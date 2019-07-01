Сохранить «Диалог» не получилось

В Севастополе демонтируют верхние этажи скандального торгового центра. Многолетняя эпопея продолжается

Объявление о сносе верхних этажей ТЦ «Диалог», расположенного в самом центре города, на улице Большой Морской, появилось на здании почти сразу после назначения на должность нового градоначальника и отставки бывшего главы региона.

Такая сложная судьба

Громадина торгового центра в самом сердце города-героя появилась ещё при Украине, явно нарушив архитектурный ансамбль парадной послевоенной «сталинской» застройки. И аргументы тогдашних чиновников, дававших разрешение на строительство, что, мол, вместо «стекляшки-пивной» (тоже, кстати, появившейся там в своё время при весьма сомнительных обстоятельствах) будет хорошее современное здание, мало успокаивали как традиционно шумных общественников, так и многих рядовых горожан. Особенно, когда ТЦ стал нахально расти ввысь, нарушая обговоренную ранее этажность. С тех пор и начались «разборки» между городскими властями и собственниками торгового центра, в которых краеугольным камнем стали два верхних этажа строения, признанные самостроем. Второй возникший спорный вопрос — это лестница, соединяющая улицы Володарского и Большую Морскую, которая при строительстве была перекрыта. Но, как бы то ни было, «Диалог» начал потихоньку работать (во всяком случае, частично), а площади сдавались в аренду, как можно было судить по соответствующим рекламным объявлениям, появившимся в Интернете.

В 2016 году власти решили показать свою силу: по распоряжению правительства, в двухнедельный срок должны были демонтировать верхние этажи ТЦ. Тогда две верхние пристройки здания, где размещались частные офисы, освободили от мебели, снесли стены, демонтировали окна и внутреннюю отделку, и, как заявлялось, были готовы приступить к распиливанию бетонных конструкций. Но всё быстро затихло.

Прошёл ещё год, и тогдашний директор департамента архитектуры Севастополя сообщил, что собирает все имеющиеся документы по торговому центру «Диалог», после чего в суд будет подан иск о сносе этого объекта как самостроя. И снова тишина на год.

Затем в мае 2018 года замдиректора департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя заявил, что назначена комплексная техническая и землеустроительная экспертиза, которая должна установить факт и степень нарушения градостроительных норм и правил и незаконность данной постройки. А по её результатам к концу 2018 года должно быть вынесено решение о дальнейшей судьбе уродующего вид центра города торгового центра. Однако, вместо анонсированного в очередной раз сноса, на объекте начались... строительные работы. Тогда, при отсутствии полноценной информации как от владельцев, так и от властей, общественность сделала вывод — «договорняк». Этой версии происходящего способствовала и «явная утрата процессуального интереса к рассмотрению возникшего спора» со стороны городских властей, и, как следствие, проигранный судебный иск.

При этом в СМИ появлялась информация о том, что для сохранения верхних этажей «Диалога» городские чиновники требовали денег у его совладельцев. Так, в 2017 году совладелец ТЦ Александр Приходько, в частности, рассказывал интернет-изданию «Примечаниям» о том, что не может получить согласование на то, чтобы закончить здание, даже после того, как согласился восстановить лестницу и убрать два этажа, и что за легализацию торгового центра чиновники требовали у него взятку. «Требуют, чтоб я деньги нес. Я уже носил, носил и перестал носить. Больше носить не буду. Куча была архитекторов, руководителей, которые все не могли оценить стоимость разрешения. То был Измоденов, то еще какой-то... Все время им платили. Уже устали всем давать... Одни вымогатели сидят...» Скандал тогда, конечно, полыхнул. Но в очередной раз так же и затих.

Свежо придание...

И вот теперь снова появились сообщения о том, что многострадальный торговый центр «подрежут» в высоту. В частности, в соответствии с решением Ленинского суда города Севастополя, которое вступило в силу в январе этого года, собственнику ТЦ «Диалог» надлежит привести параметры здания в соответствие с градостроительными нормами и за счёт собственных средств осуществить демонтаж части здания 5-й очереди. На демонтаж двух этажей здания (10-го полностью и 9-го частично) собственнику дали 12 месяцев. На самом же ТЦ недавно появилась табличка с информацией о том, что работы по демонтажу должны завершиться 30 сентября.

Примечательно, что сам торговый центр продолжает работать, но площадка со стороны улицы Володарского огорожена забором. «Застройщик обязан привести параметры здания в соответствие с предметом охраны и высотности, в том числе и охраны центрального ареала города Севастополя, — говорит представитель застройщика Наталья Смирнова. — Суд учёл все проведенные экспертные исследования, и иск правительства был удовлетворён частично — в сносе здания целиком было отказано».

