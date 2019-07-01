Хлопоты с прицелом на будущее

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Правительство РФ утвердило календарь праздников на 2020 год
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год, передает ТАСС. В публикации правительства отмечается, что выходные 4 и 5 января (являются первыми субботой и воскресеньем в году), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.
Согласно опубликованному кабмином календарю, на Новый год граждане России будут отдыхать в период с 1 по 8 января, на День защитника Отечества — в период с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта. На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России — с 12 по 14 июня и 4 ноября — в честь Дня народного единства.
Долговые обязательства
Перед выездом в отпуск на заграничный курорт следует убедиться в отсутствии долгов по налогам
Удостовериться в отсутствии налоговой задолженности можно в «личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России — www.nalog.ru
Если не оплатить налоговую задолженность:
• Должнику будет направлено требование об уплате налогов и сборов в случае отказа от добровольной уплаты;
• Приостановка операций по счетам и взыскание задолженности в бесспорном порядке за счет имеющихся денежных средств;
• Запрет выезда за границу;
• Направление документов судебным приставам для взыскания задолженности за счёт имущества должника.
Телефон «горячей линии» в Республике Крым: (3652) 66-47-94.
Главное женское событие лета
Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» уже начал свою регистрацию
Проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. После окончания курса выдается сертификат. Подробнее о проекте: http://mama-predprinimatel.ru
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