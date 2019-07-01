Пафос скромности

2548-й день рождения отмечает один из старейших городов полуострова — Феодосия

Если, как считают некоторые, города, подобно людям, обладают характером, то Феодосию стоит воспринимать как скромницу, которая не хвастается своим бурным прошлым и богатыми связями, но делает выводы, набирается опыта и неизменно способна удивить

Есть что отпраздновать

Обещают, что в этом году знаменательная, хоть и не круглая, дата станет настоящим праздником и для тех, кто считает именинницу родной, и для тех, кто её регулярно навещает, и для тех, кто с ней едва знаком. Само собой, представители власти будут возлагать цветы к мемориальным объектам. А на площади перед светомузыкальным фонтаном современные художники покажут собственные картины и репродукции знаменитых авторов, видимо, чтобы подчеркнуть, что и те, старые, прославившиеся, и они, живые и перспективные, черпают вдохновение из одного и того же источника, имя которому Киммерия. Закончится праздник салютом, поскольку салют в День города — это как задуть свечку на праздничном торте.

Мысли о прошлом и будущем

«Торжество Феодосии» — так называлась огромное полотно размером 4×3 аршина Ивана Айвазовского. Написал картину художник в 1894 году и после подарил городу. Её считали символом. Ещё бы! На скалистом утесе стоит женщина со знаменем Российской империи в руках, отгоняющая кружащих вокруг нее ворон. Фигура женщины олицетворяет Феодосию, борющуюся с ее врагами и побеждающую их. Долгое время картина находилась в концертном зале городской управы и дворянского собрания. А потом её не стало. Великолепное здание, а вместе с ним и «Торжество» были уничтожены огнём пожара 1905 года. О том, как картина выглядела, сегодня можно судить только по репродукциям — из журнала «Нива» за 1908 год и тем, что были растиражированы на почтовых открытках того времени.

Чему же так радовалась женщина-Феодосия на скале? Тому, что сегодня вдохновенно охаивают в своих «записках путешествующих» современные блогеры. Мол, как-то странно это — порт в курортном городе и железная дорога, перерезающая, набережную пополам. А Айвазовский вообще-то, наверняка, рассчитывал на благодарность потомков, он ведь так старался. И это вовсе не о картине, а о порте с железной дорогой. Ведь это автор «Торжества» был виновником другого торжества, торжества прогресса.

Журналист Василий Кривенко, отдыхавший у Айвазовского, вспоминал: «Иван Константинович царил здесь как ветхозаветный патриарх. И мало того, что сам любил город, он обладал удивительной способностью вливать это же чувство в сердца приезжих, как случайных посетителей Феодосии вроде меня, так и разных важных служебных персон и общественных деятелей, от влияния которых немало зависело благосостояние города. Айвазовский водил гостей и по набережной, и по всем закоулкам. Строил проекты будущих улучшений: устройство порта, проведение железной дороги, проложение из дальних источников водопровода, облесение гор. Люди, чуждые Феодосии, постепенно, незаметно погружались все больше и больше в интересы Феодосии, становились верными союзниками Айвазовского в его хлопотах».

Да, художнику и гражданину Айвазовскому понадобилась вся его харизма, вся несокрушимость авторитета и немалые средства, чтобы пролоббировать решение правительства о сооружении в Феодосии крупного коммерческого порта. Ведь поначалу вопрос был решен в пользу Севастополя. Узнав об этом, Иван Константинович отправился в столицу и в Морском министерстве самолично доказал преимущества Феодосии. Немало хлопотал Иван Константинович и о проведении железной дороги, которая связала бы Феодосию с Центральной Россией. А потом не раз переворачивался в гробу, когда его усилия трактовались превратно или вовсе нивелировались, просто так, ради красного словца.

В 1971 году свет увидела книга «Торжество Феодосии» Виктора Балахонова. В ней он, в частности, пишет: «Айвазовский и его земляки надеялись, что порт и железная дорога помогут быстрому расцвету Феодосии. Но надежды их не сбылись — город как был, гак и остался уездным захолустьем...» Обидно. Хотя и понятно зачем. Затем, чтобы автор мог утвердиться в качестве идеологически правильного для своего времени автора. В пользу этого и итоговое признание того, что Феодосия таки восторжествовала, не при буржуях, потом: «Настоящее торжество Феодосии наступило гораздо позднее. Путь к нему начался в январе тысяча девятьсот восемнадцатого года, когда полтавский столяр большевик Иван Федько обратился к трудовому люду Феодосии с пламенным призывом: „К оружию, товарищи! Да здравствует Советская власть!“»

Признание в любви

Айвазовский, бесспорно, тот столп, на котором стоит и стоять будет история Феодосии нового и новейшего времени. Но не Иваном Константиновичем единым прославлен город. Признания в любви ему оставляли на страницах своих произведений многие гении. Антон Чехов побывал здесь четырежды, первый раз в июле 1888 года по приглашению своего издателя А. С. Суворина. В одном из своих писем он выказывает свой восторг: «Море чудесное, синее и нежное, как волосы невинной девушки. На берегу его можно жить 1000 лет и не соскучиться. Купанье до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины». В другом признается, что всё здесь слишком уж хорошо, хорошо настолько, что невозможно заниматься литературным трудом: «Жизнь сытая, полная, как чаша, затягивающая... Кейф на берегу, шартрезы, крюшоны, ракеты, купанье, веселые ужины, поездки, романсы — все это делает дни короткими и едва заметными; время летит, летит, а голова под шум волн дремлет и не хочет работать... Нет, надо уехать!»

Горький, кстати, тоже не смог поработать в Феодосии, но совершенно по другим причинам. В 1891 году, когда ему удалось три дня провести в Феодосии, Горький и Горьким-то не был, так, Лёха Пешков, жаждущий заработать 23-летний парень. «Расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения», — поведал он в рассказе «Коновалов». Однако в Феодосии таких было пруд пруди, оставалось лишь проникнуться местной романтикой и отправиться восвояси. Всё в том же рассказе читаем: «...справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, перед нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаза и душу неуловимой красотой своих оттенков».

Восторг от прогулок по феодосийским улицам испытали сёстры Цветаевы. Анастасия Цветаева вспоминала: «Когда мы увидели феодосийские улицы, Итальянскую (главную) улицу с арками по бокам, за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся по прилавку, и его пересек солнечный луч, золотой воздушной чадрой протянулся под арку — и когда из-под арки вышли два мусульманина, унося плохо завернутый шелк, и брызнула нам в глаза синева с плывущими розами, — бороды черней ночи показались нам со страницы Шехерезады, ветер с моря полетел на нас — из Стамбула! И мы поняли, что Феодосия — волшебный город и что мы полюбили его навсегда».