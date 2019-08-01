Бремя многоэтажек

Содержание мест общего пользования в многоквартирном доме

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о содержании мест общего пользования в многоквартирном доме. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что относится к таким местам?

Согласно части 1 статьи 36 ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме (далее — МКД) принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в МКД.

К местам общего пользования, в частности, относятся:

. помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и нежилого помещения в этом многоквартирном доме (в т.ч. лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное оборудование);

. крыши;

. ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (в т. ч. фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

. несущие конструкции многоквартирного дома (в т.ч. окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

. механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и нежилого помещения (квартиры);

. земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

. иные объекты, расположенные в границах земельного участка, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

. внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, система водоотведения, система отопления, электроснабжения.

Лица, обязанные содержать, и порядок содержания

Согласно пункту 12 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», собственники помещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту мест общего пользования или привлекать иных лиц.

В зависимости от способа управления МКД содержание мест общего пользования может осуществляться:

1) управляющей организацией;

2) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) застройщиком (в отношении помещений в доме, не переданных иным лицам по передаточному акту, с момента выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию);

4) лицом, принявшим от застройщика после выдачи ему разрешения на ввод МКД в эксплуатацию помещения в доме по передаточному акту;

5) иными лицами, с которыми заключен договор о содержании и ремонте общего имущества в МКД;

6) привлекаемыми специализированными организациями — в части выполнения работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии лифтового хозяйства и противопожарных систем МКД.

В соответствии с пунктом 11 вышеуказанных Правил, содержание мест общего пользования включает в себя, в частности:

1) осмотр помещений в целях выявления несоответствия их состояния требованиям законодательства, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

2) поддержание в помещениях необходимой температуры и влажности;

3) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

4) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности;

5) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

6) текущий и капитальный ремонт.

Перечень услуг и работ по содержанию мест общего пользования, условия их оказания и выполнения, а также размер финансирования утверждаются на общем собрании собственниками помещений в МКД.

По общему правилу периодичность оказания услуг и выполнения работ определяется с учетом установленных законодательством требований, но собственники помещений в МКД могут принять решение об установлении более частой периодичности.

Текущий и капитальный ремонт мест общего пользования проводится по решению общего собрания собственников помещений в МКД.

Бремя расходов на содержание общего имущества в МКД несут собственники помещений в этом доме.

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