Грабёж и разбой

На кого напали в Судаке фотоживодёры?

Государство то и дело стремится взять под контроль самые неожиданные сферы жизни граждан, однако там, где вмешательство властей и правоохранителей действительно необходимо, его зачастую нет как нет. В Крыму эта тенденция особенно ярко проявляется в совершенно безрезультатной борьбе с фотоживодёрами, которая продолжается уже много лет. И с каждым годом проблема становится всё острее.

Объяснились и извинились

На этой неделе в Судаке случилась массовая драка: туристов избили за то, что они отказались платить за фото с орлом. Всё произошло на глазах у множества свидетелей, было зафиксировано на видео, так что властям пришлось как-то прокомментировать случившееся, а заодно пояснить, почему, несмотря на множество жалоб и обращений со стороны и туристов, и местных жителей, фотоживодёры продолжают свою незаконную деятельность на крымском побережье.

«Мы на них составили десятки протоколов, у нас везде звучат объявления, что выгул животных запрещён, и призывы не фотографироваться с животными, проводим совместные рейды с полицией, прокуратурой и Минприроды, забираем животных, но они всё равно занимаются этой деятельностью, — сетует глава администрации Судака Андрей Некрасов. — Необходимо ужесточить ответственность за это правонарушение, потому что, когда муниципальный контроль выписывает им штрафы, они просто смеются. Плюс их попробуй вылови — приходится целые облавы устраивать».

Инцидент с избиением туристов Андрей Некрасов назвал «вопиющим случаем» и «проявлением бандитизма». В МВД РК сообщили, что полиция проводит проверку по факту случившегося. Произошедшее классифицировано как «нанесение телесных повреждений неизвестными лицами неизвестному лицу», поскольку личности нападавших и потерпевших пока не установлены.

Между тем «неустановленные личности» уже успели выступить перед журналистами: фотоживодёры заявили, что причиной драки стало большое количество желающих подзаработать на «хлебном месте». Один из её участников, некий Руслан, сообщил, что в потасовке принимали участие только фотографы — туристов никто не трогал.

«Так получилось, что в этом году из-за погоды сезон немножко не такой, как хотелось бы. Мы все сбились в одну кучу, так как в одном месте можно заработать. Конкуренция болезненно воспринимается, — говорит Руслан. — Слово за слово зацепились, потом сами сели и поговорили. Никаких заявлений даже не писали. Драки как таковой и не было. Просто толкались, кто-то упал и начал визжать. Самое страшное, что кому-то кинули тапочком в голову. Мы бы очень хотели извиниться, что наше ребячество привело к дезинформации. Обязуемся больше такого не повторять».

По словам Руслана, после инцидента на место сразу же прибыли сотрудники полиции, которые опросили всех причастных. И это как-то не стыкуется с заявлением представителей МВД, приведённым нами выше, о том, что личности участников драки не установлены. Но, может быть, в ходе сбора показаний правоохранители забыли спросить у опрашиваемых имена?

Не что иное, как вымогательство

Вообще, фотодеятелей в Крыму в разгар сезона хоть пруд пруди. Они целыми днями таскают за собой по знойным набережным попугаев, голубей, крашеных собак, рептилий, обезьян, шиншилл, рысей, орлов, сов. Действуют всегда по одной схеме.

«Как это происходит: к туристам просто подходят люди, садят, не спрашивая, на плечо или на спину, например, орла и начинают фотографировать, а потом требуют за это деньги, — рассказывает судакский блогер Александр Кирьяков. — Весь ужас ситуации в том, что это не что иное, как вымогательство. Несколько человек обступают жертву и практически насильно вытаскивают из кошелька всё, что там есть. И это продолжается не первый десяток лет. В Судаке, например, есть несколько точек, где фотографы стоят стабильно: возле крепости, на городской набережной. Их много, они не местные, но в Крыму занимаются этим бизнесом давно, и путей решения этой проблемы пока нет. Да, периодически их штрафуют, но сумму взыскания фотографы „отбивают“ за пару часов».

Ещё одна местная жительница Юлия Васильева рассказала, что фотоживодёры просто забирают у зазевавшихся прохожих все деньги, вырывают кошельки. И люди ничего не могут сделать. Да, собственно, они и не обязаны: на то есть правоохранительные органы, задача которых — обеспечивать спокойствие и порядок. Тем более что юридических инструментов воздействия на «фотографов» достаточно. Например, статья 245 УК РФ позволяет привлечь «предпринимателей» к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Есть также республиканский закон о содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения. Более того, по данным Министерства курортов и туризма РК, администрациями курортных регионов внесены изменения в правила благоустройства территорий, где прописан запрет на фото- и видеоуслуги с использованием животных на набережных, пляжах и в парках. Но контролировать исполнение всех этих нормативов должны всё-таки не граждане, а полиция.

На нашей совести

Правда, чиновники так не считают. Судакские власти по итогу нынешнего инцидента призвали граждан «не содействовать нелегальному бизнесу и решительно отказываться от предложений по фотографированию с животными и птицами». С аналогичным призывом выступило и Минкурортов. Даже памятку подготовило: повстречав фотоживодёров, незамедлительно заявляйте в полицию (по номеру 102) и звоните на «горячую линию» министерства (по номеру 8 (800) 5118018), фиксируйте работу «бизнесменов», не соглашайтесь фотографироваться с животными и птицами и самое главное — ни в коем случае не платите!

Теперь смоделируем ситуацию. Идёт человек по набережной, он на отдыхе, так что позволил себе расслабиться и потерять бдительность. Тут его обступает группа лиц, сующих в руки шиншиллу или голубя, быстро щёлкает фотокамера, а затем неизвестные в агрессивной форме требуют заплатить за всё это представление. Будем реалистами: сохранить самообладание в подобных обстоятельствах мало кому под силу. Особенно если в руки фотоживодёров попадает заграничный турист, плохо знакомый и с русским языком, и с местными нравами. В общем, складывается впечатление, что государственные структуры не могут (или не хотят) решить проблему фототеррористов и потому намерены переложить ответственность за процветание этого бизнеса в Крыму на плечи граждан. Не хорошо...