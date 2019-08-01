Говорят, что.. .посещения туалетов превратились в сложные квесты

Соцсети просто пестрят постами от туристов, впечатлённых всеми прелестями крымских туалетов и их труднодоступностью. Так, к примеру, на автовокзале Ялты, чтобы посетить вышеозначенное заведение, необходимо предъявить билет (стоит он 15 рублей). Продают вышеозначенные билеты не где-нибудь, а в тех самых кассах, где торгуют билетами на автобус. Централизованно, так сказать. Но, к сожалению, не цивилизованно. Ведь, как говорят оценившие данный сервис господа, очереди в конце июля в кассы автовокзала такие, что выстоять их может только молодежь с крепким мочевым пузырём. Детям и старикам подобная задача, увы, не по плечу. Интересная ситуация и с туалетом на Форосской автостанции. Там в прошлом году установили современные боксы, но они до сих пор стоят закрытыми. Правда, данная ситуация, возможно, не безнадежна. Гостям Фороса может пригодиться опыт тех, кто когда-либо посещал автостанцию в Красногвардейском, где тоже туалеты закрыты, но при большом желании, предъявив билет на автобус, можно, так сказать, бонусом получить ключик и от заветных кабинок.