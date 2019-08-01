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Говорят, что... парке Победы выращивают дурман
Житель города-героя предупреждает: «В парке Победы растет дурман обыкновенный – это очень ядовитое растение, может нанести непоправимый вред здоровью человека! Особую опасность представляют семена. Родители, следите за малышами, которые всё пробуют и познают! Дурман растёт по всему городу, но поразило то, что в парке с ним не борются надзорные службы».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 2 августа 2019 года
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