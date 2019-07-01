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СоциумКультура, наука

Падение Корсуни: вещественные доказательства

28 июля отмечается 1031-я годовщина крещения Руси

День Крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, провозгласившего в 988 году христианство в качестве государственной религии, и находится в прямой связи с военным походом князя в Крым, на византийский город Корсунь (Херсонес, Херсон), тогда же, в конце X века. После взятия Владимиром этого города и началась официальная история Крещения Руси...

Общепринятая версия

Князь Владимир с дружиной отправился воевать в Крым не позже лета 988 года. К этому привело стремление воспользоваться ослаблением империи во время внутривизантийской борьбы за власть. Вместе с этим, незадолго до похода различные обстоятельства политического характера заставили киевского князя задуматься о породнении с византийским императорским домом и о принятии религии, которая могла бы стать государственной на Руси. Выбор пал на христианство византийского обряда. Захват Херсона и угроза пойти войной дальше — на Константинополь — стали средством, принудившим императора Византии Василия II к признанию внешнеполитических амбиций Руси. В итоге — сестра императора, принцесса Анна, прибыла в Херсон, Владимир крестился в этом городе, женился на Анне, произошло последующее распространение православия на Руси.

Предмет войны

В начале прошлого века на западном берегу Карантинной бухты, недалеко от древних стен Херсонеса, была найдена могила скандинавского воина X века.

«Погребение было найдено рядом с укреплениями города, поэтому можно сказать, что погребенный мог быть связан с осадой Корсуни, мог быть одним из воинов князя Владимира и погиб при этих событиях, — рассказывает научный сотрудник государственного историко-археологического музея-заповедника „Херсонес Таврический“ Александр Роменский. — Скандинавы-наемники широко использовались как в византийской, так и в древнерусской армии. Поскольку захоронение было в балке за пределами города, он, скорее всего, принадлежал к людям, атаковавшим город».

В могиле рядом с человеческими останками лежал длинный, почерневший железный нож, так называемый скрамасакс — типичное атакующее оружие того времени. Кстати, такие длинные ножи — длина клинков доходила до полуметра при толщине до 8 мм — называли иногда просто сакс, и говорят, что название народа «саксы» произошло именно от названия этого оружия.

Что ещё известно? Носили их в богато украшенных ножнах на бедре, а ножны соединялись с поясом посредством бронзовых колец. Рукоять обычно выполнялась в виде головы птицы — ворона или орла. Заточка была односторонняя, конец — заострённый. Удары саксом, в силу его веса, были ужасны. Пробивал и кольчугу, и кожаный доспех.

«Скрамасакс носили в ножнах, — продолжает Александр Роменский. — Использовался в бою как вспомогательный. Главным в вооружении был меч, а скрамасакс держали в левой руке».

Предмет мира

Среди относящихся ко времени похода князя Владимира артефактов, найденных учёными на территории Херсона, «предметов мира» довольно много. Это и фрагменты подсвечников, и керамика, и строительные материалы, и различные монеты, и женские украшения... Но, учитывая контекст событий, больше всего внимания привлекают кресты. Ведь, по сути, это то, за чем шёл в Крым киевский князь. То, что привезли в итоге отсюда на Русь.

Византийских крестов того периода на городище находят много. В основном — медных. Есть кресты побольше — так называемые процессионные, довольно изящно выполненные, использовавшиеся во время торжественных мероприятий, крестных ходов, богослужений. Их владельцами могли быть представители местного клира — священники или кто-то из окружения архиепископа Херсона. Есть маленькие, совсем простые, даже неказистые — личные вещи простых жителей города. Есть и необычные для нас, современных людей, кресты-энколпионы. Такой крест — складной, из двух частей, соединённых вместе, своеобразная шкатулочка. Внутри энколпиона помещались частицы освящённой просфоры или мощи святых.

Город сильный, богатый

Каким же был город Херсон в конце Х века, когда под его стенами появилось войско князя Владимира?

«Это был самый важный стратегический пункт Византийской империи в Северном Причерноморье, самая северная территория Византии, — объясняет Александр Роменский. — Важность определялась тем, что он прикрывал важные торговые магистрали, идущие с севера на юг. Исполнял и другие функции. Так как это была пограничная территория, стратиг Херсона (он исполнял функции и командующего войсками, и главы гражданской администрации, нечто вроде генерал-губернатора. — Ред.) собирал информацию о соседях и отправлял в Константинополь. Византия пользовалась Херсоном как своим недремлющим оком на северных границах».

Население Херсона тогда составляло 6-7 тысяч человек, и этот город был одним из самых крупных в Восточной Европе того времени.

«Он был богат по сравнению с варварскими территориями, которые его окружали, — говорит Александр Роменский. — Но в Византии было много таких городов. Византия была вообще страной развитой городской жизни, если сравнивать ее с окружающими средневековыми государствами».

Оборонительная система Херсона в Средние века представляла собой мощную крепостную стену по всему периметру, включая и со стороны моря. Общая протяжённость стен — около трёх километров, высота 8-10 метров, толщина до четырёх. Также археологами открыто 32 башни, 7 боевых калиток и 6 ворот.

С античных времен значительную часть населения здесь составляли греки. Но, поскольку город находился на так называемом «варварском порубежье», на торговом перекрестке, то здесь жили и сарматы, и готы, и аланы. Была и иудейская община. В общем — представители практически всех народов, населявших в средневековье территорию Крыма.

«Для Византии характерен такой имперский принцип, что любой человек, который признавал власть императора и исповедовал православие, считался своим», — поясняет Александр Роменский.

