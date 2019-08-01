Возвращение через три года

Россия получила приглашение от МОК принять участие в Играх XXXII Олимпиады без всяких ограничений

Вот и свершилось! Россия получила официальное приглашение от Международного олимпийского комитета принять участие, без всяких ограничений, в Играх XXXII Олимпиады, которые стартуют 24 июня 2020 года в столице Японии Токио. И лучшим показателем подготовки наших мастеров к этим ответственным состязаниям послужат чемпионаты мира по олимпийским дисциплинам, которые пройдут за одиннадцать месяцев до начала Игр.

На пути к главным событиям

399 комплектов наград будет разыграно в Токио-2020 за три недели состязаний. Пока же в нынешнем году из девяти мировых первенств по олимпийским вида спорта полностью завершились чемпионаты: по велогонкам на треке, тхэквондо, стрельбе из лука и стендовой стрельбе, фехтованию, и лишь частично были разыграны некоторые дисциплины в баскетболе («уличный баскетбол» 3×3) и в волейболе (пляжный волейбол), в настольном теннисе и в парусном спорте. Пока в активе россиян числилось шесть завоёванных наград (1 золотая + 2 серебряные + 3 бронзовые).

Впервые в истории спорта чемпионами мира по пляжному волейболу стали российские парни Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Серебряные медали на треке в командном спринте среди женщин завоевали Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, а на стенде награды такого же достоинства были вручены в трапе нашему миксту — Юлии Савельевой и Максиму Смыкову. Бронзовые медали завоевали на треке в кейрине Дарья Шмелёва и в командном спринте мужское трио — Дмитрий Дмитриев, Александр Шарапов, Павел Янушевский, а на ковре у мастеров тхэквондо Алексей Денисенко (весовая категория до 68 кг).

Но ныне, чтобы стать победителем любого крупного комплексного состязания, например такого, как летние Олимпийские игры, необходимо добиваться успехов, прежде всего, в лёгкой атлетике и в плавании. Но если в этих видах произошёл неожиданный сбой, то на помощь своим сборным командам приходят спортсмены из так называемого второго эшелона, в который входят борцы, спортивные гимнасты, фехтовальщики. Они, кстати, в июле первыми завершили свой чемпионат мира и оставили нам возможность в следующем номере «КТ» подробно проанализировать завершившийся в южнокорейском Кванжу чемпионат мира по водным видам спорта.

Надёжный резерв

Именно мастера сабли, рапиры, шпаги всегда высоко котировались в рядах российского спорта, как правило становясь победителями общекомандного зачёта чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. Так продолжалось до 2015 года, когда наши парни и девушки стали сильнейшими на чемпионате мира в Москве, а потом, как говорится, словно отрезало. Да, в отдельных видах оружия наши фехтовальщики становились призёрами и даже чемпионами в личном и командном первенстве, но собрать все «цацки» воедино им так и не удавалось. В итоге россиян опережали французы, итальянцы, венгры, вплотную приближались к нашей сборной американцы, южнокорейцы, китайцы. Не случайно в странах Азии сейчас настоящий бум в этом «аристократическом» виде спорта.

И, наконец, самым внимательным образом были проанализированы наши проколы в последнее время. Мы уже рассказывали в предыдущих номерах еженедельника о том, как сборная России вернула себе первенство в Европе. Но, честно говоря, сейчас Старый Свет не правит фехтовальным балом в мире, как это было в минувшем веке. Поэтому главным показателем мастерства того или иного континента в отдельном виде спорта становятся чемпионаты мира. Вот почему в столицу Венгрии Будапешт приехали все сильнейшие мастера фехтовальной дорожки, чтобы не только побороться за награды чемпионата мира, но и оспаривать лицензии, дающие право их обладателям ровно через год приехать в столицу Японии Токио, чтобы стать участниками Игр XXXII Олимпиады, где мужчинам и женщинам предстоит разыграть двенадцать комплектов наград.

Браво, девушки!

Итак, после трёхлетнего перерыва сборная России снова сумела стать сильнейшей в мире в общекомандном зачёте, прежде всего, благодаря нашим дамам. В личном турнире чемпионом мира в четвёртый раз стала рапиристка Ирина Дериглазова, которая в финале переиграла француженку Паулину Ванверс. А вот бой на саблях старых соперниц — украинки Ольги Харлан и россиянки Софьи Великой — на этот раз принёс успех спортсменке из Николаева. У мастериц шпаги чемпионкой стала бразильянка Натали Мельхаузен, победившая китаянку Лин Шен.

Но вот начались командные сражения, и здесь россиянки продемонстрировали свой истинный класс. Рапиристки Аделина Загидулина, Анастасия Иванова, Лариса Коробейкина, ведомые в бой легендарной Ириной Дериглазовой, дошагали до финала, где в интереснейшем противостоянии с итальянками, проигрывая за 8 секунд до конца основного времени, всё-таки одолели соперниц и стали чемпионками мира. Их победный поход повторили саблистки Ольга Никитина, Яна Егорян, Софья Позднякова во главе с несравненной Софьей Великой, тоже ставшие чемпионками мира. И только шпажистки Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина, уступив в решающем бою китаянкам, довольствовались «серебром».

Парни, где вы?

Увы, в Будапеште довольно невзрачно выступали наши парни. В их активе лишь две личные награды. Серебряную медаль завоевал шпажист Сергей Бида, уступивший в финале венгру Гергели Шинклоши, а «бронза» досталась рапиристу Дмитрию Жеребченко, который в полуфинале уступил будущему чемпиону мира французу Энцо Лефорту. А вот в командных сражениях наших ребят ожидало полное фиаско, за которым должны последовать серьёзные перемены в тренерском составе мужской части сборной России.