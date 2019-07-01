Наведут ли порядок сообща?

В дачном лодочном кооперативе «Нептун» очередная проверка и очередные выявленные нарушения...

Сотрудники Госстройнадзора начали проверку строений в кооперативе «Нептун» в поселке Мирное Сакского района. Руководство кооператива само пригласило руководство ведомства, чтобы сообща разобраться в нарушениях и привести всё в законный вид. Работы масса, ведь, по предварительной информации, на территории находится свыше 500 незаконных объектов. При этом история разнообразных нарушений там тянется уже не один год... В злополучном кооперативе побывали и наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Какие же это эллинги?

Например, в кооперативе «Нептун» есть одно здание, которое занимает немалую часть земли. По документам это эллинг, а фактически на его месте работает огромный отель. Еще один «эллинг», также огромное здание, построен, как говорят специалисты, с нарушениями. И у людей, живущих там, нет прямого доступа к воде. Так какой же это эллинг?.. И подобных примеров можно привести великое множество — в «Нептуне», расположившемся между Черным морем и озером Донузлав, подобных объектов более 500...

Людмила Зеленина, заместитель председателя лодочно-дачного потребительского кооператива «Нептун»:

«У нас существует причал с гаражами для маломерных судов и здания, сооружения, оформленные как эллинги и дачи. Но в процессе строительства нашего кооператива некоторые люди нарушили правила строительства. И в результате под видом эллингов были построены большие гостиницы».

Кооператив, по сути, существует на птичьих правах. И зарегистрироваться, как положено, из-за большого количества нарушений его члены не могут. Поэтому председатель «Нептуна» и попросил помощи у региональной Службы государственного строительного надзора.

Тигран Сардарян, заместитель начальника Службы государственного строительного надзора РК:

«Там самовольное строительство. Есть два пути решения проблемы: оформить их, как это полагается, или же снести всё это строительство, как незаконно захваченное».

В первую очередь ведомство, конечно же, попытается помочь в узаконивании проблемных объектов. Большинство из них стоит здесь еще с 1980-х годов. Некоторые появились в начале 2000-х. Так что в тотальном сносе кооператива госстройнадзор не заинтересован. Торопиться с выводами служба не собирается. Для начала нужно детально проверить все документы и найти наиболее простой, но тем не менее законный способ решить судьбу проблемных объектов.

Давняя история

Однако проблемы у «Нептуна» возникают в российском правовом поле уже не впервые. И частные, и общие — по разным поводам. Например, в свое время сообщалось, что в период с 14 по 20 октября 2015 года Службой по экологическому и технологическому надзору Республики Крым была проведена внеплановая выездная проверка этого кооператива (проверка проводилась по обращению гражданина, относительно нарушения требований нормативных правовых актов при прокладке кабельной линии по территории дачного участка заявителя, что создавало угрозу здоровью граждан и угрозу чрезвычайных ситуаций техногенного характера). По результатам проверки был составлен соответствующий акт, а кабельная линия была отключена от сети. Были случаи и «погромче». Весной позапрошлого года, в частности, за неустранение земельного нарушения и самозахват земли на 2 га кооператив был оштрафован на 100 тысяч рублей. Решение было вынесено госземинспекторами Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по результатам внеплановой проверки. Причем, как сообщалось, оштрафован повторно. Ведь и ранее дачный лодочный кооператив «Нептун» привлекался к административной ответственности. Тогда было установлено, что некое юрлицо использует земельный участок площадью 21100 кв. м без необходимых правоустанавливающих документов. На самовольно занимаемой территории размещены эллинги, причалы, дома отдыха.

«В украинскую бытность кооперативу был выдан госакт на право постоянного пользования, площадь по нему — 5 гектаров. За годы кооператив расстроился: масса объектов недвижимости на 2 га оказалась за пределами выделенной территории. Юрлицу выдали предписание об устранении нарушения закона еще в первом полугодии 2015 года. Срок исполнения документа несколько раз продлевался. Затем кооператив был оштрафован на 100 тысяч рублей. Новая проверка показала: правление „Нептуна“ до сих пор не предприняло каких-либо реальных действий для оформления данного земельного участка. Более того, там ведется строительство новых объектов. На нарушителя составлен очередной административный протокол, соответствующие материалы направлены в Сакский районный суд. Юрлицо ждёт повторный штраф», — сообщалось тогда официальными лицами Госкомрегистра РК.

Так что нынешняя проверка «Нептуна», похоже, еще одна глава в этой истории, грозящей стать довольно скандальной. Если проблемы, конечно, не будут урегулированы...