А вышеупомянутый Александр Приходько, как сообщается, продал принадлежащую ему часть здания. Собственниками остались около 30 физических и 5 юридических лиц.

Напомним, что, помимо сноса трех верхних этажей, совладельцам «Диалога» ранее также было предписано восстановить городскую лестницу, идущую с Большой Морской улицы на улицу Володарского, расположенную на Центральном городском холме, и общественный туалет. Работы по восстановлению лестницы уже почти завершены, но, вероятнее всего, проход по ней не откроется до завершения демонтажа ТЦ.

Причины и предложения

О том, почему не удалось сохранить имеющиеся этажи и как можно ответить на предъявленные обвинения, «КТ» рассказал бывший советник севастопольского губернатора по вопросам архитектуры и градостроительства Александр Измоденов, тот самый, которого совладелец ТЦ обвинял в вымогательствах (этот случай он называет голословным обвинением, отрицая даже сам факт знакомства с Приходько). Архитектор сообщил, что начиная с мая 2014 года, когда он получил поручение от тогда ещё и. о. губернатора Севастополя Сергея Меняйло, данный вопрос не раз обсуждался на заседании Градостроительного совета. Его рассматривали специалисты-архитекторы, среди них и А. Л. Шеффер, и А. С. Гладков. Тогда они изложили все свои замечания и рекомендации по приведению здания в порядок. «Если бы пришлось делать заключение о строительстве комплекса на этом месте, то я бы никогда не проголосовал за такую стройку, но взрывать — уже хватит (имеется в виду радикальное решение властей о взрыве многоэтажки возле мыса Хрустальный несколько лет назад. — Ред.)! При этом я совершенно уверен в том, что наружная лестница на Володарского должна быть восстановлена в первую очередь, а также оборудован общественный туалет в подлестничном пространстве для жителей и гостей города, снесены самовольные пристройки, что уже практически исполнено. Теперь же осталось демонтировать 10-й и часть 9-го этажа, а также выполнить завершение фасадов и организацию автостоянок для полноценного функционирования всего здания. Что же касается сохранения этажей, то я уже много раз говорил о том, что надо сделать, чтобы не взрывать здание, которое и взорвать-то нельзя без ущерба для соседних домов, это очень опасно», — говорит Александр Измоденов.

Кстати, прежде специалисты, в том числе, рекомендовали застеклить верхнюю часть фасада здания с тем, чтобы оно «растворилось» в городском пространстве. Сейчас же, среди прочих, есть мнение такое: самые верхние этажи можно использовать под выставочные пространства, отдав общественным организациям. То есть крыши сделать эксплуатируемыми, оттуда — прекрасный обзор на город, и люди с огромным удовольствием будут посещать здание, чтобы полюбоваться Севастополем, стоя на террасе.

Однако есть один нюанс, который может снова кардинально поменять все концепции и планы. Речь о грядущей капитальной реконструкции улицы Большой Морской...

Грядёт новая серия?

Дело в том, что ранее Правительство Севастополя, в рамках соглашений с Правительством Москвы, запланировало масштабную реконструкцию всего исторического центра. Первоначально сроками этих мероприятий называли осень 2019 года. И ещё в мае этого года теперь уже бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников дал поручение чиновникам начать подготовительные работы по реконструкции всей Большой Морской улицы. В качестве первоочередных решений он требовал от собственников «Диалога» привести его в надлежащий вид. «Собственники коммерческих объектов обязаны привести их в порядок. В первую очередь мы будем требовать от „Диалога“ исполнить решение суда и снести часть верхних этажей и в целом привести здание в надлежащий вид. Здания кинотеатра, бюджетных учреждений и жилые дома будут реконструироваться за счет города, а собственники коммерческих объектов должны будут провести эту работу самостоятельно», — заявлял тогда Овсянников.

При этом комплексную реконструкцию улицы от юридического сопровождения и проектировки до привлечения подрядчиков берет на себя Правительство Москвы. Согласно проекту предполагается отремонтировать фасады и лестницы, выложить плиткой тротуары, покрасить кровли, установить освещение. Всего в ходе реализации совместных программ правительств Москвы и Севастополя «Наш город» и «Мой дом» запланирован ремонт улично-дорожной сети, наружного освещения, подпорных стен и лестниц, 700 подъездов и 300 лифтов. Но уже на начальном этапе работ со стороны горожан в адрес властей поступило немало нареканий. Основная масса их касается опасений за качество реконструкции — по мнению наиболее беспокойных горожан, вместо заявленного улучшения внешнего облика центрального кольца Севастополь потеряет свой исторический колорит.