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Говорят, что... свадьба ассоциируется с разваливающимся загсом
Жительница Ялты Анна В. недовольна: «Довелось вчера посетить загс. В каком убогом состоянии находится это красивое старинное здание, в котором совершается одно из главных событий в жизни человека! Парк совершенно заброшен, ремонт не делали лет 100, на том, что осталось от лавочек, устраиваются посиделки для алкашей... Зато ворота поставили новые…»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 2 августа 2019 года
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