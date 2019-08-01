Белый чемпион «Чёрной Африки»

Чем закончилась борьба на Кубке африканских наций 2019 года

Нынешнее лето богато на розыгрыши континентальных Кубков, ведь не за горами очередной чемпионат мира по футболу, который должен состояться в 2022 году в Катаре, а перед ним за год будет разыгран традиционный Кубок конфедераций, за который могут сражаться лишь сильнейшие на данный момент сборные каждого континента. Мы уже рассказывали читателям нашего еженедельника, как завершились состязания за Кубки Азии и Америки, а сегодня пришла очередь рассказать, чем закончилась борьба на Кубке африканских наций 2019 года.

«Чёрные» и «белые»

Хотя этот континент часто именуют «Чёрной Африкой», на нём не все страны можно отнести к черной расе. Например, Египет, Алжир, Тунис, Марокко. Поэтому местные поклонники футбола весьма ревностно относятся к тому, кто выигрывает Кубок африканских наций: «черные» или «белые» сборные, хотя и в тех и в других зачастую оказываются футболисты разного цвета кожи, кстати пользующиеся немалым интересом у хозяев весьма известных клубов с других континентов. Так, в нынешнем розыгрыше в составе своих национальных сборных выступали игроки из чемпионатов других стран. 87 из них защищают цвета французских команд, 43 — играют в Англии, 29 — в Турции, 27 — в Португалии, по 20 — в Бельгии и в Испании, 15 — в Германии. Причём учтите, не в каких-то заштатных провинциальных клубах, а в ведущих командах этих стран и, как правило, на ведущих позициях. Разумеется, африканские футболисты выступают и в российских клубах. Но, увы, ни одного из них национальные сборные не взяли на турнир, решающая часть которого проходила на полях Египта.

За 31 прошедший с 1957 года розыгрыш Кубка африканских наций почётный приз чаще всего завоёвывала сборная Египта — 7 раз. За ней расположились сборные Камеруна — 5, Ганы — 4, Нигерии — 3, Кот-д’Ивуара и ДР Конго — по 2, Замбии, Судана, Алжира, Туниса, Эфиопии, ЮАР, Марокко и Республики Конго — по одному разу. А ведь по количеству стран, отдающих стопроцентные симпатии футболу, африканцы лишь чуть-чуть уступают европейцам. И у них, чтобы попытать счастье выиграть Кубок, могут участвовать 54 сборные, и 51 из них ещё в начале 2017 года подала заявки на выступление в отборочном турнире, чтобы пробиться в число 24 счастливчиков, которые получали право нынешним летом сразиться за желанный приз. Лишь Сомали и Эритрея отказались от участия в турнире из-за каких-то «терок» внутри собственных федераций, да футболисты Чада обиделись на руководство Африканской конфедерации футбола, а те, в свою очередь, на них. Но чтобы вписаться в число 48 участников отбора, некоторым сборным пришлось подтвердить своё право на эту «милость». Выиграв дополнительные поединки, этого добились Мадагаскар, Коморы и Южный Судан.

Весь прошлый год был посвящён отбору в число финалистов для поездки в Египет. 48 сборных согласно африканскому рейтингу были распределены на двенадцать групп по четыре команды в каждой, где они встречались по два раза друг с другом. По две лучшие команды получали лицензии на разборки в решающей части Кубка. Разумеется, не обошлось без сюрпризов. Так, в число зрителей вылетели Судан, Эфиопия, Замбия, в свое время владевшие желанным Кубком Африки. А в группах лучшими стали: Сенегал и Мадагаскар, Марокко и действующий победитель Кубка Камерун, Мали и Бурунди, Алжир и Бенин, Нигерия и ЮАР, Гана и Кения, Зимбабве и ДР Конго, Гвинея и Кот-д’Ивуар, Ангола и Мавритания, Тунис и Египет, Гвинея-Бисау и Намибия, Уганда и Танзания.

Египет встречает гостей

Но прежде, чем предъявить свои претензии на кубок, а его все специалисты заранее прочили египтянам, сборным опять пришлось разбиться на «квартеты», чтобы теперь прорываться в плей-офф, где и началось непосредственное сражение за Кубок Африки. Для того чтобы шагнуть из шести групп в 1/8 плей-офф финала, необходимо было вновь занять первое или второе места. А вот из шести сборных, занявших в группах третьи места, четыре лучших присоединялись к двенадцати «везунчикам», а два неудачника сразу же отправлялись домой. Одержав три победы из трёх возможных, получили прописку в плей-офф Египет, Алжир, Марокко, по семь-пять очков хватило, чтобы стать участниками плей-офф — Мадагаскару, Мали, Нигерии, Сенегалу, Кот-д’Ивуару, Камеруну и Гане. А вот Уганде и особенно Тунису откровенно подфартило, чтобы с 4, а тем более с 3 очками «проползти» без особых переживаний в 1/8 финала. И это в то время, когда Гвинея, ДР Конго, Бенин, ЮАР мучились в подсчётах: быть им или не быть в плей-офф, а Кения уже собрала вещи и уехала домой.

Ну, а дальше уже всё стало ясно: выиграл — приблизился на шаг к заветному кубку, проиграл — отправляешься домой. Итак, 1/8 финала: Бенин — Марокко — 1:1 (по пенальти 4:1), Сенегал — Уганда — 1:0, Мадагаскар — ДР Конго — 2:2 (по пенальти — 4:2), Алжир — Гвинея — 3:0, Кот-д’Ивуар — Мали — 1:0, Тунис — Гана — 1:1 (по пенальти — 5:4). А два результата, как говорится, поставили «на уши» весь «чёрный континент». Камерун уступил Нигерии (2:3), и кубок остался «бесхозным», а весь Египет впал в траур, когда его сборная уступила ЮАР (0:1).

В четвертьфинале все сборные продемонстрировали равный футбол, лишь Мадагаскар оказался явно слабее Туниса — 0:3. Серия пенальти помогла Алжиру одолеть Кот-д’Ивуар — 1:1 (по пенальти — 4:2). Сенегал обыграл Бенин — 1:0, а Нигерия — ЮАР — 2:1.

Какой на этот раз будет финал: «чёрный» или «белый», решали полуфинальные поединки. «Чёрный» Сенегал обыграл Тунис — 1:0, а «белый» Алжир — Нигерию — 2:1. Малый финал принёс «бронзу» Нигерии, взявшей верх над Тунисом (1:0), а «белым» чемпионом «Чёрной Африки» второй раз в своей истории стала сборная Алжира, которую к победе привёл 43-летний местный специалист Джамель Бельмади, переигравший в большом финале «чёрный» Сенегал (1:0), для которого заветный приз опять остался «заколдованным».