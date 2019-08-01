Приговорённые к сносу

Допустят ли власти Симферополя очередную массовую вырубку деревьев?

Как уже рассказывал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ», в симферопольском микрорайоне Марьино подрядчик вырубает сосновую рощу, чтобы на её месте построить элитное жильё. С точки зрения закона всё в порядке. А с точки зрения здравого смысла становится всё более очевидным, что крымская столица скоро превратится в пустыню из бетона и пыли. На месте зелёных зон тут и там вырастают жилищные и торговые комплексы, и даже ремонт улиц теперь не обходится без массового сноса деревьев.

Очередная рубка

Общественность ещё не успела опомниться после «хирургической операции» по вырубке деревьев в русле реки Салгир, набережная которой переживает масштабную реконструкцию, как город получил ещё пачку порубочных билетов. На днях администрация Симферополя обнародовала схему ремонта дорог, запланированного на 2019 год, а на сайте госзакупок появился проект, по которому будет работать подрядчик, выигравший тендер. В числе прочего в документе представлен план вырубки деревьев по улицам Карла Маркса и Александра Невского. Всё честь по чести: была проведена инвентаризация, растениям присвоены порядковые номера, есть схема их расположения и другие детали. В общей сложности документ приговаривает к сносу 283 дерева, то есть большую часть из тех, что растут на указанных улицах (общее количество зелёных насаждений там составляет 390 штук: 154 дерева на улице Карла Маркса и 236 — на Александра Невского).

Разумеется, такие планы привели горожан в ярость. За последние несколько лет это уже далеко не первый случай массового уничтожения зелёных насаждений, под которое подводится расхожее обоснование в духе: «всё это делается ради общего блага». Достаточно вспомнить улицы Карла Маркса (в районе пересечения с улицей Пушкина), Жуковского, Горького. Понятно, что всякий раз, дабы умерить народный гнев и пыл, городские власти обещают высадить на месте снесённых деревьев новые. Но в итоге либо вовсе этого не делают, либо садят нечто несуразно декоративное, вроде шарообразных клёнов, что теперь растут на улице Карла Маркса. От таких растений толком нет ни тени, ни эстетической радости (хотя последнее — это, конечно, дело вкуса).

Неэстетичный вид и аварийность

В сущности, в подобных обстоятельствах закон оставляет гражданам не так уж много возможностей как-то повлиять на решение властей. Однако для последних это подчас только усложняет ситуацию: градус общественного напряжения неумолимо растёт, а какую форму выхода оно приобретёт в итоге, предугадать практически невозможно. Чтобы не пускать происходящее на самотёк, руководство крымской столицы решило пустить в ход старую добрую демагогию.

Алексей Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя:

«В этом году администрацией Симферополя будет проводиться капитальный ремонт двух центральных артерий — улиц Карла Маркса и Александра Невского. Ремонт предполагает работы по расширению, замене бордюрного камня, обустройству тротуаров. В проекте, возможно, были решения по сносу некоторых деревьев. Однако на этих улицах в общей сложности растёт 390 деревьев, из которых планируется снести не больше 20, потому что некоторые имеют признаки аварийности, ещё три дерева имеют неэстетичный вид, подрывая корнями тротуар и проезжую часть. Мы будем принимать окончательное решение только после того, как изучим каждое дерево».

Кроме того, взамен срубленных деревьев традиционно пообещали компенсационную высадку. Кстати, посулы чиновников стали щедрей, чем прежде: теперь на месте каждого уничтоженного дерева планируют высаживать по два молодых. Хватило бы места...

Какие перспективы?

Если говорить об уверениях властей, что будет снесено не более 20 деревьев, что проведут обсуждения и создадут очередную комиссию, то симферопольцы слышали подобное уже не раз. Тем не менее, торги проведены, выбран исполнитель, утверждён официальный проект, имеющий реальный юридический вес. На его основании подрядчик может вырубить десятки деревьев и будет прав с точки зрения закона. Всё остальное — демагогия в стремлении утихомирить расшумевшихся горожан. Заверения в духе «раз общественность возмутилась, проект будет пересмотрен», никого не должны вводить в заблуждение: официальных документов о сносе не более 20 деревьев пока не появлялось. Кроме того, чтобы внести изменения в проект, придётся отменить результаты проведённых торгов. В свою очередь, это влечёт за собой возможность, что исполнитель подаст в суд на администрацию Симферополя. Вряд ли чиновники решатся на подобный риск только потому, что люди недовольны сносом деревьев.

Тем не менее, представители администрации настаивают на том, что обсуждаемый проект капитального ремонта центральных улиц готовился ещё несколько лет назад, а значит, будет корректироваться.

Наталья Маленко, глава администрации Симферополя:

«Хочу сразу развеять слухи и опасения горожан и общественников. Мы ни в коем случае не пытаемся лишить город зелени. Задача администрации, наоборот, вернуть крымской столице былой цветущий вид и статус самого зелёного города страны. Информация, которую сейчас активно обсуждают — о том, что при капитальном ремонте улиц Карла Маркса и Александра Невского будут ликвидированы все деревья, — не соответствует действительности. Я буду бороться за каждое дерево. Мы создаём рабочую группу, в состав которой войдут представители администрации, специалисты, дендрологи и, конечно, представители общественности. Первое заседание рабочей группы состоится в начале августа. Мы пройдём каждый метр улиц, изучим каждое дерево, и только после этого будем принимать окончательное решение».

Как и в предыдущих случаях массовой вырубки зелёных насаждений, чиновники делают основной упор на недостаток эстетичности во внешнем виде деревьев, а также на их потенциальную опасность для прохожих. Это, кстати, уже традиция. Как только власти решают провести где-нибудь масштабный ремонт или дают разрешение на застройку, в указанном месте тут же обнаруживается масса опасных деревьев и кустов, и единственный способ защитить от них горожан — снести подчистую.

Как бы то ни было, на данный момент администрация крымской столицы прорабатывает варианты сохранения максимального количества деревьев на запланированных к ремонту улицах, но, пока не будет конкретных документальных решений, это всё лишь декларативные заявления...