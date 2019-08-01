В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на Фиоленте потерялись лошади Говорят, в Севастополе, в районе мыса Фиолент, были замечены бесхозные лошади. Бродят они там круглые сутки. Кто-то насчитал трёх, кто-то – пятерых. Животные тощие, голодные, ищут еду на местных помойках. Одна из лошадей ранена. Люди предполагают, что скакуны принадлежат или принадлежали казачьей организации, которая находится на Монастырском шоссе. Как лошади сбежали из-под присмотра, непонятно. Севастопольцы в соцсетях призывают всех жителей города, региона и всего полуострова не остаться равнодушными к судьбе животных и помочь найти выход из их казалось бы безвыходной ситуации. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 2 августа 2019 года Еще статьи: Говорят, что... на южнобережных дорогах пасутся лошади Говорят, что... цирк уехал, а лошади остались Только мы с конем по полю идем… Между нами, Конями Миссия — спасти лошадь