Непотопляемая утопия

«Здоровому телу — советский Крым», — под таким девизом писал свои полотна классик соцреализма Александр Дейнека

Если кому-то сегодня на крымских пляжах настроение изрядно подпортил дымящий сигаретой в неположенном месте курильщик или взор напрягают подпорченные фаст-фудом фигуры, не стоит очень уж злиться. Увы, человек не идеален. А как же стремление к совершенству? За совершенством не сюда. Оно достижимо лишь благодаря богатому воображению, позитивному мышлению, творческому таланту и принадлежности к другой реальности, утопическому настоящему соцреализма.

Тело — в дело

«Бывает, вас охватывает задор, прилив энергии, мышцы пружинятся, по телу проходит холодок бодрости. Вы как бы только что поутру вышли из холодной реки. Вам хочется бежать, сбросить запасы лишней энергии, растрачивать ее большими пригоршнями, со смехом и задором смотреть на жизнь...» — из воспоминаний Александра Дейнеки. Цитата эта вполне подойдет в качестве аннотации ко многим крымским картинам Александра Александровича. Например, к «Водной станции „Динамо“» 1934 года. На переднем плане — фигуры атлетически сложенных молодых людей, юношей и девушек в купальных костюмах, красоте и совершенству которых позавидовали бы даже античные статуи. Или вот, к примеру, ничуть не менее оптимистичная, хотя и намного более статичная и даже в чём-то философская «Будущие летчики» (1937). Дейнека писал, что в данном случае ставил перед собой фактически не художественную, но психологическую задачу: "...я... знаю, что звонкая, веселая синева моря или коричневый загар крепкого молодого тела всегда вызовет положительную эмоцию зрителя, заставит его улыбнуться, вспомнить о чем-то хорошем, и я стараюсь это учитывать...«.Что ж... Вспоминать о хорошем приятно всегда.

Ощущение полёта

Говорят, отсюда, с полуострова Крым, а точнее из Севастополя, Дейнека привёз ощущение полёта, которое впоследствии щедро раздаривал зрителям посредством своих картин.

Впервые в белоснежный Севастополь Александр Александрович попал в 1934-м. Летал здесь на гидропланах. И даже там, высоко над землей, продолжал рисовать. Вот что написал о своих впечатлениях и ощущениях художник в своем дневнике: «Сердце в такт повышению скорости усиливает темп ударов, какой-то комок жути и восторга подкатывает к горлу. Солнце над вами и под вами в расплавленном бесконечном пространстве блеск моря. Воздух прозрачен и плотен, как стекло. Вы живете».

Позже, уже после смерти, Дейнеку обвиняли в его «излишней заангажированности режимом». Мол, слишком уж своевременно пришло к нему то самое чувство полёта, слишком уж на злобу дня были его казавшиеся такими искренними восторги. Что ж, действительно, в начале 30-х вся молодая советская страна устремилась в небеса, воодушевившись призывом «отца всех народов» товарища Сталина «летать выше всех, дальше всех, быстрее всех». Потому тему полотен «Дождь и самолеты над морем» (1932) или «Будущие летчики» (1938) вполне можно признать конъюнктурной. Но даже законченному скептику, наверняка, будет сложно опошлить красоту новых композиционных ситуаций севастопольских акварелей, создавая которые художник находил новые приёмы световоздушной среды и совершенно неожиданные точки зрения.

И ещё одно обвинение в адрес Дейнеки со стороны знатоков живописи и основ правильного релакса: на его севастопольских картинах нет никаких признаков летнего отдыха. Интересный поворот. А главное, это поворот явно не туда. Поскольку динамизм картин Дейнеки никак не отрицание отдыха, это, скорее, призыв к отдыху активному, помогающему личности, облегченно выдохнув, переступить на новую ступеньку своего развития. Эти отблески восторженных послереволюционных мечтаний и чаяний отражались во всех по-настоящему соцреалистических полотнах и хоронились в наполненных сарказмом произведениях Зощенко и провидческих литературных видениях Замятина. Таковы были 30-е. Пророки стояли по разные стороны баррикады. Одни внушали: «Всё будет хорошо, мы уже приблизились к совершенству!» Другие, изучив саморазрушительную человеческую природу, предрекали скорый крах всему, даже надеждам. Хотелось бы, чтобы правыми оказались первые. Но дальше была война...

Разрушенные улыбки

Во время Великой Отечественной войны Александр Дейнека оставался в Москве, был бойцом «невидимого фронта», создавал политплакаты для мастерской военно-оборонного плаката «Окна ТАСС». Потом по заказу писал полотно, посвященное обороне столицы «Окраина Москвы», холодный, взъерошившийся противотанковыми ежами город, ощущение опасности и тревоги, ожидание... Гнев вскипит в душе художника позже.

В тот день он вместе со своим другом, художником Г. Г. Нисским, ездил в район боевых действий под Юхнов. По возвращении он побывал в ТАСС. Там ему показали напечатанный в одной из немецких газет снимок разрушенного Севастополя.

«...я этот город любил за весёлых людей, море и самолёты. И вот воочию представил, как всё взлетает на воздух, как женщины перестали смеяться, как даже дети почувствовали, что такое блокада», — вознегодовал художник. И без всякого заказа приступил к работе над совсем другой по настроению и цветовой гамме картиной «Оборона Севастополя».

Работу над полотном Александр Александрович начал в конце февраля 1942 года, а закончил к выставке «Великая Отечественная война», которая открылась осенью того же года. «Моя картина и я в работе слились воедино. Этот период моей жизни выпал из моего сознания, он поглотился единым желанием написать картину», — вспоминал он впоследствии. При написании эпичного полотна возникла только одна проблема — шла война, и натуры, подходящей для того, чтобы написать центральную в композиции фигуру матроса, было днём с огнём не сыскать. Художник вышел из положения со всей присущей ему находчивостью — ему позировала женщина, комсомолка, спортсменка, такая, что готова была дать отпор врагу не хуже любого из мужчин.

По сей день считается, что «Оборона Севастополя» одна из самых профессиональных в техническом плане и непревзойденная по силе эмоционального накала работа Дейнеки. Так он защищал свой Крым.