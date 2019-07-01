Тяжёлая артиллерия, или Некоторые важные события нынешнего лета

Вся суматоха, затеянная вокруг зимних видов спорта нынешней зимой, события, связанные с примирением ВАДА с РУСАДА, Международного паралимпийского комитета с российским, не прекращающиеся претензии Международного союза легкоатлетических федераций к легкоатлетам нашей страны — отвлекли от нескольких важнейших спортивных событий наступающего лета...

Начинается отбор к Токио-2020

24 июля 2020 года в столице Японии Токио принимают старт Игры XXXII Олимпиады, а уже 14-30 июня нынешнего года предварительную обкатку провели сборные стран нашего континента на II Европейских играх в Минске. Однако некоторые федерации по видам спорта решили проводить отбор на чемпионатах Европы-2019, чтобы было ещё время подкорректировать составы за год, остающийся до начала летних Игр. И первыми начали отбор те виды спорта, которые в сборной России всегда считались «тяжёлой артиллерией», которая добывала немало различных медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Не случайно, чтобы подорвать успехи российского спорта, его недруги старались вывести за рамки летних Олимпиад вольную, греко-римскую, женскую борьбу. Но что им удалось, так это убрать в каждом виде спортивной борьбы по две весовые категории. И если на чемпионате мира и на чемпионатах континентов в каждом виде борьбы разыгрывается по десять чемпионских титулов, то на Олимпиадах — только по восемь. Зато в тяжёлой атлетике постоянными обвинениями в принятии допинга они не только на два года отстранили россиян от международных стартов, но и постарались их «задвинуть за Можай», особенно парней...

Сюрприз в Батуми

Поэтому когда двадцать наших богатырей и богатырш отправлялись в Батуми на 49-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, вряд ли можно было надеяться на их общекомандный успех. Уж очень «жидкой» смотрелась мужская сила команды. И специалисты не ошиблись. Восемь российских парней остались вне пьедестала почёта, более того, не участвовали даже в борьбе за малые медали, которые вручались за успехи в рывке и толчке. Только Егор Климонов (вес 96 кг) смог в двоеборье поднять 378 кг и занять второе место в двоеборье, а Родион Бочков (вес 109 кг) зафиксировал в двоеборье 416 кг и в итоге довольствовался «бронзой». Вот и все наши достижения, после которых наставники мужской сборной России должны покинуть свои рабочие места, как принято говорить, по собственному желанию... спортивного руководства страны. Тем более что на мировой арене сейчас европейцы не особенно блещут. Лишь четверо из десяти чемпионов смогли завоевать по три золотые медали чемпионов континента (двоеборье, рывок, толчок). Этого смогли добиться лишь «тяжелые» ребята: белорус Евгений Тихонцов (вес 96 кг) — 400 кг, украинец Дмитрий Чумак (102 кг) — 391 кг, армянин Симон Мартиросян (109 кг) — 427 кг и грузин Лаша Талахадзе (свыше 109 кг) — 478 кг.

А вот когда на помосте выступали женщины, то вспомнились старые советские времена, когда легче было стать нашим дамам чемпионками Европы, чем СССР. Вот и сейчас три золотые награды из десяти отправились в Россию. К Анастасии Романовой (71 кг) — 240, Кире Пасхиной (87 кг) — 242 кг, абсолютной чемпионке мира и Европы Татьяне Кашириной (свыше 87 кг) — 331 кг. На долю этой великолепной троицы досталось всё «золото»: в двоеборье, рывке и толчке.

Прибавьте к этому урожаю «золота» в двоеборье «серебро» Кристины Соболь, Светланы Ершовой, Татьяны Алеевой, Дианы Матиевой и «бронзу» Кристины Новицкой, Александры Козловой, и вам станет ясно, за счёт чьих усилий сборная России, после года полнейшей изоляции, вновь стала сильнейшей на континенте в общекомандном зачёте, завоевав 11 медалей (3 золотых + 5 серебряных + 3 бронзовых), опередив Белоруссию (3 + 2 + 3 = 8), Армению (2 + 1 + 2 = 5), Румынию (2 + 1 + 1 = 4), Италию (2 + 0 + 1 = 3), Грузию (1 + 2 + 2 = 5).

Сильнее «классики»

С тех пор, как в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по спортивной борьбе от каждой страны вместе стали выступать мастера вольной, греко-римской (классической) и женской борьбы, в сборной России началось негласное состязание между ними. Причём сражение за первенство, как правило, разворачивалось между вольниками и «классиками», в своём большинстве представленными воспитанниками северокавказских борцовских школ. И в последние годы достижения вольников были более весомы. А вот женская борьба в России никак не может достичь высот, которые по плечу парням.

Вот и теперь, отправляясь в столицу Румынии на чемпионат Европы-2019, наставники сборной имели хилые надежды на девчат. В итоге на долю десяти наших борчих пришёлся лишь один титул чемпионки Европы, который достался Сальвире Оршуш (вес 53 кг). Близко была к медали высшего достоинства и Светлана Липатова (вес 59 кг), но в финале уступила болгарке Биляне Дудовой и была удостоена «серебра». Ну, и две «бронзы» достались Марии Кузнецовой (65 кг) и Татьяне Морозовой (72 кг).

Четыре российских вольника добились права выступать в финале. Чемпионами Европы смогли стать многоопытный Абдулрашид Садулаев (97 кг) и молодой Владислав Валиев (86 кг). А вот Муслиму Садулаеву (57 кг) и Ахмеду Гаджимагомедову (70 кг) не повезло. Первый уступил в решающей схватке турку Сюлейману Атли, а второй — азербайджанцу Джабраилу Гасанову. Ещё одна четвёрка дошла до полуфинала, где им были вручены бронзовые награды: Начину Куулеру (65 кг), Магомедрасулу Газимагомедову (70 кг), Тимуру Бижоеву (74 кг), Анзору Хизриеву (125 кг).

Казалось бы, вольники и женщины на коврах Бухареста набрали достаточное количество медалей, чтобы обеспечить себе высокое место в общекомандном зачёте. Но просто место их не устраивало. Команда настраивалась только на победу в общекомандном зачёте. Однако для этого явно было маловато трёх выигранных золотых медалей, решающих судьбу командного зачёта. Но оставалась надежда на мастеров греко-римской борьбы, и парни не подвели. Половина команды выиграла все свои схватки, что принесло титул чемпионов Европы-2019 Виталию Кебалоеву (55 кг), Степану Маряняну (63 кг), Абдуязиду Манцигову (72 кг), Роману Власову (77 кг), Мусе Евлоеву (97 кг).

В финал пробился и Сергей Емелин (60 кг), но в решающей схватке уступил награду высшего достоинства молдаванину Виктору Чабану, однако сумел отодвинуть на третье место многолетнего чемпиона Украины, уроженца Судака Ленура Темирова. А ещё трое российских «классиков» стали владельцами «бронзы»: Артём Сурков (67 кг), Александр Комаров (82 г) и Сергей Семёнов (130 кг).

Вот так греко-римляне поставили победную точку, которая принесла сборной России победу в общекомандном зачете (8 золотых + 4 серебряные + 9 бронзовых = 21 медаль), оставив за спиной сборные Турции (6 + 2 + 8 = 16), Украины (5 + 2 + 3 = 10), Азербайджана (4 + 2 + 7 = 13), Болгарии (2 + 3 + 1 = 6), Молдавии (1 + 1 + 1 = 3).