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Хлопоты с прицелом на будущее

Работа, налоги, праздники

Законный отдых

Правительство РФ утвердило календарь праздников на 2020 год

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год, передает ТАСС. В публикации правительства отмечается, что выходные 4 и 5 января (являются первыми субботой и воскресеньем в году), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

Согласно опубликованному кабмином календарю, на Новый год граждане России будут отдыхать в период с 1 по 8 января, на День защитника Отечества — в период с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта. На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России — с 12 по 14 июня и 4 ноября — в честь Дня народного единства.

Долговые обязательства

Перед выездом в отпуск на заграничный курорт следует убедиться в отсутствии долгов по налогам

Удостовериться в отсутствии налоговой задолженности можно в «личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России — www.nalog.ru

Если не оплатить налоговую задолженность:

• Должнику будет направлено требование об уплате налогов и сборов в случае отказа от добровольной уплаты;

• Приостановка операций по счетам и взыскание задолженности в бесспорном порядке за счет имеющихся денежных средств;

• Запрет выезда за границу;

• Направление документов судебным приставам для взыскания задолженности за счёт имущества должника.

Телефон «горячей линии» в Республике Крым: (3652) 66-47-94.

Главное женское событие лета

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» уже начал свою регистрацию

Проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. После окончания курса выдается сертификат. Подробнее о проекте: http://mama-predprinimatel.ru

Зарегистрироваться просто:

Шаг 1. Перейти по ссылке, ввести данные анкеты для регистрации. https://forms.gle/yU2X1nFd3hiw7pWK9

Шаг 2. Направить вашу бизнес-идею в формате pdf, doc, docx, ppt или pptx (размер не более 10 мегабайт) на почту mamabiz@frbk.ru

Шаг 3. Получить подтверждение на почту (с которой направлялась бизнес идея) об участие в проекте от команды Фонда;

Шаг 4. Подписаться на группу Фонда поддержки предпринимательства Крыма — https://vk.com/frbkrim

Шаг 5. Приехать на мероприятие и получить уникальные знания по основам предпринимательства и эффективным методам управления бизнесом!

Проект реализуется с 05.09.2019 по 09.09.2019 на территории Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20А, «Дом предпринимателя».

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 538 от 26 июля 2019 года

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Просмотров: 75 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:55

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