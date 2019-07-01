Кормить только «завтраками»

О каком классном футболе можно говорить?..

Одним из первых в Европе отправился в путь национальный чемпионат России 2019/20 годов. И конечно же, как мы к этому привыкли за последние пять лет, аутсайдером остался взрослый крымский футбол. Наши клубы не участвуют в первенствах и розыгрыше Кубка России, весьма робкие отношения имеет с соответствующими организациями наш детский, юношеский, школьный, студенческий, женский, ветеранский футбол... Зато во всех международных документах присутствуют слова, что куратором крымского футбола является УЕФА.

Бумага всё стерпит

Не случайно существует это выражение, которое точно отражает положение дел, связанное с нашим футболом, который продолжает вариться в собственном соку и, по сути дела, как говорится, не только он до лампочки европейским чиновникам от футбола, но, увы, и российским, которые остерегаются иметь с ним дело. А то можно нажить за симпатии к нему неприятности и различные санкции. И не потому, что крымчане чем-то вредят футбольной Украине, а по принципу: «Сам не гам и другому не дам!»

И если бы не правительство нашей республики, его постоянная поддержка не только Крымского футбольного союза, но и федерации футбола Крыма, наш футбол давно бы задохнулся в изоляции. Но на счастье, он остаётся любим в народе, ему помогают на местах, у него находятся мудрые спонсоры, понимающие, что устроенная блокада когда-нибудь завершится, и они, не обращая внимания на всю невыгодность (имеем в виду финансовую сторону), продолжают уделять время командам своих родных городов и предприятий. Однако пока слабо учитывается тот факт, что набирает силу наш юношеский футбол, который каждый сезон выпускает в самостоятельную футбольную жизнь десятки своих учеников. Но разумеется, их не очень радостно принимают во взрослые команды, предпочитая зрелых игроков с Северного Кавказа, которые, честно говоря, не очень украшают крымский футбол. Поэтому пока крымчане не получили настоящее гражданство в российском футболе, мы во имя будущего обязаны внести ряд новшеств в нашу повседневную игровую жизнь, пусть они и будут не популярными на первых порах. В каждой команде КФС в календарном матче должны участвовать по два футболиста не старше 20 лет, и заменять их по ходу поединка должны исключительно сверстники, а в командах любителей их должно быть не менее трёх. И можно будет гарантировать, что через два-три сезона у нас подрастёт группа крепких игроков, которыми будут дорожить клубы, а не «кормить» легионеров, для которых футбольный Крым становится временным аэродромом.

Пока же главной задачей для восьми наших профессиональных команд становится переманивание игроков из одной команды в другую. Казалось, совсем недавно мы радовались, что в Ялте набирал силы «Инкомспорт», ну, а теперь его растащили, как говорится, по брёвнышку. И такой круговорот происходит во многих командах. Как с футболистами, так и с тренерами. К тому же по-прежнему приходит в ветхость старая инфраструктура, созданная еще в советские времена, ну, а с новой общественность продолжают кормить лишь только «завтраками». И не только где-то в глубинке, но и в Симферополе, и в Ялте, на глазах честного народа.

Но несмотря на все эти проблемы, 10 августа на арене «Крымтеплицы» матчем за Суперкубок КФС — 2019 между чемпионом и владельцем Кубка КФС «Севастополем» и вице-чемпионом, симферопольской «ТСК-Таврией», откроется новый футбольный сезон 2019/20 годов, в котором по традиции с 17-18 августа в борьбу вступают восемь клубов.

Однако, как наши «заклятые друзья» ни стараются оторвать крымский футбол от российского, наши поклонники футбола внимательно следят за всеми событиями в лигах российского футбола. Вот как в них обстоят дела.

Премьер-лига

В канун нынешнего первенства с новой силой вспыхнула дискуссия о расширении премьер-лиги с 16 до 18-20 команд. И дискуссия дошла до того, что неплохо было бы включить в нашу премьер-лигу лучшие команды Белоруссии, Молдавии, Армении. Но как горячо эти предложения вспыхнули, так тихо они и свернулись. Как и прежде, звание чемпиона страны в двухкруговом турнире будут оспаривать четыре московских клуба — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар», тульский «Арсенал», «Оренбург», «Ростов», екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов», «Уфа» и двое новичков «Тамбов» и «Сочи». Пока команды сыграли два тура, но и они показали, что новичкам придётся весьма трудно.

НФЛ

Сохранила свой количественный состав и Национальная футбольная лига, которая объединяет двадцать команд. Семь из них будут дебютировать в лиге, перейдя сюда после фиаско в премьер-лиге или получив повышение во второй лиге, став победителем зонального турнира. Вот кто ныне поведёт борьбу в два круга за места в премьер-лиге сезона 2020/21 годов. Это красноярский «Енисей», ярославский «Шинник», подмосковные «Химки», волгоградский «Ротор», томская «Томь», московские «Торпедо», «Чертаново», «Спартак-2», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Армавир», «Луч» (Владивосток), СКА-Хабаровск, «Факел» (Воронеж), «Чайка» (Песчанокопское), «Нижний Новгород», «Текстильщик» (Иваново), «Краснодар-2», «Балтика» (Калининград), «Мордовия» (Саранск), «Авангард» (Курск). На редкость разнообразная по своему мастерству и общественному положению группа. Как это ни печально, но сей факт свидетельствует о слабости российского второго дивизиона, который в пяти зонах насчитывает лишь 62 команды.

Равнение на юг

Зона «Юг» располагает 16 командами, в зонах «Запад» и «Центр» выступают по 14 команд, в зоне «Урал» — 12, а в зоне «Восток» играет только 6 клубов. О каком классном футболе можно говорить? Если будут сломаны барьеры, возведенные между футбольными Крымом и Россией, то нашим командам на первых порах предстоит играть в зоне «Юг». Где сейчас представлены: «Анжи» (Махачкала), «Динамо» (Ставрополь), «Волгарь» (Астрахань), «Дружба» (Майкоп), СКА (Ростов-на-Дону), ФК «Махачкала», «Биолог» (Новокубанск), «Краснодар-3», «Спартак» (Нальчик), «Спартак» (Владикавказ), «Дашук-КВМ» (Пятигорск), «Алания» (Владикавказ), «Черноморец» (Новороссийск), «Урожай» (Краснодар), «Интер» (Черкесск). Стоит обратить внимание на то, что ряд этих клубов принадлежит частным лицам.