Какие такие защитники Родины?

В Кировском районе три года не могут захоронить останки советских солдат

Уже несколько лет найденные поисковиками останки советских военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны в Кировском районе полуострова не могут предать земле. Местные власти говорят, что пока просто не успели, а поисковики уверены, что чиновники просто не хотят тратить на это время, силы и деньги. Есть, мол, дела и поважнее...

Жертвы новых правил

До сих пор на полуострове поисковики — люди, занимающиеся на волонтёрских началах поиском погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих — регулярно находят останки советских солдат. Увы, ещё много защитников нашей Родины так и лежат на бывших полях сражений. Поисковики их останки извлекают из земли, если это возможно, то идентифицируют, а затем с воинскими почестями хоронят в братских могилах на территории того района, где они были обнаружены. Как правило, такие захоронения проводят в канун 9 мая. Но весной прошлого года власти сообщили, что отныне похоронить обнаруженные останки советских воинов будет некуда, ведь братские могилы получили новый статус и по закону этого делать нельзя. А для создания новых кладбищ необходимо проводить специальную процедуру, выделять землю, сопровождать документами, решениями, согласованиями... В общем, это связано со значительными временными и бюрократическими затратами. Плюс деньги. И затраты ложатся при этом на местные бюджеты, которые и без того «худы». Причиной же произошедшего стало то, что в конце 2017-го госкомитет по охране культурного наследия РК объявил братские могилы особо охраняемыми памятниками, таким образом любые подзахоронения в них и оказались невозможными, согласно новому статусу объектов. И земляные работы в границах памятников строго запрещены. И изменение внешнего облика предмета охраны строго запрещено. Но захоронения обнаруженных останков погибших солдат невозможно делать без нарушения этих пунктов. Вот и зашла ситуация в тупик...

Но, как показывает практика, кто хочет, тот делает и достигает благой (в данном случае именно это слово будет уместно) цели. За прошедшие полтора года местные власти Армянска и Красноперекопска проблему решили: в селе Суворово под Армянском и в селе Надеждино Красноперекопского района расширили территорию уже существующих воинских могил, оформили земельный участок и провели первые захоронения на новообразованных кладбищах. Проводятся захоронения в Керчи и Ленинском районе.

Очень длительная процедура...

Но в Кировском районе эта ситуация привела к скандалу. Дело в том, что в этом районе ежегодно проходит республиканская Вахта памяти «320 стрелковая дивизия». Только в прошлом году поисковики за время вахты обнаружили останки более 160 советских солдат. Всего же за три последних года были эксгумированы на территории района останки более 200 солдат, которые... так и лежат во временном хранилище, поскольку у местных властей нет времени или желания выделить участок под новое воинское кладбище.

Здесь нужно немного пояснить некоторые детали. Как выяснилось, прежде захоронения в этом районе проводились недалеко от села Василькое в братскую могилу «320 стрелковой дивизии» (именно рядом с данной могилой поисковики и проводят упомянутую выше Вахту памяти). В этом районе местность представляет собой бескрайние пустые поля. Места там очень много. И никакая здравая логика не сможет объяснить, почему так сложно (или даже невозможно!) там выделить, рядом с уже существующей братской могилой, новый участок для захоронений? Но вот уже более двух лет этот вопрос муниципалитет решить не может.

На сложившуюся ситуацию несколько дней назад обратили внимание и федеральные журналисты, которым руководитель кировского поискового отряда «Память» Юрий Бовкун рассказал, что они прежде просили власти решить проблему. И даже делали соответствующий проект для мемориального военного кладбища, который получил положительную оценку республиканской власти, но оказался до сих пор не реализован из-за проволочек в последней инстанции. Журналисты федерального телеканала задали вопрос главе администрации Кировского района, почему за три года дело не сдвинулось с мертвой точки. «За какие три года? Я вообще всего полтора года работаю. За какие три года они там рассказывают... Никуда вопрос не упирается, сама процедура длительная, нужно образовать земельный участок, провести и сделать схему межевания», — ответила им глава администрации Кировского района Елена Янчукова. Но поисковики убеждены, что это лишь некая словесная «эквилибристика» и даже полутора лет вполне хватило бы на решение вопроса, если бы местные чиновники были в этом заинтересованы. «И дело ведь не только в том, что мы не можем похоронить героев с воинскими почестями. У нас есть бойцы, имена которых удалось установить, найдены их родственники. И уже больше года нам приходится постоянно оправдываться перед ними, почему до сих пор не было проведено захоронение», — рассказали журналистам члены крымского объединения поисковых отрядов «Отчизна».

...которая теперь должна ускориться

Однако, после того, как проблему осветили на федеральном уровне, появился и комментарий руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил подчиненным выяснить причину трехлетней проволочки с захоронением 200 советских солдат в Крыму. «Журналисты рассказали о проблемах с перезахоронением останков бойцов Красной Армии в одном из районов Республики Крым. Поисковики из Феодосии нашли останки 200 советских солдат, но захоронить их они не могут. Вот уже три года останки лежат во временном хранилище. Участок, раньше служивший кладбищем для погибших солдат, — объект культурного наследия, все работы кроме реконструкции и восстановления могил на его территории запрещены. Поисковики просили власти сделать два участка для мемориального военного кладбища, но из-за бюрократических проволочек решение так и не принято», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также подключился и республиканский госкомитет по охране культурного наследия. Там дали комментарий, из которого следует, что все необходимые процедуры на уровне республиканских властей были выполнены, а процесс тормозится на уровне муниципалитета. Теперь по данному факту следователи проводят проверку.