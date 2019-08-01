Керчь погрязла в фекалиях

Крымское правительство побывало в самом восточном городе полуострова, чтобы решить самые острые проблемы

Крымское правительство пустилось объезжать регионы полуострова по второму кругу. И это правильно: мало изучить болевые точки муниципалитетов и дать поручения по решению проблем — требуется также проконтролировать, сделали местные чиновники работу над ошибками или продолжают безмятежное существование. На этой неделе повторное выездное совещание Совета министров республики прошло в Керчи.

Гниль и нечистоты

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся во время прошлой поездки республиканского правительства в Керчь (дело было ещё в мае), были проблемы водоснабжения и работы канализационной системы. Начнём с конца. Уже долгое время из забитых коллекторов фекалии из канализации стекают прямиком в местные водоёмы, отравляя всё вокруг.

Кристина Януш, общественный деятель Керчи:

«Сбросы происходили в течение нескольких месяцев. Люди вынуждены постоянно закрывать окна, иначе в квартирах нечем дышать, а выйти на улицу вообще невозможно. При этом в непосредственной близи от места слива находится городская больница, а река, в которую стекали фекалии, протекает через центральный рынок. Администрация на проблему никак не реагировала, так что местным общественникам и экологам пришлось самостоятельно искать места слива».

Прибывший в Керчь десант республиканских чиновников осмотрел проблемные участки и выяснил, что многое городские власти могли сделать своими силами, не дожидаясь, пока им привезут крупные суммы бюджетных денег. Собственно, первостепенные работы по ликвидации слива нечистот были выполнены в течение суток. В связи с этим у руководства крымского Совмина возник резонный вопрос: почему нельзя было принять эти меры раньше?

Между тем керчане жалуются, что местная река и без нечистотных вливаний представляет собой скопление гнили и мусора. Вонь стоит непередаваемая. Жители окрестных жилых районов рассказывают, что от специфических испарений окна домов покрываются серым налётом, а во рту появляется неприятный привкус. По информации республиканских властей, городская администрация уже обратилась в Совет министров с просьбой выделить 12 млн руб. на подготовку проекта очистки русел городских рек. «Посмотрим остатки средств по этому году и попробуем выделить уже сейчас», — пообещал глава республики.

Что же касается проблем подачи воды, то они будут постепенно решаться силами ГУП РК «Вода Крыма», керченское отделение которого на эти цели получило 168 млн руб. из крымской казны.

Дмитрий Черняев, министр жилищно-коммунального хозяйства РК:

«Вода Крыма» сейчас приступает к замене морально устаревшего оборудования на водопроводных насосных станциях. Те виды работ, которые предусмотрены, снимут основные проблемные вопросы города в части водоснабжения. Это, прежде всего, отсутствие давления на верхних этажах и неустойчивая работа самотечных и напорных линий канализации«.

Ездят за свои

Заместитель председателя Совета министров Юрий Гоцанюк прибыл в Керчь заранее — накануне выездного заседания, чтобы, так сказать, осмотреться на местности. Дабы быть ближе к народу, он прокатился по городу в местных маршрутках и действительно узнал немало интересного. Выяснилось, например, что керченские пенсионеры вынуждены платить за проезд в общественном транспорте. В городе работают два частных перевозчика, в распоряжении которых в общей сложности находится 27 автобусов. Своё нежелание выполнять социальные обязательства частники мотивируют недостаточной компенсацией, которую они получают из бюджета за перевозку льготников. Узнав об этом в ходе совещания, глава республики заявил: основанием для повышения компенсационных выплат являются материалы фото- и видеофиксации, подтверждающие, что процент льготных пассажиров в общем потоке действительно увеличился. Глава Крыма потребовал от руководства города ни в коем случае не удовлетворять необоснованных требований перевозчиков, тем более что пассажиры льготной категории сами оплачивают проезд. В целом же распоряжений о том, чтобы всё-таки освободить пенсионеров от необходимости платить в маршрутках, к сожалению, так и не прозвучало.

Возможно, власти посчитали, что в этом нет необходимости, поскольку в городе, в качестве альтернативы частникам, работает муниципальный перевозчик — МУП «Керчьгортранс». Предприятие, кстати, недавно увеличило свой подвижной состав на 12 единиц. Кроме того, город заключил контракт на покупку четырёх новых троллейбусов с кондиционированными салонами. Они должны выйти на линию до 1 сентября.

Проблемы с системностью

В целом представители крымского правительства отметили, что в Керчи всё-таки произошли некоторые положительные изменения. Не впечатляющие, конечно, но тем не менее.

Юлия Жукова, заместитель председателя Совета министров РК:

«В целом динамика есть, если сравнивать с впечатлениями от наших прошлых приездов. Это касается, в частности, санитарной очистки города: раньше трава была вообще не кошена, а сейчас появились облагороженные газоны в центральной части города. Причём видно, что покос осуществляется регулярно. Тем не менее, остаются проблемы по отдельным спальным районам. Например, 450-й квартал: что бы нам ни обещал глава администрации, с весны дворники там так и не появились. Вообще для Керчи по нормативам требуется 82 человека для осуществления санитарной очистки, а задействовано на сегодняшний день всего 36 человек. Проблемы с системностью работы ещё остаются».

Одним из самых болезненных для города вопросов остаётся длинная очередь в дошкольные учреждения. Между тем строительство детских садов движется ни шатко ни валко. И Керчь — не исключение.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи РК:

«Были обращения граждан по поводу того, что не строится детский сад по ул. Ворошилова. Действительно, в 2017 году контракт с подрядчиком был расторгнут. На сегодняшний день требуются дополнительные деньги для завершения строительства. Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Степень готовности — 30%, не больше: сделана „коробка“, установлены окна, кровля накрыта не в полном объёме».

Сейчас ведётся спор по поводу аванса, который был заплачен предыдущему подрядчику, и, пока не будет какого-то решения по этому вопросу, дополнительного финансирования объекту не видать. Этот процесс рискует затянуться, так что стройку пока законсервировали. При этом охраны на объекте нет — администрация ограничилась установкой ограждения, и ушлые дельцы уже потихоньку тащат со стройплощадки всё, что можно. Так, глядишь, садик разберут раньше, чем возобновится его возведение.

Есть в Керчи ещё один печальный объект строительства, относящийся к сфере образования, — школа № 2 им. В.Г. Короленко. Проектно-сметная документация готова в полном объёме, и даже прошли торги на проведение строительно-монтажных работ. Но, к сожалению, ФАС признал сделку недействительной, так что тендер разыграют повторно. Классическая для Крыма ситуация: деньги есть, документы сделали, но сроки сорваны всё равно. Проблемы с системностью работы остаются — это факт.