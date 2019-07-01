Прошла всего лишь пятилетка...

Запущены первые официальные автобусные рейсы на границу с Украиной, а в Симферополе обещают вернуть «историческую маршрутку» на Петровскую балку

В последнее время в крымской новостной повестке много новостей, касающихся различных транспортных проблем. И это понятно, ситуация «дозрела» до такой степени, что теперь её исправляют на уровне правительства республики. Картина этой недели тоже была бы не полной без дорожно-транспортных новостей. Но на этот раз сообщения на эту тему, так сказать, в позитивном ключе. Причём, как на региональном уровне, так и на локальном, симферопольском.

12 оборотных рейсов

Все минувшие пять лет перевозками из Симферополя и других городов республики к границе с Украиной занимались неофициальные перевозчики. Их бизнес, конечно, вызывал и вызывает много вопросов с точки зрения закона, но работать им, в принципе, давали, ибо альтернативы не было, а спрос на такие перевозки стабилен и огромен. Особенно летом. И вот на этой неделе в Крыму наконец таки начал работу первый официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной у пункта пропуска «Джанкой». Об этом, в частности, журналистам сообщила вице-премьер крымского правительства Юлия Жукова. «Впервые по поручению главы Республики Крым министерством транспорта организованы регулярные перевозки от границы с Украиной до города Симферополя. С установленного остановочного комплекса в сторону Симферополя будет направляться 12 оборотных рейсов:

12 в одном направлении и 12 в другом», — рассказала Жукова.

Из Симферополя автобусы отходят от автостанции «Курортная», билеты продаются в кассе. Пассажиры, отправляющиеся от границы с Украиной, пока могут приобрести билеты только у водителей, поскольку еще продолжаются работы по оборудованию остановочных пунктов. Первый рейс отходит в 6:00, последний рейс из Симферополя — в 17:00, от границы с Украиной — в 19:00. На рейс выходят новые автобусы.

«Пассажиропоток оценивается в 2 тысячи человек в сутки, которые переходят границу. Основная масса людей — это в утренние часы, с 7:00 до 11:00. Скорее всего, будет принято решение об увеличении количества рейсов в это время для того, чтобы сократить время ожидания на остановке. Такая же работа у нас проделывается и на границе (возле пункта пропуска) „Армянск“, потому что после установки здесь (на пункте пропуска „Джанкой“) жесткого контроля со стороны властей по пресечению нелегальных перевозок между городами республики, мы понимаем, что часть нелегалов переместились с этого пункта пропуска на тот», — сообщил крымским журналистам министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Карпов также рассказал, что на пункте пропуска «Армянск» уже приняты меры реагирования, запущены дополнительные автобусы для перевозки пассажиров. Кроме этого, вся информация о расписании движения автобусов будет размещена на сайтах «Крымавтотранса» и минтранса республики. Но посмотрим, как всё это будет работать через некоторое время. И удастся ли официальными рейсами «перебить» бизнес нелегальных перевозчиков.

«93» изменили на «4»

Неплохие новости на этой неделе получили и жители микрорайона Петровская балка в Симферополе. Дело в том, что городская администрация приняла решение вернуть в этот микрорайон автобусный маршрут № 4. Об этом, в частности, по итогам встречи с жителями микрорайона сообщила начальник управления транспорта горадминистрации Симферополя Анастасия Волкова. «Чтобы жители Петровской балки не испытывали дискомфорт, мы изменили схему маршрута № 93, и пустили его аналогично маршруту № 4. Горожанам принципиален именно номер маршрута, который на протяжении многих лет осуществляет пассажирские перевозки в микрорайоне. По итогам встречи принято решение: номер маршрута «93» изменить на «4», — цитирует Волкову пресс-служба администрации крымской столицы.

Она добавила, что на маршрутах № 4 и № 85 перевозки от остановки «Петровская балка» осуществляются с 6.00 утра до 22:00. По информации управления транспорта, в ближайшее время для удобства граждан будет установлен новый график движения транспорта с номерами телефонов городских служб. «По многочисленным просьбам граждан в тестовом режиме на выходных запускаем маршрут № 4, а также маршрут № 85, который также осуществляет пассажирские перевозки в этом микрорайоне, пускаем по улице Козлова в прямом и обратном направлении», — уточнила Волкова.

Здесь примечательна и предыстория этого события. Ведь всё произошло, похоже, благодаря настойчивости граждан и обращению из на самый верх крымской власти.

Как удалось узнать, ранее жители микрорайона Петровская балка в Симферополе обратились к главе Крыма Сергею Аксёнову с просьбой оказать содействие в возврате двух автобусных маршрутов. По словам горожан, появившаяся некоторое время назад схема движения автобусов по курсирующим в микрорайон маршрутам оказалась крайне нерациональна. Кроме того, людей не устраивал интервал движения автобусов. Вот и обратились люди с просьбой оказать содействие в возврате автобусных маршрутов № 4 и 93. «В наш отдаленный микрорайон еще несколько лет назад ходило четыре маршрута общественного транспорта: 4-й маршрут, 24-й маршрут, 85-й маршрут и маршрут № 108 (недавно переименован в 93-й маршрут). Четыре года назад городское руководство отменило 24-й маршрут. Сначала якобы временно, но потом это „временно“ плавно перешло в постоянно. Жители Петровской балки расстроились, конечно, но потом успокоились и забыли обиду, благо в районе осталось еще три маршрута. И вот, месяц назад городское руководство отменило еще один из трех оставшихся маршрутов. На этот раз, это маршрут № 4, который ходил в наш район без перерыва с 1968 года», — сообщали горожане. В итоге, в крымском Совмине граждан услышали и, стоит полагать, сделали соответствующие замечания в адрес городских властей. А те — исправили ситуацию. Что же, всё хорошо, что хорошо кончается...

Пассажиры, отправляющиеся от границы с Украиной, пока могут приобрести билеты только у водителей, поскольку еще продолжаются работы по оборудованию остановочных пунктов. Первый рейс отходит в 6:00, последний рейс из Симферополя – в 17:00, от границы с Украиной – в 19:00