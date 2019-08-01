Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... пациенты не оценили ремо ...
На арене ФИФА и УЕФА...
Говорят, что... китайцы переименовали Ял ...
Говорят, что... пляж перегородили забор ...
Новая метла по-севастопольски
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКонсультации эксперта

Бремя многоэтажек

Содержание мест общего пользования в многоквартирном доме

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о содержании мест общего пользования в многоквартирном доме. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что относится к таким местам?

Согласно части 1 статьи 36 ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме (далее — МКД) принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в МКД.

К местам общего пользования, в частности, относятся:

. помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и нежилого помещения в этом многоквартирном доме (в т.ч. лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное оборудование);

. крыши;

. ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (в т. ч. фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

. несущие конструкции многоквартирного дома (в т.ч. окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

. механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и нежилого помещения (квартиры);

. земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

. иные объекты, расположенные в границах земельного участка, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

. внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, система водоотведения, система отопления, электроснабжения.

Лица, обязанные содержать, и порядок содержания

Согласно пункту 12 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», собственники помещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту мест общего пользования или привлекать иных лиц.

В зависимости от способа управления МКД содержание мест общего пользования может осуществляться:

1) управляющей организацией;

2) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) застройщиком (в отношении помещений в доме, не переданных иным лицам по передаточному акту, с момента выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию);

4) лицом, принявшим от застройщика после выдачи ему разрешения на ввод МКД в эксплуатацию помещения в доме по передаточному акту;

5) иными лицами, с которыми заключен договор о содержании и ремонте общего имущества в МКД;

6) привлекаемыми специализированными организациями — в части выполнения работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии лифтового хозяйства и противопожарных систем МКД.

В соответствии с пунктом 11 вышеуказанных Правил, содержание мест общего пользования включает в себя, в частности:

1) осмотр помещений в целях выявления несоответствия их состояния требованиям законодательства, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

2) поддержание в помещениях необходимой температуры и влажности;

3) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

4) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности;

5) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

6) текущий и капитальный ремонт.

Перечень услуг и работ по содержанию мест общего пользования, условия их оказания и выполнения, а также размер финансирования утверждаются на общем собрании собственниками помещений в МКД.

По общему правилу периодичность оказания услуг и выполнения работ определяется с учетом установленных законодательством требований, но собственники помещений в МКД могут принять решение об установлении более частой периодичности.

Текущий и капитальный ремонт мест общего пользования проводится по решению общего собрания собственников помещений в МКД.

Бремя расходов на содержание общего имущества в МКД несут собственники помещений в этом доме.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото Depositphotos
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 538 от 26 июля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 113 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:45

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Август 2019 (2)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru