Матросы заносят на руках

Доступность городской среды одновременно и радует, и огорчает

На этой неделе с рабочей поездкой на Северную сторону Севастополя отправился зампредседателя Законодательного собрания Александр Кулагин, вместе с уполномоченным по правам человека Павлом Буцаем, представителем прокуратуры Нахимовского района и экспертом по доступной среде Всероссийского общества инвалидов Александром Сидельниковым. Каково же оказалось качество и доступность дорог, пляжей и объектов для людей с ограниченными возможностями?

Доступность пляжей

Свой визит они начали с осмотра пляжей в Учкуевке и в Любимовке. Результаты осмотра территории одновременно и порадовали, и огорчили участников рейда.

Александр Кулагин:

«Разница между пляжами колоссальная. Благодаря предпринимателям пляжа Учкуевка, которые были операторами пляжа в 2017-2018 годах и которые охотно откликнулись на мою просьбу сделать пляж доступным для колясочников, создано единственное достойное место для купания инвалидов. Здесь оборудованы раздевалки, туалет, душ, сделан спуск к морю, есть специальные коляски для купания и грамотный персонал, обученный для оказания помощи маломобильным гражданам. Сразу обратили внимание, что мусор вывезен. Если оценивать доступную среду пляжа Учкуевка по пятибалльной шкале, то смело можно поставить четвёрку с плюсом. Есть лишь мелкие неудобства, связанные с разворотом, высотой поручней».

Что же касается Любимовки, то здесь результаты были прямо противоположными. На длинном песчаном пляже, есть детская площадка, пара раздевалок и несколько кабинок биотуалетов, а также ларьки. Но попасть людям с ограниченными возможностями на данный пляж достаточно проблематично. Машину, не пропустят дальше парковки, а с нее невозможно проехать на инвалидной коляске к морю по песку. Здесь отсутствует специально оборудованный подъезд к морю для маломобильных граждан. Кроме того, пляж находится в не соответствующем требованиям состоянии, нормы благоустройства не соблюдены. Так же не соблюдены требования, предъявляемые к обеспечению пляжа к нуждам людей с ограниченными возможностями — нет ни пандусов, ни спуска в воду, дорожек, ни уборных, ни душевых кабин, отсутствуют комнаты для переодевания. И теперь данным пляжем займется прокуратура.

Дороги и инфраструктура

Что же касается дорог и инфраструктуры на Северной стороне, то здесь дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки.

Александр Кулагин:

«Еще в 2014 году вместе с Александром Сидельниковым мы осматривали объекты Северной стороны на предмет их доступности для маломобильных категорий граждан. Улица Леваневского была в этом числе. Проблем здесь было очень много. Тогда решение этих вопросов было заложено в концепцию развития Северной стороны. Сегодня мы видим, что проведен ремонт дороги. Те непреодолимые для колясочников препятствия, которые здесь были, сейчас устранены».

При этом основная проблема Северной стороны, по мнению специалистов, заключается в рельефе местности.

Александр Сидельников:

«Наличие бордюров делало невозможным движение по этой дороге для колясочников. Обустройство здесь съездов — необходимое и важное достижение. Обращаю внимание, что нужен доступный транспорт, чтобы можно было добраться от площади Захарова к кинотеатру „Моряк“, а ещё лучше к пляжам. Надеюсь, что эта работа будет продолжаться».

В качестве проблем инфраструктуры было выделено отсутствие необходимого количества лавочек, остановочного комплекса возле городской больницы № 4, а также урн для мусора.

Александр Кулагин:

«Каждое государство должно заботиться о маломобильных гражданах. Они должны чувствовать себя комфортно. Эта задача была, она частично реализована. Думаю, что будем решать её и дальше».

Без посторонней помощи

Что же касается самих инвалидов, то они считают, что работы по организации доступной среды в Севастополе предстоит провести еще очень много.

Виктор Кулиш, председатель Севастопольской региональной организации «Всероссийского общества инвалидов»:

«Главный вопрос состоит в том, как добраться до пляжа. Оценивая доступную среду любого объекта, нужно начинать с общественного транспорта. Не все инвалиды добираются на автомобилях. Человек должен иметь возможность самостоятельно добраться до остановки и ехать на низкопольном транспорте в необходимое ему место без посторонней помощи. Если есть где-то уклоны, то там должны быть поручни, пандусы должны делаться таким образом, что бы соблюсти безопасность».

Специалист рассказал, что катера, которые следуют на Северную сторону города с площади Нахимова и из Арт-бухты, также не оборудованы специальными приспособлениями для инвалидов. И добраться на них можно только с помощью персонала.

Виктор Кулиш:

«Мы уже неоднократно с транспортной прокуратурой выезжали в Морфлот, все эти вопросы обсуждали, но катера достаточно сложно оборудовать, поскольку пандус не поставишь, так как даже маленькая волна, она качает и человек самостоятельно по нему проехать не сможет. Это только специально обученный персонал, матросы заносят на руках».

Плавающая коляска

Председатель региональной организации общества инвалидов отметил, что все операторы пляжей при заключении договоров обязались обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями, но, к сожалению, не везде это соблюдается и почему-то не контролируется.

Виктор Кулиш:

«Поэтому получается, что доступных пляжей у нас нет. Правда, не везде это можно сделать, так как у нас сложный рельеф в городе, а операторы, которые имеют возможность это сделать, работают в своем понимании, не привлекают нас, общественные организации, или нормальных проектировщиков, которые могли бы все это сделать грамотно и профессионально».

Еще одной проблемой являются парковки. На них должны быть специально отведенные места для автомобилей инвалидов, не менее 10% от общего количества мест, которые в свою очередь должны быть обозначены соответствующими знаками, как на вертикальных стойках, так и на асфальте. Также для людей с ограниченными возможностями на пляжах должны быть специально оборудованы доступные раздевалки, санузел и специально оборудованное место на пляже, расположенное недалеко от спасателей. Но таких мест, увы, очень мало. Не говоря уже о специальных приспособлениях для купания инвалидов. Да, есть и объективные сложности, но и их, тем не менее, можно было бы решить...

Виктор Кулиш:

«В Парке Победы, например, есть специальное устройство, там инвалида сажают в специальную плавающую коляску с надувными колесами и закатывают в воду колесами и точно так же его и вывозят, в других местах такого нет. Проблема есть, она везде и довольно сложно это исправить. Стационарный въезд можно делать, но из-за штормов и постоянного изменения рельефа пляжей, песка, гальки это остается проблемой. Поэтому люди с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата могут купаться только под присмотром профессионалов».