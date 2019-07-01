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СпецпроектОбзор прессы

Пропаганда не дремлет

Сточные воды, деньги банкиров и запретная заграница...

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на последствия канализационных сливов в Коктебеле, на ситуацию с паспортами крымчан, на очередной «куш» украинских банкиров и... на успехи российских строителей.

На рельсах очевидности

Эта новость на фоне прочих стоит как бы особняком... Украинский сайт сообщает, что на Крымском мосту уложили рельсы и следующим этапом работ после завершения постройки железнодорожного полотна станет установка оборудования. Новость, в общем-то, не совсем свежая и очевидная, как для жителей полуострова, так и для россиян в целом. Примечательно здесь другое. Безэмоциональность подачи информации украинскими журналистами. На смену отрицанию возможности существования моста, на смену различным страшилкам о том, что сооружение тем или иным способом разрушится, пришел сухой фактаж. «Строители закончили укладку рельсов на Крымском мосту в четверг, 18 июля. Бригады из Крыма и Краснодарского края сомкнули пути по направлению к полуострову. Строительство первого пути, в сторону Кубани, завершено месяц назад. В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал. Рабочие начали сваривать уложенные рельсы. На дороге будет более 3 тыс. швов. Их зашлифуют, чтобы ход поездов был плавным и бесшумным».

Цена Крыма

Сайт украинского телеканала в очередной раз обращает внимание на этот «шкурный вопрос».

Ещё в конце ноября прошлого года сообщалось, что международный арбитраж удовлетворил иск государственного украинского «Ощадбанка» к Российской Федерации «о возмещении убытков, причиненных аннексией Крыма». Иск тогда был удовлетворен в полном объеме — сумма $1,3 млрд. Теперь к делу «пристегнулся» и Киевский апелляционный суд, который «разрешил взыскать с России $1,3 млрд в пользу Ощадбанка по захвату активов банка в аннексированном Крыму». «Решение принято 17 июля, говорится в решении, что оглашено в судебном реестре. Таким образом, суд признал и разрешил выполнить решение Международного коммерческого арбитража, который в ноябре 2018 года признал Россию виновной в захвате активов Ощадбанка в Крыму. Российское правительство признали виновным в нарушении соглашения с Украиной от 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций», — говорится в заметке на сайте. Также сообщается, что по факту своего решения Киевский суд выдал исполнительные листы на взыскание. «Компенсацию в $1,3 млрд должно уплатить Министерство юстиции России», — пишет сайт украинского телеканала.

Классический случай

«Евросоюз не будет давать визы жителям Крыма с паспортом России», — заявляет сайт украинского телеканала со ссылкой на информацию, озвученную главой представительства ЕС в Москве Маркусом Эдерером. «Владельцы российских паспортов, выданных в Крыму с апреля 2014 года, не смогут получить шенгенскую визу. Их не будут принимать при обращении за шенгенской визой», — отметил Эдерер. И здесь же в классическом пропагандистском стиле сайт приводит «альтернативные ходы», объясняющие, как крымчане могут-таки попасть в Европу. Естественно, по мнению сайта телеканала, они могут выехать за рубеж только через Украину и с украинскими же документами...

Эко бедствие в Коктебеле

То, что пытались скрыть местные крымские власти, попало в Интернет благодаря неравнодушным общественникам и, конечно же, было с радостью подхвачено антироссийской пропагандой за пределами полуострова. Речь о том, что пару недель назад в пляжной зоне Коктебеля прямо в воду сливали канализацию. После того, как была проведена экспертиза морской воды в этом районе, «документы о результатах исследований выложили в сеть, и они шокируют», — сообщается в материале на украинском сайте со ссылкой на крымских общественников. «В воде есть ион аммония — превышение ПДК в 168 раз. Продуктом распада аммония является аммиак. В воде он связывается с другими элементами и может создавать очень токсичные соединения. Найден фосфат-ион — превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества — превышение ПДК в 20 раз. Даже незначительное превышение их концентрации ведёт к гибели биологических организмов и наносит вред здоровью людей», — сообщает украинский сайт. Впрочем, здесь необходимо привести и такое мнение экспертов о ситуации: подобные информационные вбросы могут целенаправленно делать антироссийские пропагандисты, чтобы навредить курортному сезону в Крыму.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 538 от 26 июля 2019 года

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Просмотров: 166 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 14:00

:: Комментарий #1 написал: Евгений   |   Сегодня, 15:47   |  



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Комментариев: 0
Ну и бред, какая эмоциональность. Ну слили говно в море, ну и что. А мост, ну здесь такое. Если ввести в гугле тестирование моста, то появится куча фото с мостами заполненными груженными грузовиками. И ни одного такого фото с крымского моста. Хотя так же тестируют и всевременной россии, но не крымский мост. Это уже о многом сказало.

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