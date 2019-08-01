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СоциумПроблема

Примета лета. Незаконная

Количество нарушений, связанных с выходом в море маломерных судов, растёт

Сейчас, в разгар туристического сезона, сотрудники Погрануправления ФСБ фиксируют рост количества нарушений, связанных с выходом в море маломерных судов. За нарушение правил пограничного режима уже привлекли к административной ответственности 140 граждан. Большинство из них, конечно, остаются возмущёнными, ведь морской вояж или даже катание на «банане» превращаются для них в экстремальную ситуацию, но закон есть закон... Просто не нужно забывать, что море у берегов Крыма — пограничная зона и у неё свои, особые правила.

Если судить объективно

По классификации к маломерным плавательным средствам относятся все суда, длина которых не превышает 20 метров, а на борту находится до 12 человек. Законом определены требования для всех владельцев маломерных судов, желающих выйти в море в пределах двухмильной прибрежной зоны. Они подробно прописаны в приказе ФСБ: не менее чем за два часа нужно позвонить на погранзаставу и предупредить о выходе: представиться, назвать регистрационный номер судна, указать район, в котором это судно будет находиться, и время возвращения назад. Во время плавания при себе нужно обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. При этом документы должны быть не только у капитана и матросов, но и у пассажиров судна. Но многие ли отдыхающие берут с собой документы на пляж, где, после навязчивых выкриков зазывал, как правило, и возникает желание прокатиться на «банане», например?.. Или представьте ситуацию, что вы приехали на Южный берег и решили прокатиться на яхте. И только отплыли, как подходит катер береговой охраны, а сотрудник пограничного управления прыгает на борт и просит предъявить документы. Чаще всего документов не оказывается, и тогда капитану яхты выписывают штраф, а судно направляют к берегу. А потом соцсети заполоняют гневные посты отдыхающих о том, как силовики испортили им отдых. Хотя в данном случае речь идёт лишь об исполнении обязанностей с одной стороны и нарушении правил с другой. И где какая сторона, нетрудно догадаться. Если судить объективно.

Множество нарушений связано и с тем, что отдыхающие с материка приезжают со своими лодками, гидроциклами или катамаранами и не знают порядка выхода маломерных плавсредств в море. Хотя в том же Интернете пограничники просят всех приезжающих на отдых со своей лодкой или водным мотоциклом поставить плавсредства на учет. Надувные лодочки, даже с мотором, не надо, всё остальное — придется. Всё, что нужно — это потратить 20 минут, заполнив бланк-уведомление в пограничном отделении. А само судно, если это не переносная надувная лодка, разместить на охраняемом причале, надежно закрепив тросом или цепью, чтобы им не воспользовались недоброжелатели. Ну и задуматься: стоят ли потраченные нервы, время и деньги на оплату штрафа того, чтобы игнорировать эту простую процедуру?

Тенденции и суммы

Однако, если сезонный рост нарушений фиксируется, и не малый, то в сравнении с предыдущими годами ситуация иная. Всё же люди привыкают к правилам. Хотя, критикуя происходящее в соцсетях, некоторые оштрафованные называют это принуждением.

Ну а Пограничное управление, которое следит за обстановкой в море, оборудовано современной радиолокационной станцией, установленной на посту визуального наблюдения — высокой вышке, на которой находится дежурный сотрудник с биноклем с многократным увеличением, подтверждающий данные автоматики. В случае выявления нарушителя — на место направляется наряд либо из числа тех военнослужащих, что в это время патрулируют море на катерах, либо тех, кто в эти сутки несет дежурство.

Ситуации, когда граждане сознательно или по незнанию не уведомляют пограничников о своем выходе в море, малоприятны. Главная задача сотрудников Пограничного управления — охрана границы. Поэтому на отлов нарушителей приходится выделять дополнительные средства, чтобы не ослабевал контроль за границей: личный состав, суда, горюче-смазочные материалы. А игнорировать угрозу нельзя.

Штрафы, выписываемые нарушителям, символические. Для физлиц — от 500 до 1 тысячи рублей, притом что почти всегда назначается минимальная сумма. Смысл в некоем дисциплинарном наказании — нарушителю придется потратить личное время на то, чтобы пойти в банк, отстоять в очереди, оплатить штраф, принести квитанции в уполномоченные структуры. Мало кому захочется это повторять.

Возвращаясь же к описанию общей картины происходящего, стоит добавить, что в целом профилактические меры привели к значительному сокращению количества нарушений. За три года их количество сократилось в три раза. Даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат впечатляющий — в 2018 году нарушений было около 250. Повторных нарушений в течение года у граждан практически нет.

Хотят конфисковывать

В то же время власти Крыма предлагают ужесточить наказание за нарушение правил использования маломерных судов вплоть до конфискации. На днях об этом заявили, в частности, в Совмине РК. И сообщили, что с таким предложением уже обратились к председателю правительства России. «Обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с мерами по наведению порядка в части увеличения административных штрафов кратно для юридических лиц. Это касается маломерных судов. Мы сегодня видим полный бардак, все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем в том числе на конфискации — конфискации орудия административного правонарушения. Конфискуем — сразу закончится вся ситуация. Один день проедем, у всех позабираем, если нет документов. И на этом всё закончится», — сказали в Совете министров республики. А на прошедшем на этой неделе заседании Совмина РК власти также обратились к представителям правоохранительных органов с требованием возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц, допускающих нарушения в этой сфере.

Светлана АБРАМОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 2 августа 2019 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:24

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