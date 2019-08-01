Судьба Факира

Внешний вид ламы в симферопольском зооуголке вызвал бурю эмоций у горожан

Большое количество эмоций и искреннее беспокойство в социальных сетях у их пользователей вызвала судьба одного из жителей симферопольского зооуголка — ламы Факира. Посетители утверждают, что животное находится в неудовлетворительном состоянии и голодает, что сама жизнь ламы может находиться под угрозой... И чтобы развеять мифы, витающие над этой историей, дирекция зооуголка решила рассказать о том, в каких условиях содержатся животные, находящиеся на территории Детского парка.

Не кормите целлофаном!

Как выяснилось, внешний вид этой ламы связан с особенностями породы (гуанако) и с преклонным возрастом. Ему — ламе Факиру — 17 лет, а особи этого вида не живут больше 20-ти, отмечает директор симферопольского Детского парка. Главную же угрозу для жизни животных в зооуголке сегодня представляют не работники парка, а его посетители. Ведь зачастую люди приносят с собой лакомства, не зная привычного рациона животного, подвергая его здоровье риску.

Антон Якулевич, директор МБУК «Детский парк»:

«Посетители, кормя животных, иногда дают ту еду, которая для них не предназначена. В первую очередь это хлеб. Не все животные могут его есть. Иногда получается так, что не удержали пакет и животное съедает этот пакет. И совсем недавно у нас была проблема: животное подавилось пакетом. К счастью, мы его спасли. Еще один из последних случаев: была съедено целиком яблоко той же ламой. У нее гортань гораздо меньше, чем диаметр яблока, и лама чуть было не задохнулась».

Что же касается Факира, то у него отличный аппетит и, согласно последним анализам, жизни ламы ничего не угрожает, отмечают ветеринары. Кроме этого, на днях сотрудники зооуголка привели его шерсть в порядок, избавив от колтунов, скопившихся за зиму (поэтому общественники и подняли шум).

Мария Пятигорец, ветеринар зооуголка:

«Мы решили его подстричь, несмотря на то что люди будут как-то не так на него смотреть, думать, что он какой-то худой или тощий. В первую очередь, мы обращаем внимание на потребности животного. То, что ему нужно обновить подшерсток, что будет жарко и нужно все эти колтуны срезать, которые свалялись за зиму. И, естественно, мы его остригли и получили вот такую реакцию, к сожалению. Люди просто не вникают в суть и действительно видят то, что на поверхности. Не спрашивают, не задают вопросов».

Много вопросов у посетителей возникало и в отношении медведей. Горожане беспокоились, что для них места в вольерах недостаточно.

Виктория Шатманюк, начальник зооуголка:

«Мишки наши в неплохом состоянии. Они активные. Хотя им сейчас, конечно, жарко, но мы стараемся им набирать прохладную водичку, чтобы они могли купаться. Рацион питания их абсолютно нормальный, всё, что им полагается — получают. Это и мясо, и рыба, и овощи, и фрукты». К вопросу рациона, кстати, мы ещё вернемся...

А ещё руководство зооуголка готовит масштабный проект по его реконструкции. В рамках этих работ хотят заменить все коммуникации, а также расширить территорию зооуголка, благодаря чему будут значительно расширены и размеры вольеров. Но первоочередной задачей станет, похоже, благоустройство и ремонт дорожек. Для этого в зооуголок уже привезли тротуарную плитку, демонтированную с набережной Салгира (на набережной взамен укладывают новую плитку).

«Зооуголок постепенно развивается, но не все изменения в нем сразу замечаются посетителями. Например, мы частично заменили крыши в вольерах, делаем ремонт в подсобных помещениях для обслуживания животных и улучшаем „зимники“, которые не видны горожанам при посещении парка», — отметил директор Детского парка.

Ещё немного о еде

Итак, симферопольцы в соцсетях вовсю обсуждают здоровье и питание животных в зооуголке Детского парка Симферополя, порой нещадно критикуя, но, как уверяет его руководство, питание животных там в норме. Об этом, в частности, заявляет директор парка Антон Якулевич, добавляя информацию к уже сообщённой начальницей зооуголка. «Еда, которой мы кормим животных, всегда сертифицирована и проверена на качество. Рацион обитателей зооуголка сбалансирован, и для того, чтобы они получали все необходимые элементы, мы регулярно проводим витаминизацию, — рассказал Якулевич. — К нам регулярно обращаются магазины и продавцы продуктов с просьбой забрать у них просроченный товар и мясные изделия. Предлагают всё бесплатно. Мы никогда на такое не соглашаемся и не допускаем, чтобы для животных привозили что-то некачественное или испорченное».