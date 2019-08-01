Спасибо, санкции! Как оказалось, антироссийские санкции... помогли крымским сельхозпроизводителям решить проблемы со сбытом продукции. Во всяком случае, такое мнение на днях высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов. «Сбыт обеспечен, санкции нам помогли – теперь продукция нашего сельского хозяйства востребована. Мы помним, в 2013 году сколько было проблем со сбытом – теперь их практически нет, а те, что есть, имеют локальный характер, – заявил он. И добавил: – За пять лет проделан колоссальный объем работы, сделан колоссальный рывок в сельском хозяйстве. Касается он, в первую очередь, оснащения хозяйств. Сейчас в Крыму совершенно другое сельское хозяйство, чем то, которое было в 2013 году. Оно качественно изменилось. Мы – регион, который имеет современнейшие технологии, передовые фермерские хозяйства, и их мнение уже является экспертным. С ними можно говорить, слушать, куда нам двигаться». Приводятся и конкретные примеры успешных преобразований. Так, называя передовые сельские поселения республики, глава Госсовета РК упомянул Красногвардейское, Пушкинское и Ильичевское (в Советском районе). Дескать, там «остается совсем немного до того идеала, если так можно представить, крымского села». В общем, спасибо санкциям! Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 2 августа 2019 года Еще статьи: В Советском районе авто врезалось в дерево – погибли два жителя Киева Две стороны двух министерств Индия покупает крымскую соду, а Швейцария — вино Решающий шаг сделан Докопаться до воды