатых были госпитализированы с пищевым отравлением, один мальчик попал в реанимацию. Интересно, что накануне открытия лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии всем требованиям. Но буквально через неделю, проведя эпидемиологическое расследование, специалисты ведомства нашли там более 20 нарушений санитарных норм и правил. Они пришли к выводу, что очаг кишечной инфекции, ставшей причиной массового отравления, возник в пищеблоке. Там грубо нарушался санитарно-эпидемиологический режим, сотрудники не соблюдали личную гигиену, технологии приготовления пищи и мытья посуды, что подтвердилось большим количеством нестандартных проб. В итоге в отношении директора лагеря было возбуждено уголовное дело, а сам центр закрыли на 70 суток решением суда. Буквально через несколько дней после этого ещё одно массовое отравление случилось в детском лагере «Чайка», который также находится на берегу бухты Ласпи: оттуда в больницу увезли 22 человека.

Казалось бы, столь печальный опыт должен был стать внушительным уроком для многих: и для руководителей учреждений детского отдыха, и для уполномоченных лиц, отвечающих за его качество и безопасность. Тем не менее, нынешнее лето ознаменовалось новыми скандалами.

Всё началось на прошлой неделе. В Евпатории с признаками пищевого отравления были госпитализированы 54 человека: 49 детей из Казани, отдыхавших в лагере «Лучистом», и пятеро сотрудников учреждения. В больнице состояние пациентов оценили как средней степени тяжести. Специалисты Роспотребнадзора взяли на анализ пробы питьевой воды, еды, которую давали детям, а также морской воды на пляже, где купались пострадавшие. Работники пищеблока были незамедлительно отстранены от работы до получения результатов проверок.

Столовая — источник вирусов

Удивительным образом массовое отравление в «Лучистом» совпало с рабочим визитом в Крым омбудсмена Татарстана Гузель Удачиной. Благодаря ей информация о случившемся дошла до президента республики Рустама Минниханова, который выразил желание лично следить за ходом расследования происшедшего. В общем, случай стал резонансным дальше некуда. Минниханов известен своим щепетильным отношением к теме детской безопасности: в этом году по его поручению были тщательно проверены все лагеря Татарстана, причём в случае выявления нарушений президент требовал жёстко наказывать виновных. Очевидно, он ожидает не менее сурового подхода в отношении ответственных за евпаторийское происшествие. Не удивительно, что следственный отдел по Евпатории незамедлительно начал проверку в отношении лучистенского прецедента, а Следственный комитет РФ по РК возбудил уголовные дела по факту госпитализации детей.

«Из этой группы детей ни одного не было госпитализировано в реанимацию. Был ребёнок из этого лагеря, который попал в реанимацию, но этот случай не связан с отравлением, — комментирует происшествие уполномоченная по правам ребёнка в РК Ирина Клюева. — Лагерь „Лучистый“ посетил заместитель прокурора республики Владимир Кузнецов. Он конкретно дал поручение по многим вопросам, для того чтобы выяснить, насколько оперативно и профессионально сработал медицинский персонал лагеря. Кроме того, есть вопросы по пляжной территории и по работе столовой. Специалистами ведомства будет дана объективная оценка инциденту и сделаны правильные выводы».

Между тем свои результаты успело дать эпидемиологическое расследование: причиной массового отравления детей в «Лучистом» стал норовирус. Норовирусы очень заразны: для поражения человека достаточно буквально 10-100 частиц. Поэтому их попадание в детский коллектив очень часто ведёт к стремительному распространению кишечной инфекции. Сейчас лабораторные исследования продолжаются, чтобы выяснить, каким образом норовирус оказался в лагере.

Тут следует уточнить, что детский лагерь «Лучистый» — не какое-то затрапезное заведение. Стоимость трёхнедельной путёвки здесь достигает 61,9 тыс. руб., а при оформлении ребёнка в обязательном порядке требуется представить медицинскую справку о состоянии его здоровья. То есть привезти норовирус с собой ребята из Казани вряд ли могли.

«В ходе комплекса лабораторных обследований декретированных лиц и объектов окружающей среды с целью определения источника инфекции, факторов передачи и причин, повлёкших формирование очага, установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой, — сообщают в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю. — Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой».

Одно к одному

На сегодняшний день все пострадавшие от норовирусной инфекции в «Лучистом» выписаны — как сообщают в Министерстве здравоохранения РК, показаний для дальнейшей госпитализации нет. Однако в лагерь дети не вернулись — было принято решение об их досрочном возвращении в Татарстан. На этом настояло руководство «Лучистого», мотивируя свою позицию тем, что ещё не завершён инкубационный период норовирусной инфекции, и выписанные могут заразить других обитателей лагеря. Интересно, вернуло ли руководство учреждения деньги, заплаченные за отдых и оздоровление безвременно отбывших ребят? И будут ли приняты какие-то реальные меры в отношении виновных в случившемся? Как бы то ни было, удар по репутации Крыма как детского курорта нанесён нешуточный.

Тем более, что буквально через несколько дней после инцидента в «Лучистом» случилось ещё одно массовое отравление — в лагере «Берег» под Алуштой.

«В ходе проведения комплекса лабораторных обследований было установлено, что этиологическим фактором заболевания детей в лагере явился патогенный стафилококк, — сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. — При проведении обследования декретированных лиц и объектов окружающей среды с целью определения источника инфекции, факторов передачи и причин, повлекших формирование очага, по результатам лабораторных исследований установлено носительство патогенного стафилококка у сотрудников пищеблока».

За работу пищеблока, кстати, отвечает даже не сам лагерь, а привлечённая организация — ИП «Тезина Л.С.». На сегодняшний день работа учреждения приостановлена, были вынесены протоколы в отношении лагеря «Берег» и фирмы, обслуживавшей пищеблок. Материалы приняты в производство Алуштинским городским судом.