Херсон очень зависел от привозного продовольствия в силу различных факторов, прежде всего — в силу местоположения. Ведь, как мы уже говорили, он был городом на границе, в окружении варваров, и часто подвергался нападениям. Но существовало и местное производство, и местное сельское хозяйство. Впрочем, в Х веке этого не хватало, чтобы покрыть все потребности города.

Экспортировалась же отсюда, в первую очередь, рыба. Рыбы ловили много, рыболовные флотилии, судя по сохранившимся историческим документам, доходили даже до устья Днепра. В городе сохранилось очень много рыбозасолочных цистерн, свидетельствующих о широком распространении рыбного промысла. Важной была и посредническая торговля.

Реконструкция осады

Как происходила осада города войсками князя Владимира? Различные летописные и археологические источники позволяют сделать довольно подробную реконструкцию тех событий. Владимир с дружиной прибыл к Херсону на ладьях. Его войско насчитывало примерно 5-6 тысяч человек. Высадка княжеского войска, по самой распространённой и наиболее правдоподобной версии, произошла в севастопольской бухте, которая сейчас называется Стрелецкая. В древности здесь была часть сельскохозяйственной округи Херсона, а теперь на берегах бухты военные части ЧФ и пограничников, причалы для лодок и яхт, военные судоремонтные предприятия и частная жилая застройка. Отсюда до стен древнего города по прямой (раньше ведь никакой застройки не было) — чуть более километра. Один стремительный, яростный бросок. Но о быстром штурме никаких сведений у историков нет. Вероятно, корсуняне-византийцы, загодя зная о приближении княжеского флота, заперлись в городе, понадеявшись — и небезосновательно — не прочность его стен. И началась осада, продлившаяся от шести до девяти месяцев (в разных источниках по-разному). Владимир разбил недалеко от стен города свой лагерь.

«В источниках есть упоминание, что лагерь князя находился, во-первых, на расстоянии полета стрелы от крепостных стен — это 250-300 метров, — рассказывает Александр Роменский. — Во-вторых, говорится, что к востоку от лагеря находилась линия водопровода (о нём у нас будет отдельный разговор. — Ред.). И если это всё сопоставить, то приходится говорить, что где-то между Стрелецкой и Песочной бухтами находился этот лагерь».

Основной район боевых действий — западная часть городища. Это место выглядит сейчас просто как огромное, покрытое густыми травами и холмиками пространство. На поверхности, кроме флоры, только некоторая часть крепостных стен да единичные раскопанные участки строений.

Легенда о перекрытии водовода

Традиционно причиной, по которой город сдался князю, считается нехватка воды у корсунян. Дескать, несколько месяцев длилась осада и конца-края ей не было видно, пока один из жителей Херсона по имени Анастас не послал в лагерь Владимира стрелу с запиской, где был указан «рецепт победы» — перекопать городской водовод. Объяснялось, и где этот водовод находится.

«Повесть временных лет» рассказывает об этом так: «...И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней: Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока. Владимир... тотчас повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались».

Да, такое гидротехническое сооружение существовало в древнем городе. Водовод начинался от источников в нынешних балках Юхарина и Бермана и шёл к западным воротам города. В районе западных ворот, недалеко от места дислокации войска русов, он и был перекрыт.

Но неужели в таком большом и развитом городе, как Херсон, не было запасов воды? Неужели его жители были так беспечны? «В том-то и дело, что запасы воды были, — говорит Александр Роменский. — Были и колодцы, были и многочисленные рыбозасолочные цистерны, которые, очевидно, перепрофилировали под хранение воды. Скорее всего, блокада была комплексной и блокировка водопровода — лишь одна из мер, которые были предприняты. Но этот эпизод по каким-то причинам стал в летописи основным мотивом».

Действительно, другой источник — «Житие Владимира особого состава» — называет причиной падения города не жажду, а голод. И упоминает другого человека, причастного к победе.

Якобы во время осады некий варяг из Корсуни по имени Ждберн (Ижберн) послал стрелу в княжеский лагерь и крикнул: «Донесите стрелу сию князю Владимиру!» К стреле была привязана записка с сообщением: «Если будешь с силою стоять под городом год, или два, или три, не возьмешь Корсуня. Корабельники же приходят путём земляным с питием и с кормом во град». Владимир получил записку, велел перекрыть «земляной путь» и через три месяца взял город.

Здесь возможна такая реконструкция событий. Херсон с моря блокировали ладьи русских. Но византийские корабли всё равно приходили и где-то за городом происходила выгрузка продуктов, и они тайными тропами доставлялись в осаждённый город. Историки допускают, что этот «земляной путь» шёл к одной из калиток в крепостной стене по Карантинной балке. Как раз там, кстати, где нашли могилу скандинавского воина.

Также историки не исключают, что обе истории имеют под собой реальную основу и наряду с исторически достоверным Анастасом, вошедшим в доверие к Владимиру после падения города, одновременно действовал и некий варяг Ждберн. Но при этом обе истории, похоже, не были решающими для судьбы города.

«Решающее значение имел, скорее всего, общеполитический контекст, — говорит Александр Роменский. — В Византии шла в этот момент ожесточенная гражданская война между разными лагерями в борьбе за власть. Константинополю в определённый момент стало просто не до Херсона, не до событий в далеком Крыму. И не было причин упорствовать в осаде дальше, потому что помощи из центра все равно бы не поступило».

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 538 от 26 июля 2019 года

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Просмотров: 78 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:39

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