Накопившийся негатив

Как крымское правительство планирует решать «вечные» проблемы?

В прошлом номере мы рассказывали о беспомощности властей в борьбе с фотоживодёрами, из года в год орудующими на крымском побережье. Оказалось, что организатором незаконного бизнеса является житель Ялты, переехавший на полуостров из Киева ещё в 2010 году. Об этом во время очередного заседания, сообщили в Совете министров республики.

Правильные вопросы

По словам министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, который выступил в ходе заседания, сейчас бизнес с животными «приобретает криминальный оттенок». Представители правительства обратили на это внимание после того, как фотоживодёры напали на сотрудников министерства, которые проводили проверку. Геннадий Нараев напомнил участникам заседания, что существуют статьи Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве и жестоком обращении с животными, которые позволяют полностью искоренить отвратительный фотобизнес. Он подчеркнул также, что в распоряжении Минприроды есть все необходимые материалы, доказывающие причастность к работе фотоживодёров некоего ялтинца, и ведомство готово предоставить их правоохранительным органам.

«Это ялтинский персонаж, всем известный, который не скрывает, что под его руководством работает организованная преступная группа. Хорошо организованная, потому что они получают приличный доход. Мы с коллегами, с и.о. министра внутренних дел по республике будем в заложниках сидеть у этого руководителя ОПГ? Он нас и дальше будет всех терроризировать и периодически избивать сотрудников экологической инспекции?», — спросили в руководстве республики.

Это очень правильные вопросы, которые, однако, по-прежнему остаются без ответов.

Кстати, это не единственная не решаемая проблема, о которой говорили в ходе заседания — в очередной раз был поднят вопрос работы нелегальных перевозчиков на междугородних маршрутах полуострова.

«Пока не будет возбуждённых уголовных дел, пока не будет первых осуждённых в этой ситуации, порядка не добьёмся. Мы договорились с прокурором республики Олегом Камшиловым: возбуждаем уголовные дела за бездействие в отношении должностных лиц, как администрации, так и правоохранительных органов — всех, кто отвечает за эту ситуацию. У всех на глазах это происходит, всем плевать абсолютно, каждый находит в своей должностной инструкции пункт, по которому он не должен вмешиваться в данный процесс. Мы рассчитываем на республиканскую прокуратуру, что будут даны правовые оценки действиям всех без исключения должностных лиц исполнительной власти, сотрудников ГИБДД, Ространснадзора. Чем все занимаются?», — заверили в Совмине РК.

Глава правительства напомнил участникам заседания, что именно в августе наблюдается наиболее интенсивный пассажиропоток, так что «основные сливки нелегальные перевозчики снимают сейчас». Поэтому руководство Крыма призвало правоохранительные органы и членов правительства не дать тем, кто занимается незаконной деятельностью, заработать ни копейки. Что ж, возможно, и впрямь единственный действенный способ очистить сферу автобусных перевозок от нелегалов — сделать этот бизнес нерентабельным.

Сказано — сделано

Кстати, о пассажирских перевозках. Как вы помните, на одном из недавних заседаний крымского правительства глава республики дал задание легализовать автобусные маршруты, доставляющие пассажиров на границу с Украиной. Сказано — сделано! На днях появился официальный автобусный маршрут из Симферополя к пункту пропуска «Джанкой». Машины отходят от автостанции «Курортная», билеты продаются в кассах. Однако правительство республики решило не останавливаться на достигнутом: Министерство транспорта готовит к запуску дополнительные рейсы, которые будут ходить в ночное время.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«На сегодняшний день с 8 до 19 часов ходят 14 рейсов по маршруту Джанкой — Симферополь. Выяснилось, что требуется дополнительное количество рейсов, потому что пассажиропоток наблюдается, в том числе, в период с 19 до 8 часов. Будет рассматриваться вопрос о включении в расписание дополнительных ночных автобусов, чтобы и ночью не дать нелегалам возить пассажиров, а пассажирам обеспечить обслуживание через нашу автобусную сеть».

Министр сообщил также, что ведомством была проведена работа по благоустройству автостанции на пункте пропуска «Джанкой»: установлен остановочный павильон, вывешено расписание, обустроен тротуар от границы до автобусной остановки. Словом, власти постарались создать для пассажиров достойные условия, не оставляя нелегалам шансов на то, чтобы переманивать к себе основной поток путешественников.

Да будет газ!

Надо признать, нынешнее заседание Совмина было практически полностью посвящено «вечным проблемам» полуострова. В заключение ещё одна — вопрос газификации. Как вы помните, по данным Министерства топлива и энергетики РК, к 2022 году власти надеются газифицировать от силы 77% населённых пунктов полуострова. Зато правительство придумало, как снизить затраты на подключение домовладений к газовым сетям. Предполагаемая экономия для граждан составит 35 тыс. руб., а для льготных категорий — 65 тыс.

На сегодняшний день подключение частного дома в сельской местности к газовым сетям обходится владельцу в среднем в 120-150 тыс. руб. и зависит от качественных характеристик оборудования, отдалённости дома от газопровода, а также технических параметров собственно дома. По подсчётам специалистов, конечная стоимость складывается из затрат на технологическое подключение ГУП «Крымгазсети» (около 35 тыс. руб.), оборудование (42 тыс.), проектирование сетей (15 тыс.) и оплату работ (37 тыс.).

Вадим Белик, министр топлива и энергетики РК:

«С целью уменьшения стоимости газификации министерство совместно со специалистами проработали вопрос заключения регуляторного контракта. Это даст возможность не взимать плату за технологическое присоединение. Таким образом, для подключения к тем сетям, по которым сейчас идёт проектирование, жители смогут не платить 35 тысяч рублей в „Крымгазсети“. Для жителей населённых пунктов, где уличные газопроводы уже построены, предприятие может предоставить рассрочку оплаты. Кроме того, Минтопэнерго и Минтруда Крыма прорабатывают возможность компенсации затрат на подключение к газовым сетям для льготных категорий граждан в размере 30 тысяч рублей».

Правда, предлагаемой льготой смогут воспользоваться только собственники жилья. В целом же меры по снижению стоимости подключения к газовым сетям начнут действовать уже с сентября. Республиканскому бюджету это обойдётся в 150-200 млн руб.