В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... свадьба ассоциируется с разваливающимся загсом

Жительница Ялты Анна В. недовольна: «Довелось вчера посетить загс. В каком убогом состоянии находится это красивое старинное здание, в котором совершается одно из главных событий в жизни человека! Парк совершенно заброшен, ремонт не делали лет 100, на том, что осталось от лавочек, устраиваются посиделки для алкашей... Зато ворота поставили новые…»